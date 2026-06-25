bank-of-america:-Έρχεται-μπαράζ-αυξήσεων-επιτοκίων-από-τη-fed

Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026 αναμένει η Bank of America. Περιμένει μία ακόμα αύξηση από την ΕΚΤ.

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Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να καθορίσουν τις αγορές ομολόγων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Global Rates Viewpoint της Bank of America. Οι αναλυτές της τράπεζας αναθεωρούν σημαντικά τις εκτιμήσεις τους, προβλέποντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη.

Η νέα πρόβλεψη της Bank of America βασίζεται στη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα των οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ, παρά τις αναταράξεις που προκάλεσε το πρόσφατο σοκ στις τιμές των εμπορευμάτων. Η τράπεζα εκτιμά ότι η Fed θα αναιρέσει πλήρως τις μειώσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν το 2025, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο στο εύρος 4,25%-4,50% έως το τέλος του 2026.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν την πιθανότητα αυτής της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Ενώ η Bank of America προβλέπει συνολικές αυξήσεις 75 μονάδων βάσης, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει μόλις 35 μονάδες βάσης, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο αναπροσαρμογής των αποτιμήσεων.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες, η εικόνα εμφανίζεται πιο ήπια. Η έκθεση προβλέπει μία μόνο αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το τέλος του έτους, αντίστοιχη κίνηση από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, ενώ δεν αναμένονται νέες αυξήσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας, την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ή την Τράπεζα του Καναδά.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η Bank of America αναθεώρησε χαμηλότερα τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και οι ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις καθιστούν απίθανη οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026.

Μεταξύ άλλων, η BofA εκτιμά ότι η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές θα αποκτήσει περισσότερο τοπικά χαρακτηριστικά όσο υποχωρούν οι γεωπολιτικές εντάσεις. Στις ΗΠΑ η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί αυξημένη λόγω των προσδοκιών για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ στην Ευρώπη προβλέπεται σταδιακή εξομάλυνση καθώς υποχωρεί ο αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ.