Τραμπ-για-f-35-και-κινητήρες-στην-Τουρκία:-«Πιθανότατα-θα-κάνω-κάτι»-που-θα-ικανοποιήσει-την-Άγκυρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη – σε κοινές δηλώσεις με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από τον Λευκό Οίκο – ότι «πιθανότατα θα κάνει κάτι» που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Kaan.

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Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε από τη μεριά του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επανεξέτασης για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. «Ο Πιτ και όλη η ομάδα εξετάζουν το ζήτημα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί… ώστε να είμαστε σύμφωνοι με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μας έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρακτορείο Reuters μετέδωσε νωρίτερα – επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του ζητήματος – ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Οι κινητήρες, που κατασκευάζονται από την General Electric, θα εξοπλίσουν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το Kaan – ένα μεγάλο πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας, μέλους του ΝΑΤΟ, να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια στον τομέα της άμυνας. Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, το συνολικό πακέτο της συμφωνίας θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θα πήγαινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αν δεν ήταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Σε άλλη τοποθέτησή του, χαρακτήρισε «μη αποδεκτή» οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν που θα περιλαμβάνει χρεώσεις αποστολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «τα πηγαίνει καλά».

Στο μεταξύ, αποκάλυψε ότι η Exxon και η Chevron είναι μεταξύ των εταιρειών που ερευνώνται στο πλαίσιο της εκτόξευσης των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε νωρίτερα κατά των πετρελαϊκών εταιρειών κατηγορώντας τις για αισχροκέρδεια, καθώς η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ δεν έχει πέσει ικανοποιητικά στην αντλία, αλλά και της Γερουσίας για το Ιράν.

- sofokleous10.gr

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