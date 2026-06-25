helleniq-energy:-Έως-το-επόμενο-καλοκαίρι-τα-πρώτα-δεδομένα-για-τις-έρευνες-υδρογονανθράκων-σε-Κρήτη-και-Πελοπόννησο

Η HELLENiQ Energy επιμένει στις έρευνες υδρογονανθράκων, με στόχο έως το επόμενο καλοκαίρι να έχει τα πρώτα ουσιαστικά δεδομένα από τις περιοχές νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου.

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Τα πρώτα ουσιαστικά δεδομένα από τις έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου φιλοδοξεί να έχει έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το καλοκαίρι του 2027, η HELLENiQ Energy, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, παρουσιάζοντας την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση τη στρατηγική της εταιρείας για τον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

«Πιθανόν του χρόνου στη Γενική Συνέλευση να έχουμε τα αποτελέσματα μιας γεώτρησης μετά από 40 χρόνια στην Ελλάδα και συστηματικά δεδομένα από τις περιοχές νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου, ώστε να ξέρουμε αν πάμε στο επόμενο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της HELLENiQ Energy υπερασπίστηκε τη συνέχιση των επενδύσεων στους υδρογονάνθρακες, τονίζοντας ότι η εταιρεία προχωρά επιλεκτικά, με αυστηρή διαχείριση του επενδυτικού ρίσκου, συνεργαζόμενη με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους όπως η ExxonMobil και η Chevron, ενώ υποστήριξε ότι οι υγροί υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα για πολλές ακόμη δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία δεν επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις παραχωρήσεις ούτε να αναλάβει μόνη της το κόστος των ερευνών, αλλά επιλέγει να επενδύει επιλεκτικά, με ισχυρούς διεθνείς εταίρους και αυστηρή διαχείριση του ρίσκου. «Δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα ούτε τη φιλοδοξία να πάρουμε όλη την Ελλάδα, να την εξερευνήσουμε, να τη χαρτογραφήσουμε και να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Δεν θα ήταν υπεύθυνο», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητα της αγοράς»

Ο κ. Σιάμισιης υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια στρατηγική αμφισημία, καθώς από τη μία επιδιώκει μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια εφοδιασμού και από την άλλη εξακολουθεί να εκπέμπει ασαφή μηνύματα ως προς το μέλλον των υδρογονανθράκων και των σχετικών επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, οι μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις απαιτούν σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και ορίζοντα δεκαετιών, κάτι που σήμερα συχνά απουσιάζει. «Πώς μπορούμε να επενδύουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα που θα λειτουργούν σε δέκα χρόνια, όταν δεν υπάρχει σταθερό πλαίσιο;» διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στη διεθνή αγορά πετρελαίου, σημείωσε ότι η μεταβλητότητα των τιμών είναι πλέον πρωτοφανής, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μεταβολή 10 δολαρίων ανά βαρέλι μεταφράζεται για τη HELLENiQ Energy σε περίπου 200 εκατ. ευρώ διαφορά στην αποτίμηση των αποθεμάτων της. «Σήμερα οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν κατά 20 ή και 30 δολάρια μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που καθιστά πολύ πιο σύνθετη τη διαχείριση μιας ενεργειακής εταιρείας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η παγκόσμια ζήτηση για υγρούς υδρογονάνθρακες εξακολουθεί να αυξάνεται. Όπως είπε, ακόμη και αν στο πρώτο εξάμηνο παρατηρήθηκε προσωρινή μείωση της ζήτησης κατά 1-2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η τάση αυτή δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα, καθώς οι ανάγκες της οικονομίας, των μεταφορών και ιδιαίτερα του τουρισμού συνεχίζουν να στηρίζονται στα υγρά καύσιμα.

«Οι υγροί υδρογονάνθρακες παραμένουν ο ευκολότερος τρόπος μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει μέσα σε λίγα χρόνια», σημείωσε, εκτιμώντας ότι το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό στοιχείο του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος για πολλές ακόμη δεκαετίες.

Ο επικεφαλής της HELLENiQ Energy αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, λέγοντας ότι σταδιακά φαίνεται να αναγνωρίζεται πως η στάση απέναντι στον κλάδο των υδρογονανθράκων ήταν υπερβολικά αρνητική. «Ίσως τελικά πήγαμε πολύ εναντίον του πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς παράλληλες επενδύσεις που θα διασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο έφεραν τους μεγάλους παίκτες

Ο επικεφαλής της HELLENiQ Energy απέδωσε την αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται σήμερα στην Ελλάδα και στις ανακαλύψεις φυσικού αερίου που προηγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, τα κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο προσέλκυσαν τους μεγαλύτερους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας πλέον διαφορετικές προοπτικές και για την Ελλάδα. «Θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσαμε να είμαστε», σημείωσε.

Κόστος έως 100 εκατ. δολάρια ανά γεώτρηση

Ο κ. Σιαμίσιης εξήγησε ότι μία μόνο ερευνητική γεώτρηση μπορεί να κοστίσει από 60 έως 100 εκατ. δολάρια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την συμμετοχή μεγάλων διεθνών εταιρειών. «Σκεφτείτε να θέλουμε να κάνουμε δέκα γεωτρήσεις. Δεν γίνεται να αναλάβουμε μόνοι μας ένα τέτοιο κόστος», ανέφερε, εξηγώντας ότι η διαχείριση του επενδυτικού ρίσκου αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας.

