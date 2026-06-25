data-centers:-Η-«άγνωστη»-αγορά-των-10-δισ.-δολαρίων-που-κυριαρχεί-η-nvidia

Η Nvidia κυριαρχεί στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Η κυριαρχία της ωστόσο δεν αφορά μόνο τα τσιπ.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στην κορυφή μιας αγοράς 10 δισ. δολαρίων για την οποία ίσως πολλοί δεν έχουν ακουστά.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Για πρώτη φορά, η εταιρεία αναδείχθηκε ο κορυφαίος προμηθευτής με βάση τα έσοδα σε εξοπλισμό Ethernet Switch για data centers. Πρόκειται για τον εξοπλισμό που επιτρέπει τη σύνδεση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα data centers, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών της αγοράς IDC.

Αυτή η αγορά αναπτύσσεται ραγδαία επειδή οι κολοσσοί του cloud και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στην κατασκευή data centers.

Ο αντιπρόεδρος έρευνας της IDC, Πολ Νίκολσον, χαρακτήρισε την παρουσία της Nvidia στην κατηγορία ως «μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στο τοπίο των προμηθευτών που έχει παρακολουθήσει η IDC στα εταιρικά δίκτυα».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Nvidia είχε έσοδα 2,1 δισ. δολαρίων από τον εξοπλισμό Switch και μερίδιο αγοράς που διαμορφώνεται στο 21,5%. Το μερίδιο αγοράς έχει αυξηθεί από το 4% που κατείχε η Nvidia στη συγκεκριμένη κατηγορία το πρώτο τρίμηνο του 2024, δήλωσε ο ανώτερος διευθυντής έρευνας της IDC, Μπράντον Μπάτλερ.

Η Nvidia έχει «φάει» μερίδιο από ανταγωνιστές όπως η Arista Networks, η οποία κατείχε μερίδιο 20,7% στην συγκεκριμένη αγορά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Άλλοι σημαντικοί παίκτες στην αγορά είναι η Cisco, η Huawei και η HPE.

Η αγορά εξοπλισμού Switch για data centers ανήλθε σε 10 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την IDC, σημειώνοντας αύξηση 61% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η IDC απέδωσε την αύξηση των εσόδων της Nvidia στο προϊόν Spectrum-X, ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στενά με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, δήλωσε ο Μπάτλερ.

Ο Μπάτλερ δήλωσε ότι η Nvidia απευθύνεται σε γίγαντες cloud που επιθυμούν άμεσες λύσεις και να αποφύγουν τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων από διαφορετικούς προμηθευτές. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης μια ευρύτερη μετατόπιση των εταιρειών που αγοράζουν προϊόντα networking και πληροφορικής μαζί, ανέφερε η IDC.

Η πορεία ωστόσο της Nvidia δεν είναι εξασφαλισμένη. Οι μεγάλες εταιρείες του cloud επιδιώκουν όλο και περισσότερο να διαφοροποιήσουν τη βάση των προμηθευτών τους, δήλωσε ο Μπάτλερ, ενώ οι επιχειρήσεις ενδέχεται να βασίζονται στους ήδη υπάρχοντες παρόχους δικτύωσης καθώς ενισχύουν την υποδομή τους.