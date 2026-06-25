bayer:-Ράλι-18%-μετά-την-«αθώωση»-για-αγωγή-1,25-εκατ.-δολαρίων-σχετικά-με-το-ζιζανιοκτόνο-roundup

Η μετοχή του γερμανικού κολοσσού έκλεισε με ράλι 18,7% στα 47 δολάρια, συμβάλλοντας στην ισχυροποίηση του δείκτη DAX κατά 1,03%.

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Με ισχυρά κέρδη έκλεισε τις συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης η μετοχή της Bayer, στον απόηχο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ η οποία ανέτρεψε αποζημίωση, η οποία είχε επιδικαστεί μετά από αγωγή που υποστήριζε πως το ζιζανιοκτόνο Roundup θα έπρεπε να φέρει προειδοποίηση για καρκίνο.

Η μετοχή του γερμανικού κολοσσού έκλεισε με ράλι 18,7% στα 47 δολάρια, συμβάλλοντας στην ισχυροποίηση του δείκτη DAX κατά 1,03%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Reuters, με απόφαση 7-2 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε αποζημίωση 1,25 εκατ. δολαρίων που είχε επιδικαστεί στον Τζον Ντάρνελ, ο οποίος ισχυριζόταν ότι το ζιζανιοκτόνο προκάλεσε λέμφωμα μη Hodgkin και ότι η Monsanto, κατασκευάστρια του Roundup και πλέον θυγατρική της Bayer, δεν προειδοποίησε τους καταναλωτές για τους κινδύνους του προϊόντος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να ασκούν αγωγές σε πολιτειακά δικαστήρια για την απουσία προειδοποίησης περί καρκίνου, επειδή η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ είχε επανειλημμένα εγκρίνει την ετικέτα του Roundup χωρίς τέτοια προειδοποίηση.

Η Bayer δήλωσε ότι η απόφαση «θα βοηθήσει σημαντικά στον περιορισμό των δικαστικών υποθέσεων γύρω από το Roundup μετά από σχεδόν μία δεκαετία νομικών αντιπαραθέσεων», οι οποίες είχαν επιβαρύνει σημαντικά την τιμή της μετοχής της.