Όπως είπε, η HELLENiQ Energy συμμετέχει με περίπου 30% στις κοινοπραξίες, διατηρώντας ουσιαστική παρουσία αλλά χωρίς να αναλαμβάνει δυσανάλογο οικονομικό βάρος.

ExxonMobil και Chevron αλλάζουν τον χάρτη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron, τονίζοντας ότι η παρουσία τόσο μεγάλων εταιρειών επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές.

Όπως είπε, η χάραξη των νέων θαλάσσιων blocks πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά πάνω στη συνέχεια των περιοχών όπου ήδη δραστηριοποιούνταν οι εταιρείες, γεγονός που, κατά τον ίδιο, αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

«Καλύτερο αποτέλεσμα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε από το να βλέπουμε τόσο μεγάλες εταιρείες να επενδύουν σε μια περιοχή που τώρα αρχίζει να δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες», ανέφερε.

Γιατί εγκαταλείφθηκαν ορισμένες περιοχές

Ο κ. Σιάμισιης εξήγησε ότι η επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στα νέα θαλάσσια blocks οδήγησε και στην αποχώρηση της εταιρείας από ορισμένες παραχωρήσεις, όπου, όπως είπε, η εικόνα της αγοράς και οι νέες προοπτικές δεν δικαιολογούσαν τη συνέχιση της επένδυσης.

«Αξιολογήσαμε ότι είναι καλύτερο να επενδύσουμε τα χρήματά μας και την προσπάθειά μας στα καινούργια blocks, παρά να απλωθούμε παντού και στο τέλος να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αξιολογεί και τη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων για το ποσοστό συμμετοχής της HELLENiQ Energy στις παραχωρήσεις, διευκρινίστηκε ότι το 30% αφορά τόσο τη συμμετοχή της εταιρείας στις επενδυτικές δαπάνες όσο και στα μελλοντικά έσοδα μιας πιθανής ανακάλυψης. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Αλεξόπουλος, κάθε εταίρος καλύπτει το ποσοστό των δαπανών που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του και λαμβάνει αντίστοιχο μερίδιο από την παραγωγή, ενώ προηγουμένως σημαντικό μέρος των εσόδων, που μπορεί να φθάνει το 40%-50% ανάλογα με το μέγεθος της ανακάλυψης, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης.

Ο κ. Σιαμισίης υπογράμμισε ακόμη ότι η HELLENiQ Energy συνεχίζει να χτίζει σταδιακά το ερευνητικό της χαρτοφυλάκιο, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι μια σωρευτική διαδικασία που εξελίσσεται διαρκώς, καθώς νέα δεδομένα μπορεί να αναδεικνύουν πρόσθετες προοπτικές ή νέες περιοχές ενδιαφέροντος. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι έως την επόμενη Γενική Συνέλευση η εταιρεία θα διαθέτει τα πρώτα ουσιαστικά δεδομένα από την πρώτη ερευνητική γεώτρηση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες, τα οποία θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα του επενδυτικού σχεδιασμού.

Ανοιχτός ο όμιλος σε νέες ευκαιρίες

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Energy υπογράμμισε ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να κινηθεί με πολιτικά ή επικοινωνιακά χρονοδιαγράμματα.

«Πάμε βήμα-βήμα. Δεν πιεζόμαστε από χρόνους που έχουν άλλα κριτήρια. Είμαστε εταιρεία και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει μια εταιρεία», ανέφερε.

Ο κ. Σιαμισίης υπενθύμισε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Ελλάδας στις υπεράκτιες γεωτρήσεις έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες. Όπως ανέφερε, η εταιρεία προχωρά σταδιακά, χωρίς να πιέζεται από τεχνητά χρονοδιαγράμματα, αλλά με βάση τα τεχνικά δεδομένα που θα προκύπτουν σε κάθε στάδιο των ερευνών. Περιγράφοντας τον σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, ο κ. Σιαμισίης ανέφερε ότι η HELLENiQ Energy θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες ενεργειακές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη ισχυρότερου και περισσότερο διαφοροποιημένου ενεργειακού ομίλου.

Όπως είπε, προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στις διεθνείς αγορές, η αξιοποίηση συνεργασιών εκτός Ελλάδας, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και η διεύρυνση του διεθνούς trading, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη γεωγραφική θέση της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στις ενεργειακές υποδομές, στα δίκτυα και στη βελτίωση της παραγωγικής της βάσης, με στόχο η Ελλάδα να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Όσον αφορά τον τομέα Έρευνας και Παραγωγής (Exploration & Production), σημείωσε ότι η HELLENiQ Energy θα συνεχίσει να αξιολογεί κάθε επενδυτική ευκαιρία που μπορεί να προκύψει στις έρευνες υδρογονανθράκων, παραμένοντας προσηλωμένη στη στρατηγική της επιλεκτικών επενδύσεων, της αυστηρής διαχείρισης του ρίσκου και των συνεργασιών με ισχυρούς διεθνείς εταίρους.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια και στον ηλεκτρισμό, αλλά διατηρούμε και ενισχύουμε την παρουσία μας στις πιο παραδοσιακές δραστηριότητες», ανέφερε, συνοψίζοντας τη στρατηγική του Ομίλου για την επόμενη ημέρα.