Το Χ.Α. κόβει ταχύτητα στις 2.451 μονάδες — οι τράπεζες βαραίνουν παρά το διεθνές ράλι

Πτώση 0,78% για τον Γενικό Δείκτη με τζίρο 229 εκατ. ευρώ· ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί 1,49% κόντρα στην άνοδο Ευρώπης και Wall Street που τροφοδότησε η Micron.

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Αθήνα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβ. Μεταβ. % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.451,62 -19,33 -0,78% FTSE Large Cap (FTSE 25) 6.231,30 -38,08 -0,61% Τραπεζικός (ΔΤΡ) 2.757,54 -41,84 -1,49% FTSE Financial Services 12.890,92 -194,73 -1,49%

Η εικόνα της συνεδρίασης

Σε αρνητικό έδαφος ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,78% και να κλείνει στις 2.451,62 μονάδες, χάνοντας 19,33 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο των 2.470,95 μονάδων. Η αγορά ξεκίνησε με διάθεση για κίνηση υψηλότερα και πλησίασε εκ νέου την περιοχή των 2.490 μονάδων, ωστόσο οι πωλητές πήραν σταδιακά τον έλεγχο μετά το μεσημέρι, οδηγώντας τον δείκτη σε κλείσιμο κοντά στα χαμηλά της ημέρας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,61% στις 6.231,30 μονάδες (-38,08 μονάδες), ενώ το βαρίδι της ημέρας ήρθε ξεκάθαρα από τις τράπεζες: ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) έχασε 1,49% και έκλεισε στις 2.757,54 μονάδες (-41,84 μονάδες), με αντίστοιχη πτώση 1,49% να καταγράφει και ο ευρύτερος δείκτης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών FTSE Financial Services, στις 12.890,92 μονάδες. Η αποδυνάμωση των συστημικών τραπεζών αρκούσε για να γυρίσει αρνητικά το σύνολο του ταμπλό, παρά τη στήριξη που προσέφεραν επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 229,2 εκατ. ευρώ στην ιστορική αποτύπωση του Γενικού Δείκτη, με τον τζίρο στον FTSE Large Cap να ανέρχεται σε 147,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για συναλλακτική δραστηριότητα μετρημένη κοντά στο κλείσιμο (καταγραφή 17:16), η οποία ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ελαφρά στα οριστικά στοιχεία της συνεδρίασης. Σε ενδοσυνεδριακή βάση, ο Γενικός Δείκτης εκτιμάται ότι κινήθηκε μεταξύ περίπου 2.448 και 2.494 μονάδων — εύρος αντλημένο από το ενδοσυνεδριακό γράφημα, που χρήζει επιβεβαίωσης από τα επίσημα δεδομένα του Χ.Α.

Μετοχές & κλάδοι στο επίκεντρο

Στις τράπεζες, η Eurobank υποχώρησε 1,99% στα 4,089 ευρώ, η Πειραιώς 1,71% στα 8,964 ευρώ, η Εθνική 1,59% στα 15,175 ευρώ, ενώ ηπιότερες ήταν οι απώλειες για την Alpha Bank (-0,60% στα 3,961 ευρώ). Εκτός συστημικών, πιέσεις δέχθηκαν η Τράπεζα Κύπρου (-1,31%), η Optima Bank (-1,18%) και η Credia Bank, στοιχείο που υποδηλώνει κατοχύρωση κερδών σε όλο το φάσμα του κλάδου έπειτα από ένα ιδιαίτερα ισχυρό ανοδικό σερί. Μέρος της εικόνας στις τραπεζικές μετοχές αποδίδεται σε τεχνικούς παράγοντες και στη διαχείριση των μερισματικών αποκοπών της περιόδου, και όχι αποκλειστικά σε καθαρή προσφορά ρευστοποιήσεων· η διάκριση αυτή είναι σημαντική, δεδομένου ότι ο τραπεζικός δείκτης διατηρεί κέρδη άνω του 24% από τις αρχές του έτους.

Τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψε η Βιοχάλκο, με βουτιά 6,38% στα 19,80 ευρώ, ακολουθούμενη από τη θυγατρική ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, που υποχώρησε 5,36% στα 5,30 ευρώ — κίνηση που συνδέεται με την τρέχουσα εταιρική επικαιρότητα του ομίλου. Στα βιομηχανικά-ενεργειακά, η Metlen υπολείφθηκε εκ νέου με απώλειες 1,81% στα 41,12 ευρώ, ενώ διορθωτικά κινήθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,87%).

Στον αντίποδα, στήριξη στον δείκτη προσέφεραν μη τραπεζικοί τίτλοι: η ΑΚΤΟΡ ξεχώρισε με άνοδο 2,31% στα 13,26 ευρώ, η Motor Oil ενισχύθηκε 1,87% στα 39,32 ευρώ ευνοημένη και από τη συγκυρία στα διυλιστικά, η Coca-Cola HBC πρόσθεσε 1,27% στα 55,70 ευρώ και ο ΟΤΕ 1,15% στα 19,33 ευρώ. Άνοδο σημείωσαν επίσης ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+0,76%), ο Τιτάν (+0,47%), η Allwyn (+0,40%) και η Helleniq Energy (+0,38%). Η ΔΕΗ κράτησε οριακά θετικό πρόσημο (+0,09% στα 23,02 ευρώ), παραμένοντας πάνω από την τιμή της πρόσφατης διάθεσης, ενώ η Jumbo έκλεισε αμετάβλητη στα 22,38 ευρώ.

Κορυφαίες μεταβολές

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. € Όγκος ΑΚΤΟΡ (AKTR) 13,26 +2,31% +0,30 537 χιλ. Motor Oil (ΜΟΗ) 39,32 +1,87% +0,72 147 χιλ. Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) 55,70 +1,27% +0,70 58.269 ΟΤΕ 19,33 +1,15% +0,22 219 χιλ. Διεθνής Αερολιμένας (ΔΑΑ) 10,63 +0,76% +0,08 84.807 Τιτάν (TITC) 53,25 +0,47% +0,25 19.907 Allwyn (ALWN) 13,82 +0,40% +0,055 414 χιλ. Helleniq Energy (ΕΛΠΕ) 10,61 +0,38% +0,04 254 χιλ. Βιοχάλκο (ΒΙΟ) 19,80 -6,38% -1,35 202 χιλ. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΕΛΧΑ) 5,30 -5,36% -0,30 396 χιλ. Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 4,089 -1,99% -0,083 5,5 εκατ. Metlen (MTLN) 41,12 -1,81% -0,76 169 χιλ. Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 8,964 -1,71% -0,156 2,08 εκατ. Εθνική (ΕΤΕ) 15,175 -1,59% -0,245 1,08 εκατ. Τράπεζα Κύπρου (BOCHGR) 9,80 -1,31% -0,13 276 χιλ. Optima Bank (OPTIMA) 10,03 -1,18% -0,12 150 χιλ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 45,38 -0,87% -0,40 90.997 Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,961 -0,60% -0,024 3,48 εκατ.

Πηγή τιμών/όγκων: στιγμιότυπο πραγματικού χρόνου Χ.Α. στις 17:16 (25/06/2026).

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής πλευράς, η συνεδρίαση επιβεβαίωσε το σενάριο της κατοχύρωσης κερδών που είχε προεξοφληθεί από τους αναλυτές: η αδυναμία του Γενικού Δείκτη να κρατήσει τη ζώνη των 2.460 μονάδων ενεργοποίησε πιο νευρική φάση, με το κλείσιμο στις 2.451,62 μονάδες να τοποθετείται κάτω από αυτό το επίπεδο. Το άμεσο σημείο προσοχής μετατοπίζεται πλέον στη στήριξη των 2.448-2.430 μονάδων· τυχόν διάσπασή της προς τα κάτω θα έφερνε στο προσκήνιο το ισχυρότερο τεχνικό «πάτωμα» της περιοχής 2.385-2.370 μονάδων, όπου εδράζεται το πρόσφατο ανοδικό κενό.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, για να αποκατασταθεί ο βραχυπρόθεσμος ανοδικός χαρακτήρας απαιτείται ανάκτηση των 2.470 μονάδων και, σε δεύτερο χρόνο, εκ νέου προσέγγιση της κρίσιμης ψυχολογικής αντίστασης των 2.490-2.500 μονάδων, την οποία η αγορά δοκιμάζει επανειλημμένα τις τελευταίες συνεδριάσεις χωρίς να την κατοχυρώνει. Η εικόνα παραμένει διορθωτική εντός ευρύτερου ανοδικού καναλιού, καθώς ο δείκτης διατηρεί κέρδη της τάξης του 16-17% από τις αρχές του έτους και κινείται κοντά σε υψηλά πολλών ετών.

Οι ταλαντωτές αποκλιμακώνονται από τις υπεραγορασμένες ζώνες των προηγούμενων εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει σαφές σήμα αντιστροφής της τάσης· ενδεικτικά, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) εκτιμάται ότι αποκλιμακώνεται προς ουδέτερα επίπεδα, στοιχείο που συνηγορεί υπέρ εκτόνωσης παρά ανατροπής. Οι αναγνώσεις τεχνικών δεικτών (RSI/MACD, κινητοί μέσοι) αποτελούν εκτιμήσεις από τα γραφήματα και χρήζουν επιβεβαίωσης από επίσημα στοιχεία. Καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια παραμένει η συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη, που δίνει τον ρυθμό στο σύνολο της αγοράς.

Διεθνές φόντο

Το εγχώριο αρνητικό πρόσημο ήρθε σε αντίθεση με το θετικό διεθνές κλίμα. Στην Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες ανέκαμψαν μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, με τον Euro STOXX 50 να ενισχύεται περίπου 0,6% και τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 περί το 0,4%. Καταλύτης στάθηκαν τα ισχυρά αποτελέσματα και η αισιόδοξη καθοδήγηση της αμερικανικής Micron, που αναζωπύρωσαν την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης και πυροδότησαν ράλι στους ημιαγωγούς: ASML, STMicroelectronics και Infineon κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 4% έως 6%.

Στη Wall Street, που κατά το κλείσιμο του Χ.Α. βρισκόταν στις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης, οι βασικοί δείκτες κινούνταν ανοδικά, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να ενισχύονται μετά την εκτίναξη της μετοχής της Micron πάνω από 17% σε συνέχεια της «έκρηξης» κερδών και της ανακοίνωσης μεγάλων συμβολαίων μνήμης για κέντρα δεδομένων ΤΝ. Στήριξη πρόσφερε και η Qualcomm με την επέκτασή της στα προϊόντα data center. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου —με το Brent να επιστρέφει σε επίπεδα προ της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις διαβεβαιώσεις για ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ— περιορίζει τους πληθωριστικούς κινδύνους και αποσυμπιέζει τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.

Στο μέτωπο της Fed, η αγορά συνεχίζει να ζυγίζει τη νέα ρητορική υπό τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου σηματοδότησε αλλαγή ύφους με την απόσυρση της προκαθοδήγησης (forward guidance) και τη σύσταση ομάδων εργασίας για τη νομισματική πολιτική. Η ισορροπία παραμένει λεπτή: ο δομικός δείκτης τιμών PCE εμφανίστηκε «θερμός», στο 4,1% σε ετήσια βάση —υψηλό από τον Απρίλιο του 2023— γεγονός που περιπλέκει το δίλημμα της κεντρικής τράπεζας ανάμεσα στη συγκράτηση του πληθωρισμού και στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Για την Ελλάδα, η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη οδηγήσει σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων ανάπτυξης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της αγοράς ερμηνεύουν τη σημερινή υποχώρηση ως «υγιή» διόρθωση και κατοχύρωση κερδών παρά ως αλλαγή τάσης, εστιάζοντας στον ηγετικό ρόλο των τραπεζών. Η κυρίαρχη ανάγνωση είναι ότι, όσο οι τέσσερις συστημικές κινούνται συντονισμένα, καθορίζουν την κατεύθυνση όλου του ταμπλό — και η αδυναμία τους σήμερα αρκούσε για να ακυρώσει τη στήριξη των μη τραπεζικών blue chips.

Σε τεχνικό επίπεδο, οι χρηματιστηριακοί σχολιαστές τοποθετούν το κρίσιμο πεδίο αναφοράς στη ζώνη 2.460-2.470 μονάδων ως πρώτη γραμμή, με την περιοχή 2.490-2.500 να παραμένει το «αγκάθι» που πρέπει να κατακτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος προς υψηλότερα. Η εκτίμηση είναι ότι, εφόσον διατηρηθούν οι βασικές στηρίξεις, το ανοδικό σενάριο παραμένει σε ισχύ.

Ως προς τους θεμελιώδεις καταλύτες, οι αναλυτές συνεχίζουν να επισημαίνουν τη δομική σημασία της επικείμενης αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τον δείκτη STOXX (με ισχύ εντός του 2026), σε συνδυασμό με τις ελκυστικές αποτιμήσεις και την υψηλή προσδοκώμενη κερδοφορία των τραπεζών, ως παράγοντες που στηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη εικόνα. Η διεθνής αποκλιμάκωση στο ενεργειακό και γεωπολιτικό μέτωπο προσμετράται επίσης ως θετική για τις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας και του Χ.Α.