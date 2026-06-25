Τσουκαλάς:-Η-ΝΔ-και-ο-πρωθυπουργός-έχουν-μια-λογική-πώς-ό,τι-και-να-γίνει-σε-επίπεδο-διαφθοράς-δεν-τους-νοιάζει

«Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση φαίνεται συνεχώς να πρωταγωνιστεί σε ελέγχους ή σε έρευνες που έχουν να κάνουν με διαφθορά. Είτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε οι υποκλοπές, είτε οι πολεοδομίες, είτε ακόμα και η ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Open, στον απόηχο του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές.

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Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη να έρθουν όλα στο φως, σημειώνοντας παράλληλα πως «όταν στο παρελθόν υπήρξε αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ανεστάλη η ιδιότητά της σε δύο λεπτά». «Εδώ έχουμε τον κ. Χιλετζάκη μέσα στη φυλακή και δεν έχει διαγραφεί, ενώ κατηγορείται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Έχουμε την κυρία με τη Φεράρι που δεν θυμούνταν αν την έχουν διαγράψει, πότε και πώς», πρόσθεσε. Υποστήριξε πως «εδώ είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός έχουν μια λογική, πως ό,τι και να γίνει δεν τους νοιάζει, αρκεί να διατηρήσουν τη συνοχή της κοινοβουλευτικής τους ομάδας».

Ερωτηθείς για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε τα εξής: «Λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Και έχουμε σε δύο μέρες, δύο μετρήσεις με χαοτικές διαφορές μεταξύ τους στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, του ΕΛΑΣ και της κας Καρυστιανού. Αυτό δεν δημιουργεί ένα προβληματισμό στους δημοσιογράφους, στα πολιτικά πρόσωπα, στις εταιρείες δημοσκοπήσεων; Είναι αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης όταν παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις;».

Εκτίμησε ότι «είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη της δημοσκοπικής εικόνας, καθώς είχαμε κόμματα που ιδρύθηκαν πριν ένα μήνα» και πως «το φθινόπωρο θα έχουμε μια καθαρή εικόνα, γιατί εκεί θα έχει φανεί ποιος έχει και ποιος δεν έχει πρόγραμμα και ποιος είναι πραγματικά αντιπαραθετικός με τη Νέα Δημοκρατία».

Σχετικά με το επιχείρημα περί κενού αντιπολίτευσης ο κ. Τσουκαλάς είπε πως «δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τα νέα κόμματα, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που είναι το μοναδικό κόμμα που κάνει αντιπολίτευση». Τόνισε ότι «πήγε ο κ. Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν έβαλε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στους εταίρους μας», για να σημειώσει ότι αυτό το ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ. «’Αρα κάνει κάποιο άλλο κόμμα αντιπολίτευση για την εξωτερική πολιτική; ‘Αντε να δεχθώ ότι μπορεί να κάνουν και οι πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος», σχολίασε.

«Έχουμε το θέμα των κόκκινων δανείων, όπου φωνάζουμε ότι στην ουσία η κυβέρνηση πάει να εξυπηρετήσει τα funds», συνέχισε, υπογραμμίζοντας: «Λέμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Φέρνει το κόμμα ΕΛ.ΑΣ. μια πρόταση για τα δάνεια, η οποία μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας, και μιλά για win-win λύση. Δεν υπάρχει win-win. Ή είσαι με τους μεν, ή είσαι με τους δε». Επιπλέον, στο ζήτημα της φορολογίας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μιλά για φορολόγηση των τραπεζών, των funds και των υπερκερδών. «Εμείς λέμε ότι δεν θα βρεις τα χρήματα αν φορολογήσεις την πισίνα ή το ΙΧ. Θα τα βρεις από εκείνους οι οποίοι είναι πραγματικά οι πολύ μεγάλοι, αν φορολογήσεις τα funds», πρόσθεσε.

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