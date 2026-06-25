Υποψήφιος-στην-Α’-Αθηνών-με-το-ΠΑΣΟΚ-ο-Γιάννης-Σγουρός

Την υποψηφιότητα του πρώην περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού στην Α’ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Σγουρός θα συμμετάσχει ενεργά «στην πρώτη γραμμή» του αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή

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Με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής συναντήθηκε το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Σγουρός έχει συνδέσει το όνομα του με τα μεγάλα έργα πνοής κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής και Νομάρχης Αθηνών. Διέγραψε λαμπρή πορεία στον αθλητισμό ως αθλητής και πρόεδρος στον Μίλωνα, αλλά και από τις θέσεις του ως γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και κατόπιν της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004». Ο κ. Σγουρός θα συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Ανακοινώνεται ότι θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

- sofokleous10.gr

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