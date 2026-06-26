Αττικά Πολυκαταστήματα: Υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές της Δημόσιας Προσφοράς – Συγκέντρωση 212 εκατ. ευρώ

Πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον. Πρώτη εισαγωγή εταιρείας λιανεμπορίου στην ελληνική κεφαλαιαγορά μετά από πολλά χρόνια.

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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλους της IDEAL Holdings, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό, με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται σε €212 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές.

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Η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε €3,20. Συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας. Η ισχυρή συμμετοχή από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τη διαχρονική κερδοφορία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας. Επόμενο ορόσημο είναι η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens στις 2 Ιουλίου 2026.

Ο κ. Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Αττικά Πολυκαταστήματα, επισφραγίζοντας με τον πλέον εμβληματικό τρόπο μια επιτυχημένη πορεία άνω των 20 ετών. Η εισαγωγή μας στο Euronext Athens σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ανάπτυξης και δημιουργίας προοπτικών. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να εξελισσόμαστε διαρκώς και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας, αλλά και για την ελληνική αγορά premium retail συνολικά. Ευχαριστούμε θερμά το επενδυτικό κοινό για την έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε στη δυναμική των attica, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της ξεχωριστής στιγμής για την Αττικά Πολυκαταστήματα».

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, επεσήμανε: «Η εντυπωσιακή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για την ισχυρή προοπτική ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Αττικά Πολυκαταστήματα, καθώς και όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους».