Έρευνα-της-Κομισιόν-για-την-καμπάνια-της-sanofi-για-τον-εμβολιασμό-κατά-της-γρίπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για το εάν ο γαλλικός κολοσσός της φαμρακοβιομηχανίας, Sanofi, παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στη διαφημιστική εκστρατεία εμβολιασμού κατά της γρίπης.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι η Sanofi είχε διεξάγει μια παραπλανητική εκστρατεία για να πουλήσει το εμβόλιο της γρίπης «Efluelda», ενώ παράλληλα δυσφημούσε ένα ανταγωνιστικό εμβόλιο με την ονομασία «Fluad» που παρασκευάζεται από την CSL Seqirus, κυρίως στη Γαλλία και τη Γερμανία.

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Και στις δύο αγορές, η Sanofi κατέχει δεσπόζουσα θέση, πρόσθεσε η Επιτροπή.

«Η Sanofi είναι βέβαιη ότι έχει ενεργήσει και συνεχίζει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου περί ανταγωνισμού», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτά τα ζητήματα και συνεργάζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η έρευνα ακολούθησε αιφνιδιαστικές επιδρομές στα γραφεία της Sanofi που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με πληροφορίες από CNBC