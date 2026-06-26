Βασίλης-Ψάλτης:-Η-alpha-bank-χτίζει-την-επόμενη-ημέρα-της-ελληνικής-οικονομίας

Πριν από 1 χρόνο είχα πει πως η Alpha Bank είναι εδώ, σήμερα 12 μήνες μετά δρομολογήσαμε 7 ιστορικές κινήσεις και εμφανίσαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ανέφερε ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha, μιλώντας στην ΓΣ των μετόχων και υπογράμμισε:

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Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε συνθήκες σταθερότητας άσχετα με το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς ζούμε στην εποχή που η αβεβαιότητα έχει γίνει ο κανόνας. Υπάρχει μόνιμη ανησυχία και για την Ευρώπη που αναζητά την φωνή της.

Η τράπεζα θα έχει ενεργό ρόλο στις νέες συνθήκες, τόνισε ο κ. Ψάλτης και υπογράμμισε:

Υπάρχει μια λέξη που χαρακτήρισε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: επιστροφή. Επιστροφή στη δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιστροφή στην εμπιστοσύνη των αγορών. Επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα. Επιστροφή σε επίπεδα ΑΕΠ που είχαμε το 2008, έπειτα από δεκαεπτά χρόνια.

Όπως είπε: Η πρόοδος της Alpha Bank δεν έχει αξία από μόνη της. Έχει αξία όταν συμβαδίζει με την πρόοδο των πελατών μας, της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της χώρας. Γιατί η επιτυχία μιας τράπεζας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την επιτυχία της οικονομίας που υπηρετεί. Η τράπεζα είναι καταλύτης, είναι μοχλός ανάπτυξης. Και ο μοχλός λειτουργεί όταν υπάρχει κάτι να σηκώσει. Ο επιχειρηματίας είναι που δημιουργεί αξία και είναι αυτός που χρειάζεται , κατά την εκτίμησή μας, ισχυρότερη χρηματοοικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορέσει να επιταχύνει.

Ο κ. Ψάλτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην συνεργασία με την UniCredit «που υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής συμφωνίας. Εκφράζει μια κοινή αντίληψη για το μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής. Σε μια περίοδο , κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και ισχυρότερους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, η Alpha Bank δεν περιορίζεται στο ν ρόλο του παρατηρητή. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αυτής της νέας πραγματικότητας».

Ακόμα ο επικεφαλής της τράπεζας σημείωσε χαρακτηριστικά:

Η εικόνα μιας τράπεζας δεν μπορεί να προηγείται της ουσίας της. Πρέπει να είναι η φυσική συνέπεια αυτού που πραγματικά είναι. Και γι αυτό , η νέα ταυτότητα της Alpha Bank δεν σηματοδοτεί το τέλος ενός μετασχηματισμού. Σηματοδοτεί την αρχή της επόμενης φιλοδοξίας. Τα σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια ιστορίας μας δεν είναι βάρος. Είναι θεμέλιο. Και αυτό που χτίζουμε πάνω του το χτίζουμε τιμώντας αυτό που πάντα ήμασταν που μπορούμε να γίνουμε.

Ολόκληρη η ομιλία του Β. Ψάλτη

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Πέρυσι, σε αυτή την αίθουσα, είπα ότι η νέα Alpha Bank είναι ήδη εδώ και βγαίνει μπροστά. Στους δώδεκα μήνες που μεσολάβησαν, δρομολογήσαμε επτά στρατηγικές κινήσεις, κάποιες εκ των οποίων ήδη ολοκληρώ θηκαν , και καταγράψαμε ιστορική κερδοφορία , με καθαρά κέρδη €943 εκατ., επιστρέ φοντας μάλιστα €519εκατ. στους μετόχους μας.

Ο κύκλος της ανασυγκρότησης που ξεκίνησε το 2019 έχει πλέον κλείσει. Αυτός ο κύκλος που ανοίγει σήμερα είναι διαφορετικός . Γιατί ο κόσμος του 2026 διαφέρει πολύ από αυτόν που περιγράφαμε πριν από ένα ν χρόνο. Και στη σύγχρονη τραπεζική, η επιτυχία δεν είναι να προβλέπουμε τέλεια ή να μαντεύουμε το μέλλον. Αλλά να διαμορφώνουμε συνθήκες υψηλής ανθεκτικότητας , ανεξάρτητα από το περιβάλλον.

