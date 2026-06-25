DBRS: Ανθεκτική αλλά πιο αργή η παγκόσμια ανάπτυξη – Η Ελλάδα στις οικονομίες που υπεραποδίδουν

Για την Ελλάδα η DBRS προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027, αλλά και συνεχιζόμενη υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας.

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Το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν και οι προοπτικές για αυστηρότερη νομισματική πολιτική επιβαρύνουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, οδηγώντας του αναλυτές της DRBS να αναθεωρήσουν καθοδικά τις προβλέψεις τους.

Για την Ελλάδα, η DBRS προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027, με την εκτίμηση για το 2026 να έχει αναθεωρηθεί οριακά χαμηλότερα κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ η πρόβλεψη για το 2027 παραμένει αμετάβλητη.

Για την ελληνική αγορά εργασίας ο οίκος αναμένει ότι το ποσοστό της ανεργίας θα διαμορφωθεί στο 8,4% το 2026 (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 8,6%) και προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,8% το 2027.

Στην Ευρώπη, οι μεγάλες οικονομίες κινούνται με χαμηλούς ρυθμούς. Η DBRS προβλέπει ανάπτυξη 0,7% για τη Γερμανία το 2026 και 1,2% το 2027, 0,7% και 1,0% αντίστοιχα για τη Γαλλία, 0,6% και 0,7% για την Ιταλία, ενώ η Ισπανία αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 2,2% το 2026 και 1,8% το 2027. Ο οίκος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρώπη ανακάμπτει αργά, εν μέρει λόγω του εντονότερου ανταγωνισμού και των εισαγωγών από την Ασία.

Εν μέσω της γενικότερης επιβράδυνσης, η DBRS ξεχωρίζει την Ιβηρική Χερσόνησο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και κάποιες σκανδιναβικές οικονομίες ως περιοχές που συνεχίζουν να υπεραποδίδουν.

«Κλειδί» το Ορμούζ

Η DBRS αποδίδει την επιδείνωση των προβλέψεών της στο ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν και στην αυστηρότερη νομισματική πολιτική, με την αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στις αρχές Ιουνίου να επιβεβαιώνει αυτή τη στροφή. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους σε πολλές χώρες, ενώ οι αγορές εργασίας παραμένουν σχετικά ισχυρές, περιορίζοντας τα περιθώρια άμεσης χαλάρωσης.

Ο οίκος σημειώνει ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν έχει ακόμη προκαλέσει τόσο σοβαρές επιπτώσεις όσο θα αναμενόταν. Αυτό οφείλεται σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, στη χρήση αποθεμάτων από την Κίνα και άλλες οικονομίες, στην αύξηση της ροής πετρελαίου μέσω σαουδαραβικών αγωγών και στην ενίσχυση των εξαγωγών από άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Ωστόσο, η DBRS προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο Ορμούζ χειροτερέψει, οι προβλέψεις μπορεί να επιδεινωθούν περαιτέρω, καθώς τα αποθέματα θα μειώνονται και οι ελλείψεις θα γίνονται πιο αισθητές.