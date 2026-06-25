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    «Το-είπαμε,-το-κάνουμε-και-συνεχίζουμε»:-Το-μήνυμα-της-ΝΔ-για-τα-3-χρόνια-από-την-εκλογική-νίκη-του-2023
    «Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε»: Το μήνυμα της ΝΔ για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη του 2023

    «Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε»: Το μήνυμα της ΝΔ για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη του 2023

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής της πορείας και στέλνοντας μήνυμα συνέχειας του έργου της.

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    Σε βίντεο που δημοσίευσε, το κυβερνών κόμμα αναφέρει:

    «Πριν 3 χρόνια μας εμπιστευθήκατε ξανά. Με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε».

    Η ανάρτηση συνοδεύεται από πλάνα και αναφορές σε κυβερνητικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της τελευταίας τριετίας, ενώ επαναλαμβάνει το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας περί συνέπειας μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου.

    Δείτε την ανάρτηση:

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