Αυτό δεν είναι, απλώς, μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου. Είναι η κεντρική επιλογή που καθόρισε κάθε απόφαση που πήραμε τα τελευταία έξι χρόνια. Και σήμερα μπορούμε να αποδείξουμε ότι λειτουργεί.

Οι διεθνείς εξελίξεις , από το υψηλότερο κόστος κεφαλαίου έως τη γεωοικονομική αναδιάρθρωση , ευνοούν χώρες που επενδύουν σε ανθεκτικότητα και παραγωγική διαφοροποίηση. Αυτό δεν είναι θεωρητική διαπίστωση. Είναι ήδη ο τρόπος , με τον οποίο αποφασίζεται η κατε ύθυνση των διεθν ών κεφ αλαίων .

Ζούμε σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει πάψει να είναι εξαίρεση και έχει γίνει κανόνας. Γεωπολιτικές εντάσεις που δεν υποχωρούν, αναδιάταξη των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων και αλυσίδων τροφοδοσίας , μια τεχνολογική επανάσταση που εξελίσσεται με ρυθμό που υπερβαίνει την ικανότητα των θεσμών , και όλων ημών , να την κατανοήσουν , πολλώ δε μάλλον να την κατευθύνουν. Και μια μόνιμη ανησυχία για την Ευρώπη που αναζητά ακόμη τη φωνή της σε έναν κόσμο που δεν την περιμένει.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εύκολη επιλογή για έναν Επικεφαλή ς είναι να μιλά για τους δικούς του αριθμούς και να αφήνει τον κόσμο απέξω. Προτιμώ να κάνω την αντίθετη επιλογή. Γιατί μια τράπεζα που δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω της δεν μπορεί να εξηγήσει τις επιλογές της.

Θα μιλήσω σήμερα για τρία πράγματα. Για τον κόσμο και την Ελλάδα μέσα σε αυτόν. Για τον ρόλο που πρέπει να παίξουν οι τράπεζες σε αυτή ν τη συγκυρία. Και για την Alpha Bank, που δεν αρκείται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά διεκδικεί ενεργό ρόλο σε αυτές.

Η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί και φέτος με ρυθμό σημαντικά ταχύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γίνεται συνεχώς τα τελευταία έτη, παρά το διεθνές ενεργειακό shock που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχει μ ια λέξη που χαρακτήρισε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: επιστροφή. Επιστροφή στη δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιστροφή στην εμπιστοσύνη των αγορών. Επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα. Επιστροφή σε επίπεδα ΑΕΠ που είχαμε το 2008, έπειτα από δεκαεπτά χρόνια.

Δεκαεπτά χρόνια. Ας το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό. Αλλά η επιστροφή δεν είναι πλέον ο προορισμός. Είναι η αφετηρία. Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι η ανάκαμψη. Είναι η σύγκλιση. Με τις πιο παραγωγικές, πιο καινοτόμες, πιο ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρώπης. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα χαμηλότερα κα τά κεφαλήν εισ οδήματα στην Ε υρωπαϊκή Ένωση , στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που ορίζει το μέγεθος του έργου που μένει μπροστά μας.

Και εδώ το ερώτημα είναι ένα: η ανάπτυξη που έχουμε, τρέχει με το ρυθμό που χρειαζόμαστε; Στηρίζεται στο μοντέλο που έχουμε ανάγκη; Η ανάπτυξη μέσω τουρισμού και της συναφούς κατανάλωσης είναι αληθινή. Αλλά δεν είναι επαρκής. Μια οικονομία που θέλει να κλείσει το χάσμα με την Ευρώπη χρειάζεται παραγωγική βάση, εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες, επιχειρήσεις που σκέφτονται σε ορίζοντα δεκαετίας. Το ποσοστό επενδύσεων στη χώρα αυξήθηκε από 11% το 2022 σε 17% το 2025 και αποτελεί πράγματι τη μεγαλύτερη βελτίωση σε όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένουμε όμως αισθητά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 21%. Η σύγκλιση δεν είναι μόνο θέμα ρυθμών ανάπτυξης.

