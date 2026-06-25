Φουλτζένσι: Το νέο ηλεκτρικό Luce πρέπει να «αφομοιωθεί» – «Είναι ένα διαφορετικό είδος Ferrari»

Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari, το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα επικρίσεων από την παρουσίασή του τον περασμένο μήνα, πρέπει να «αφομοιωθεί» πριν γίνει κατανοητό, δήλωσε την Πέμπτη ο Τζιανμαρία Φουλτζένσι, Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων της εταιρείας.

Το Luce, αξίας 550.000 ευρώ, είναι ένα τετράθυρο, πενταθέσιο οικογενειακό αυτοκίνητο που έχει μπερδέψει τόσο τους θαυμαστές όσο και τους σχολιαστές, καθώς δεν μοιάζει καθόλου με τα συνηθισμένα χαμηλωμένα, βενζινοκίνητα σπορ αυτοκίνητα της ιταλικής μάρκας.

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Το στυλ του, σε μεγάλο βαθμό έργο των πρώην σχεδιαστών της Apple, Jony Ive και Marc Newson, έχει προκαλέσει ατελείωτα δυσάρεστα memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που το συνέκριναν με ηλεκτρική σκούπα.

«Ένα αυτοκίνητο σαν αυτό πρέπει να το βλέπεις – και να το βλέπεις πολύ – πρέπει να το αφομοιώσεις, σωστά; Διαφορετικά, το μυαλό σου απορρίπτει ορισμένες λύσεις, τις αποκλείει», δήλωσε ο Φουλτζένσι στο περιθώριο μιας τεχνολογικής εκδήλωσης στο Μιλάνο που διοργάνωσε η Siemens.

Η Ferrari αγνόησε την κριτική για την τελευταία της πρόταση, επιμένοντας ότι το ενδιαφέρον των πελατών είναι ισχυρό και αρνούμενη τις αναφορές ότι αναγκάζει τους κορυφαίους πελάτες να αγοράσουν το Luce για να πληρούν τις προϋποθέσεις για την αγορά άλλων μοντέλων περιορισμένης έκδοσης.

Η αντισυμβατική εμφάνιση του αυτοκινήτου, που σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύεται από αεροδυναμικές απαιτήσεις, μπορεί να οδηγήσει ορισμένους να πιστεύουν ότι δεν είναι μια πραγματική Ferrari, παραδέχτηκε ο Φουλτζένσι, «αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι ένα διαφορετικό είδος Ferrari», είπε.

Το αμάξωμά του «είναι το πιο περίπλοκο στη γκάμα μας», πρόσθεσε.

Το Luce διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες με συνολική ισχύ 1.050 ίππων και είναι ικανό να φτάσει σε τελική ταχύτητα 310 χιλιομέτρων την ώρα, επιταχύνοντας από 0 έως 100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα.

«Όταν μπαίνεις μέσα, νιώθεις ένα συγκεκριμένο είδος συναισθήματος και όταν το οδηγείς συνειδητοποιείς ότι έχεις επιστρέψει σπίτι, επειδή αυτές οι οδηγικές αισθήσεις που έχεις με άλλα αυτοκίνητα (Ferrari) τις έχεις και με αυτό», είπε ο Φουλτζένσι.

- Reuters