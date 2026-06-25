Χρονοδιάγραμμα-σε-δοκιμασία-για-τη-ρύθμιση-σε-ελβετικό-φράγκο

«Μικρό καλάθι» ως προς το αν ο Σεπτέμβριος θα αποτελέσει και την τελευταία στάση της διαδρομής για τη μετατροπή σε ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων σε ελβετικό φράγκο.

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Υπό δοκιμασία τίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς οι ρυθμοί με τους οποίους προχωρούν οι αιτήσεις και, κυρίως, οι οριστικές μετατροπές υπολείπονται των αρχικών εκτιμήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η μετάθεση της προθεσμίας από τις 19 Αυγούστου στα τέλη Σεπτεμβρίου μάλλον ήρθε να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα στις ταχύτητες της αγοράς, παρά να εξυπηρετήσει αυξημένες ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων.

Παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, η «δεξαμενή» των επιλέξιμων δανείων εξακολουθεί να υπερβαίνει σημαντικά τον όγκο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, ενώ περίπου το ήμισυ αυτών υπολογίζεται ότι έχει οδηγηθεί σε οριστικές μετατροπές.

Η συγκρατημένη αν και αυξανόμενη έναντι των πρώτων μηνών, ανταπόκριση αποδίδεται τόσο στην επιρροή δικηγορικών γραφείων που συνιστούν μια στάση αναμονής, όσο και στο γεγονός ότι οι καμπάνιες ενημέρωσης των πελατών δεν έχουν αποδώσει στον βαθμό που αναμενόταν. Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι προσπάθειες προσέγγισης των δικαιούχων, με στόχο να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υπαγωγής και να κλείσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος μιας εκκρεμότητας που παραμένει ανοικτή εδώ και χρόνια.

Διπλό όφελος από τις μετατροπές σε ελβετικό και step-up – Τι κερδίζουν οι δανειολήπτες

Πάντως οι ίδιες πηγές κρατούν «μικρό καλάθι» ως προς το αν ο Σεπτέμβριος θα αποτελέσει και την τελευταία στάση της διαδρομής. Άλλωστε, σε ανάλογες διαδικασίες, η συμμετοχή τείνει να επιταχύνεται όσο πλησιάζει η λήξη κάθε προθεσμίας, με αποτέλεσμα τα χρονοδιαγράμματα να προσαρμόζονται συχνά στις πραγματικές ταχύτητες ανταπόκρισης.

Οι κατηγορίες ρύθμισης

Με τη ρύθμιση οι δανειολήπτες, που θα μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ θα πάρουν άφεση χρέους της τάξης του 15% με 50% (με κριτήριο εισόδημα και ακίνητη περιουσία) και μετατροπή του επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό, μεταξύ 2,9% έως 2,3%.

Στην πρώτη κατηγορία που αφορά τους ασθενέστερους οικονομικά δανειολήπτες, προκύπτει «κούρεμα» στην τρέχουσα ισοτιμία (όπως θα διαμορφωθεί κατά την υποβολή της αίτησης) του ελβετικού φράγκου με το ευρώ κατά 50%. Το επιτόκιο της ρύθμισης προβλέπεται να είναι σταθερό στο 2,3% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας ορίζονται από 7.500 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό και φτάνουν έως τα 22.000 για νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα μέλη ή μονογονεϊκές με τρία ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, με αντίστοιχα επίπεδα καταθέσεων (όπως και στις άλλες κατηγορίες) και αξία ακίνητης περιουσίας από 125.000 – 185.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία, η βελτίωση της ισοτιμίας φτάνει το 30% με σταθερό επιτόκιο 2,5%. Στην κατηγορία θα εντάσσονται δανειολήπτες με εισοδήματα που ξεκινούν από τα 9.375 ευρώ (μονομελές νοικοκυριό) και φτάνουν τα 23.375 και αξίας ακίνητης περιουσίας από 156.250 – 216.250 ευρώ.

Στο τρίτο «σκαλοπάτι» υπάρχει «κούρεμα» 20% και σταθερό επιτόκιο 2,7% καλύπτοντας δανειολήπτες με εισοδήματα από 11.250 έως και 25.250 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας που ξεκινά από 187.500 ευρώ και φτάνει τα 247.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία υπάρχει μερική διαγραφή απαίτησης 15% με επιτόκιο 2,9%.

Παράλληλα, προσφέρεται ευρύτερα στους οφειλέτες η δυνατότητα επιμήκυνσης της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής του νέου δανείου που θα συναφθεί, έως και πέντε έτη. Αυτή η ευελιξία στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του ύψους της μηνιαίας δόσης, καθιστώντας τη ρύθμιση βιώσιμη για μεγαλύτερο εύρος οφειλετών.