Είναι, κυρίως, θέμα παραγωγικότητας. Και εκεί η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που περιορίζει τη βιωσιμότητα της αύξησης των εισοδημάτων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα ενώπιον σημαντικών αποφάσεων. Πώς θα αναπληρώσει το κενό που αφήνει η ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης ;

Πώς η ανάπτυξη που ζούμε θα μετατραπεί σε διαρκή άνοδο της παραγωγικότητας , ένα σημείο που η χώρα υστερεί δραματικά , με την παραγωγικότητα της εργασίας να παραμένει περίπου στο 60 –65% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ;

Πώς θα αξιοποιήσουμε την επενδυτική εμπιστοσύνη που μόλις ανακτήθηκε; Την ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο που ανοίγει νέες πύλες κεφαλαίων;

Δεν υπάρχει ουδέτερη επιλογή σε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ή θα ενισχύσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές του παραγωγικού μοντέλου και θα αναλάβουμε έγκαιρα επενδυτικές πρωτοβουλίες ή θα πληρώσουμε και πάλι το κόστος της αδράνειας . Και εδώ έρχεται ο ρόλος των τραπεζών που οφείλουν να προκρίνουν τις χρηματοδοτήσεις που κατευθύνονται στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, να ενισχύσουν τη θεσμική αποταμίευση που μετατρέπεται σε επένδυση, και να στηρίξουν περισσότερες επιχειρήσεις για να μεγαλώσουν σε μέγεθος και φιλοδοξία.

Κυρίες και κύριοι,

Σε περιόδους αβεβαιότητας, η κοινωνία τείνει να αναζητά υπεύθυνους. Και οι τράπεζες είναι πάντα εύκολος στόχος. Και στο παρελθόν και σήμερα. Αξίζει όμως να θυμόμαστε κάτι: στην Ελλάδα, την κρίση δεν την έφεραν οι τράπεζες . Την απορρόφησαν. Το PSI άφησε σε μια νύχτα ζημία άνω των € 37δισ. στο τραπεζικο σύστημα. Τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, έλεγχοι κίνησης κεφαλαίων , βουνό μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το τραπεζικό σύστημα δεν κατέρρευσε. Κράτησε. Από το βουνό «κόκκινων» δανείων, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του κλάδου υποχώρησε σε περίπου 3,3 %, κοντά πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,2%, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15, 2%. Και μαζί κράτησαν και οι αποταμιεύσεις των συμπολιτών μας. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη. Σημαίνει ότι η ευθύνη πρέπει να κατανέμεται με καθαρή σκέψη και ακριβοδίκαια , όχι με βολικές απλο υστεύσεις . Υπάρχει , λοιπόν , μια ευθύνη που αποδίδεται στις τράπεζες και δεν τους ανήκει. Και υπάρχει μια ευθύνη που τους ανήκει ουσιαστικά. Ξεκινώ από αυτό που δεν μας ανήκει, αλλά μας αφορά βαθύτατα.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επενδυτικής διείσδυσης στην Ευρώπη. Οι αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών κοιμούνται κατά κύριο λόγο σε τραπεζικές καταθέσεις. Και αυτό δε ν συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Συμβαίνει επειδή απουσιάζει η κουλτούρα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και επειδή το θεσμικό πλαίσιο , που θα έκανε τη διαφορά , δεν έχει χτιστεί.

Θα το πω ανοιχτά: η πλειονότητα των εργαζομένων που αποταμιεύουν σήμερα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η σύνταξη , στην οποία σχεδιάζουν να φτάσουν , δεν θα τους εξασφαλίσει το επίπεδο ζωής που σήμερα έχουν. Χρειαζόμαστε δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης . Χρειαζόμαστε θεσμική αποταμίευση που μετατρέπεται σε επένδυση.

Χρειαζόμαστε πολίτες που σχεδιάζουν ενεργά το μέλλον τους , όχι απλώς καταθέτουν και ελπίζουν .

