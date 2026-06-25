o-Στάρμερ-θα-παρουσιάσει-τον-προϋπολογισμό-για-την-Άμυνα-πριν-από-τη-Σύνοδο-Κορυφής-του-ΝΑΤΟ

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα παρουσιάσει ένα πολυαναμενόμενο σχέδιο επενδύσεων για την άμυνα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 Ιουλίου, που πιθανότατα θα είναι η τελευταία συμμετοχή του σε διεθνή σύνοδο.

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Ο Στάρμερ, που αναμένεται να παραμείνει στον πρωθυπουργικό θώκο έως τον διορισμό του διαδόχου του, πιθανόν στα μέσα Ιουλίου, δεσμεύτηκε επ’ αυτού δύο φορές σήμερα. Αρχικά στο κοινοβούλιο του Ουέστμινστερ, κατά την πρώτη του εμφάνιση για την εβδομαδιαία συνεδρίαση ερωτήσεων στον πρωθυπουργό, μετά την παραίτησή του τη Δευτέρα, λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Στη συνέχεια στο Βερολίνο, κατά τη σύνοδο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας με θέμα τους τρόπους ενίσχυσης της υποστήριξής τους στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε το αμυντικό μας σχέδιο μας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όχι μόνο για να αυξήσουμε τις δαπάνες μας αλλά και για να επανεξετάσουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε, για να διδαχθούμε από την Ουκρανία», δήλωσε.

Επωφελήθηκε επίσης από την ευκαιρία για να παρουσιάσει τι πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, κάτι για το οποίο έχει δεχθεί πολύ λιγότερη κριτική συγκριτικά με τις επικρίσεις για την εσωτερική του πολιτική.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Άντι Μπέρναμ, πιθανός διάδοχός του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στη Ντάουνινγκ Στριτ, θα ήθελε τουλάχιστον να έχει έναν λόγο σε αυτό το αμυντικό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να αναφέρει λεπτομερώς τις στρατιωτικές δαπάνες για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Ο Στάρμερ δέχτηκε την Τρίτη τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ για πρώτη φορά μετά τη νίκη του τελευταίου στις ενδιάμεσες εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Η νίκη που τοποθετεί τον Μπέρναμ στην πρώτη θέση για να γίνει ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Δεν είναι γνωστό αν οι δύο άνδρες μίλησαν για το αμυντικό σχέδιο κατά τη συνάντησή τους, που χαρακτηρίστηκε «παγερή» από ανώνυμες πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα Guardian.

Το σχέδιο επρόκειτο να παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2025 αλλά δημοσιονομικοί περιορισμοί δυσχέραναν την ολοκλήρωσή του. Η κατάρτιση του σχεδίου οδήγησε στις 11 Ιουνίου στην παραίτηση του υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος εκτίμησε ότι τα προβλεπόμενα ποσά ήταν ανεπαρκή, κυρίως απέναντι στη ρωσική απειλή.

Ο Άντι Μπέρναμ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει πρωθυπουργός, ίσως από τις 17 Ιουλίου, ελλείψει οποιουδήποτε άλλου ανταγωνιστή.

Ο ένας από τους δύο άνδρες στους οποίους τα μέσα ενημέρωσης είχαν αποδώσει φιλοδοξίες, ο Ντάριεν Τζόουνς, πιστός στον Στάρμερ, δήλωσε σήμερα ότι δεν θα είναι υποψήφιος εκφράζοντας την υποστήριξή του στον Μπέρναμ.

Μόνος πιθανός εναπομείνας αντίπαλός του: ο πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς, ο οποίος παραιτήθηκε μαζί με τον Τζον Χίλι. Είχε δηλώσει ότι περίμενε να μάθει το πρόγραμμα του Άντι Μπέρναμ προτού αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος ή όχι.