Ασφάλιστρα-υγείας:-Στο-6,24%-ο-πρώτος-ετήσιος-δείκτης-αναπροσαρμογής

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ) για το έτος 2024.

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Τον πρώτο Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο σχετικός δείκτης καταρτίστηκε στο πλαίσιο του νόμου 5170/2025, ο όποιος ψηφίστηκε μετά τον «ντόρο» και την έντονη κοινωνική δυσφορία που προκάλεσαν οι διαδοχικές αυξήσεις-φωτιά στα μακροχρόνια (ισόβια) ασφάλιστρα υγείας.

Για το έτος 2024, ο δείκτης με την επίδραση της ηλικίας διαμορφώθηκε στο 6,24%, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικιακής μεταβολής των ασφαλισμένων περιορίστηκε σε χαμηλότερα ποσοστά και συγκεκριμένα στο 1,25%.

Ο υπολογισμός του νέου δείκτη ΕΔΑ βασίζεται σε στοιχεία όπως οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις, τα όρια κάλυψης και η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα νοσηλείας.

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ως νέα αρμοδιότητα την ευθύνη για τη δημοσίευση του σχετικού δείκτη, με στόχο τη διασφάλιση μιας αντικειμενικής βάσης για τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στις μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, καθώς τα στοιχεία από την ασφαλιστική αγορά δείχνουν ότι οι κάτοχοι των μακροχρόνιων (ισόβιων) ασφαλιστήριων συμβολαίων υγείας βρίσκονται ετησίως αντιμέτωποι με δυσβάσταχτες αυξήσεις που κυμαίνονται από 8%-12%.