Η θεσμική αποταμίευση μεταφράζεται σε επενδυτικές τοποθετήσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας μας σε αυτή ν την πολύ κρίσιμη καμπή που πρέπει να κρατήσουμε το ν ρυθμό ανάπτυξης σταθερό. Αν το δούμε από τη σκοπιά ενός ευρύτερου οικονομικού σχεδιασμού για τη χώρα, σ ε μια περίοδο όπου το δημογραφικό και το συνταξιοδοτικό ασκούν διαρκή πίεση στα δημόσια οικονομικά, η ενίσχυση της ιδιωτικής και θεσμικής αποταμίευσης δεν είναι επιλογή πολιτικής. Είναι αναγκαιότητα μακροοικονομικής σταθερότητας.

Το Savings and Investment Union που συζητείται τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι τεχνοκρατική πρόταση. Είναι η δομική απάντηση σε αυτό ακριβώς το κενό. Αν δε ν χτιστεί αυτή η υποδομή, τα κεφάλαια δεν θα χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και μαζί τους θα φεύγουν ευκαιρίες. Τώρα σε αυτό που μας ανήκει.

Η πρόοδος της Alpha Bank δεν έχει αξία από μόνη της. Έχει αξία όταν συμβαδίζει με την πρόοδο των πελατών μας, της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της χώρας. Γιατί η επιτυχία μιας τράπεζας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την επιτυχία της οικονομίας που υπηρετεί.

Η τράπεζα είναι καταλύτης, είναι μοχλός ανάπτυξης. Και ο μοχλός λειτουργεί όταν υπάρχει κάτι να σηκώσει. Ο επιχειρηματίας είναι που δημιουργεί αξία :

• που αποσκοπεί στη ν άνοδο της παραγωγικότητας και τη χρήση της καινοτομίας ,

• που επενδύει σε ανθρώπους και τεχνολογία και

• που λειτουργεί με εξωστρέφεια και αναλαμβάνει μετρημένο ρίσκο , συμμετέχοντας

με ίδια κεφάλαια και που σχεδιάζει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα . Αυτός είναι που χρειάζεται , κατά την εκτίμησή μας, ισχυρ ότερη χρηματοοικονομική ενίσχυση , ώστε να μπορέσει να επιταχύνει. Όχι απλά για να επιβιώσει. Εκεί είναι η δουλειά, αλλά και η ευθύνη της Alpha Bank . Να διοχετεύσει τους πόρους που της εμπιστεύθηκε η κοινωνία σε εκείνα τα χέρια που δημιουργούν το Αύριο , παρέχοντας υποστήριξη σε κάθε φάση της πορείας μ ιας επιχείρησης , προσφέροντας μια πλήρη γκάμα από τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα .

Να χρηματοδοτούμε κλάδους που στρέφουν την ελληνική οικονομία σε περισσότερο εξωστρεφή και ανταγωνιστικά πεδία. Που ξυπνάνε τη δύναμη του ελληνικού επιχειρείν και δεν βολεύονται σε παραδοχές του παρελθόντος. Δουλειά μας δεν είναι να μετράμε απλώς το ρίσκο , αλλά να ξέρουμε ποιο ρίσκο αξίζει να πάρουμε.

Μέχρι εδώ μίλησα για τον κόσμο, για την Ελλάδα, για τον ρόλο των τραπεζών. Τώρα θέλω να μιλήσω για εμάς. Όχι με τη λογική του απολογισμού, αλλά με τη λογική της απόδειξης.

Το 2025 ήταν η χρονιά που αποδείξαμε ότι η στρατηγική υλοποιείται . Καθαρά κέρδη €943,3 εκατ., αυξημένα κατά 44% σε ετήσια βάση. Κέρδη ανά μετοχή €0,36. Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 13,8%. Δείκτης κόστους προς έσοδα 38,7%. Κόστος κινδύνου 48 μονάδες βάσης. Καθαρή πιστωτική επέκταση €3,5 δισ., με κύριο μοχλό τις επιχειρήσεις. Αυτά δεν είναι απλώς καλοί αριθμοί. Είναι η ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023 -2025 με υπερκάλυψη στόχων σε κάθε βασικό μέγεθος του ισολογισμού μας . Αλλά πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει κάτι που δε ν διαβάζεται στα οικονομικά αποτελέσματα: βρίσκεται η αλήθεια ότι αυτά τα πετύχαμε σε ένα από τα πιο αβέβαια διεθνή περιβάλλοντα της τελευταίας δεκαετίας. Κι αυτό δεν είναι τύχη. Είναι στρατηγική, είναι δομή, είναι αποφασιστικότητα , και, πάνω από όλα , είναι σκληρή δουλειά των ανθρώπων μας .

