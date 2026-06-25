Τουρκικά ΜΜΕ: Σημάδι από ΗΠΑ – Ο Τραμπ σχεδιάζει πώληση κινητήρων για το μαχητικό KAAN

Θετικές εξελίξεις για το φιλόδοξο πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς KAAN βλέπουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκρίνει την πώληση κινητήρων στην Τουρκία.

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Αναπαράγοντας το σχετικό δημοσίευμα του Reuters η Hürriyet και το NTV επισημαίνουν πως η αμερικανική κυβέρνηση προετοιμάζεται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την προμήθεια κινητήρων για το πρόγραμμα του KAAN, το οποίο αποτελεί τη ναυαρχίδα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Hürriyet κάνει λόγο για «σήμα από τις ΗΠΑ για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού KAAN», ενώ το NTV αναφέρει ότι «η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την πώληση κινητήρων για το μαχητικό KAAN».

Το ζήτημα των κινητήρων θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη του προγράμματος, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να αναζητεί μακροπρόθεσμη λύση για την παραγωγή και την επιχειρησιακή αξιοποίηση του αεροσκάφους.

Το KAAN πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση τον Φεβρουάριο του 2024 και αποτελεί το σημαντικότερο εγχείρημα της Τουρκίας στον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας, με στόχο να αποτελέσει τον διάδοχο των F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να προβάλλει το πρόγραμμα του KAAN ως ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της αμυντικής και τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας, με την Άγκυρα να επιδιώκει την πλήρη επιχειρησιακή του ένταξη μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο Ερντογάν κάνει μεταγραφές βουλευτών από το κόμμα της αξιωματικής αμτιπολίτευσης

Νέες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στη γειτονική χώρα η προσχώρηση της βουλευτή Νιμέτ Οζντεμίρ στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Ερντογάν ότι επιχειρεί να ενισχύσει την κοινοβουλευτική του δύναμη προσελκύοντας στελέχη από αντίπαλα κόμματα.

Η περίπτωση της Οζντεμίρ έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς πριν από λίγους μήνες συμμετείχε σε κινητοποιήσεις υπέρ του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καταγγέλλοντας τις δικαστικές διώξεις σε βάρος του.

Σε δημόσια τοποθέτησή της το 2025, ως βουλευτής του CHP, είχε δηλώσει:

«Είμαστε εδώ για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Ο Ιμάμογλου είναι πλέον παντού, στις συνειδήσεις και στο μυαλό όλων. Δεν θα σταματήσουμε».

Ωστόσο, σε εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος ανακοινώθηκε επίσημα η ένταξή της στο AKP, με την ηγεσία του κόμματος να την καλωσορίζει στις τάξεις του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου NOW Haber, η πολιτική διαδρομή της Οζντεμίρ είναι ιδιαίτερα πολυτάραχη. Το 2023 εξελέγη βουλευτής με το Καλό Κόμμα (İYİ Parti), το 2024 εντάχθηκε στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και το 2026 προσχώρησε τελικά στο AKP.

Η ίδια, απαντώντας στις επικρίσεις για τη μετακίνησή της, υποστήριξε πως δεν έχει αλλάξει πολιτικά:

«Είμαι η ίδια η Νιμέτ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είχα μια αποστολή και θα συνεχίσω αυτή την αποστολή».

- sofokleous10.gr

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