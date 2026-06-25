micron:-Άλμα-12%-της-μετοχής-μετά-τον-τετραπλασιασμό-των-εσόδων

Συνέχισε να επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση που συνδέεται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης η Micron και το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον υπερτετραπλασιασμό των εσόδων του τεχνολογικού κολοσσού.

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Συνέχισε να επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση που συνδέεται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης η Micron και το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον υπερτετραπλασιασμό των εσόδων της τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 41,46 δισ. δολ. έναντι εκτιμήσεων 35,84 δισ. δολ., και 9.3 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 25,11 δολάρια, έναντι 20,78 δολ. της εκτίμησης.

Τα καθαρά κέρδη κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν 28,24 δισ. δολ., ή 24,46 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 1,89 δισ. δολ., ή 1,68 δολ. ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το μικτό περιθώριο κέρδους της Micron, αυξήθηκε στο 81,2% το τρίτο τρίμηνο από 69% την προηγούμενη περίοδο και 27% ένα χρόνο νωρίτερα.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας σημειώνει άνοδο περίπου 12% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Για το τρέχον τρίμηνο, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει έσοδα περίπου 50 δισ. δολ., από 11,3 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα. Οι αναλυτές εκτιμούν έσοδα ύψους 43,58 δισ. δολ., σύμφωνα με την LSEG.

Οι τιμές των τσιπ μνήμης έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς τα τσιπ ΑΙ καταναλώνουν όλη την παραγωγική ικανότητα της μικρής ομάδας προμηθευτών. Καθώς η ζήτηση για κέντρα δεδομένων αυξάνεται καθημερινά, αυξάνονται και οι τιμές για τη μνήμη που χρησιμοποιείται σε smartphones, φορητούς υπολογιστές και άλλα gadgets.

Αυτό έχει μετατρέψει την Micron σε αγαπημένο “παιδί” της Wall Street, καθώς η τεχνολογία της είναι απαραίτητη για τα τσιπ που κατασκευάζουν η Nvidia και η Google, καθώς και για τους διακομιστές που φιλοξενούν τους επεξεργαστές αυτών των εταιρειών.

Η τιμή της μετοχής της Micron έχει αυξηθεί περίπου 700% τον τελευταίο χρόνο, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.