Η Γενική Συνέλευση καλείται σήμερα να εγκρίνει τη διανομή που αντικατοπτρίζει αυτή την επίδοση: 55% των καθαρών κερδών, ήτοι €519 εκατ., ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερίσματος €0,112 ανά μετοχή και επαναγοράς μετοχών. Μέσα σε δύο μόλις χρόνια από την επανέναρξη των διανομών, το σχετικό ποσό έχει τετραπλασιαστεί, από €122 εκατ. το 2023 σε €519 εκατ. σήμερα, υπερβαίνοντας σημαντικά την αρχική μας υπόσχεση προς την αγορά για €425 εκατ. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι δέσμευση που τηρείται.

Όταν, περισσότερα από έξι χρόνια πριν, ανέλαβα τη διοίκηση της Alpha Bank, η πρώτη μου πεποίθηση ήταν απλή: ήξερα πως δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που κάνεις αν δεν αλλάξεις πρώτα αυτό που είσαι. Και αυτό δεν ξεκινά από τα νούμερα. Ξεκινά από τους ανθρώπους. Βγαίνοντας από μια δεκαπ ενταετή κρίση, πανδημία, ανακεφαλαιοποιήσ εις , η επαναφορά του εργαζόμενου στο επίκεντρο δεν ήταν αυτονόητη. Ήταν επιλογή. Διότι μόνο με τον εργαζόμενο και την κουλτούρα μας στο επίκεντρο θα μπορούσαμε να ξαναβάλουμε τον πελάτη μας στο επίκεντρο.

Ορίσαμε σκοπό λειτουργίας: να στηρίζουμε την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο. Ορίσαμε αξίες: συνεργασία, αποτελεσματικότητα, αριστεία, καινοτομία, ενδυνάμωση . Και μετά κάναμε το πιο δύσκολο: τα εφαρμόσαμε. Και δεν μείναμε σε προθέσεις. Αναμορφώσαμε συνολικά το πλαίσιο αμοιβών, με έμφαση στις κυμαινόμενες αμοιβές και την αναγνώριση της απόδοσης. Θεσπίσαμε κατώτατο μισθό €1.600 για όλους τους νέους εργαζόμενους, θέτοντας πραγματικά ψηλά τον πήχη, όχι μόνο για τον κλάδο , αλλά για ολόκληρη την ελληνική οικονομία . Κ αι χαίρομαι που ήδη βλέπω και άλλους να ακολουθούν την ίδια διαδρομή. Στηρίξαμε την οικογένεια με μέτρα μετρήσιμα, όχι συμβολικά. Χτίσαμε το A lpha Grow, ένα πλαίσιο εξέλιξης καριέρας που χαρτογραφεί 1.100 ρόλους και ανοίγει 30.000 μονοπάτια επαγγελματικής ανάπτυξης. Φέραμε πίσω στην Ελλάδα ταλαντούχους επαγγελματίες μέσω του ReBrain, 112 νέους μόνο στην Alpha Bank, από το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, το Άμστερνταμ, τη Νέα Υόρκη.

Τα τελευταία χρόνια επισκέφθηκα δεκάδες καταστήματα και μονάδες της τράπεζας εντός και εκτός Ελλάδος . Παντού είδα το ίδιο πράγμα: ανθρώπους που ήθελαν να ξαναπιστέψουν ότι η Alpha Bank μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Αν κάτι με κάνει περισσότερο αισιόδοξο σήμερα, δεν είναι οι αριθμοί. Είναι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Αναφέρθηκα στην εισαγωγή σε επτά στρατηγικές κινήσεις. Ας σταθούμε σε αυτό λίγο περισσότερο. Γιατί αυτές οι κινήσεις δεν έγιναν σε συνθήκες νηνεμίας . Έγιναν σε ένα περιβάλλον κλιμακούμενης αβεβαιότητας, παράλληλα με τη λειτουργία της τράπεζας σε πολύ υψηλούς ρυθμούς και με επίτευξη κερδοφορία ς-ρεκόρ . Αυτή είναι η ανθεκτικότητα που ανέφερα: όχι η ικανότητα να επιβιώνεις στην καταιγίδα, αλλά να κτίζεις μέσα σε αυτήν.

Όποιος κοιτάξει αυτές τις συναλλαγές μεμονωμένα , βλέπει εξαγορές. Όποιος τις κοιτάξει ως ενιαία απόφαση, βλέπει κάτι διαφορετικό: δεν αποκτήσαμε εταιρείες. Προσθέσαμε ποιότητα και δυνατότητες. Η AstroBank μας έκανε τρίτη τράπεζα στην Κύπρο, μια αγορά με δυναμική που δεν αξιοποιούσαμε στο ν βαθμό που της αξίζει. Η AXIA μας έδωσε την ισχυρότερη πλατφόρμα επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα , την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή . Η FlexFin άνοιξε νέους δρόμους προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που η παραδοσιακή τραπεζική δεν έφτανε. Η Altius και η Universal Life στην Κύπρο ενδυνάμωσαν την πλατφόρμα παροχής ασφαλιστικών προϊόντων , ενώ με τ ην προσθήκη της AlphaTrust καλύπτουμε πλέον κάθε επίπεδο πελάτη στα θέματα της διαχείρισης περιουσίας του.

Αλλά πίσω από κάθε συναλλαγή υπάρχει κάτι που δεν εμφανίζεται στους ισολογισμούς: οι άνθρωποι που ήρθαν μαζί τους. Ομάδες με κουλτούρα, με ήθος, με πελατοκεντρική αντίληψη που δεν αγοράζεται, μόνο καλλιεργείται. Η τράπεζα δεν τις απορροφά. Μπολιάζεται από αυτές. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένας οργανισμός που μπορεί σήμερα να συνοδεύει τον

πελάτη μας, είτε είναι επιχείρηση είτε ιδιώτης, σε κάθε στάδιο της εξέλιξ ής του . Από τη χρηματοδότηση μέχρι την επενδυτική συμβουλή, από τη διαχείριση περιουσίας μέχρι την

ασφαλιστική κάλυψη. Μια τράπεζα με πλήρες εύρος δυνατοτήτων. Και αυτό δεν είναι απλώς επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι η απάντησή μας στο τ ι σημαίνει σήμερα να είσαι χρήσιμος

θεσμός.

Υπάρχει, όμως, μια ακόμη επιλογή που ξεχωρίζει από όλες τις άλλες: η στρατηγική συνεργασία μας με την UniCredit. Πρόκειται για μια συνεργασία που υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής συμφωνίας. Εκφράζει μια κοινή αντίληψη για το μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής. Σε μια περίοδο , κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και ισχυρότερους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, η Alpha Bank δεν περιορίζεται στο ν ρόλο του παρατηρητή. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αυτής της νέας πραγματικότητας.

Η συνεργασία μας με την UniCredit προσφέρει πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, σε νέες δυνατότητες, σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, σε συμπληρωματικές υπηρεσίες και σε μια κλίμακα που ενισχύει ουσιαστικά την αξία που δημιουργούμε για τους πελάτες μας. Μας επιτρέπει να ανοίγουμε δρόμους σ τους Έ λληνες επιχειρηματίες όπου κι αν επεκτείνονται , και να φέρνουμε λύσεις που κανένα άλλο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα δεν μπορεί να προσφέρει μόνο του.

Δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της Alpha Bank. Αναβαθμίζει τις δυνατότητές της. Αυτό δεν είναι εξάρτηση. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί. Και είναι πλεονέκτημα που κανένας άλλος στην ελληνική αγορά δεν έχει. Οι οργανισμοί αλλάζουν σταδιακά. Πρώτα αλλάζουν οι άνθρωποι. Μετά αλλάζει ο τρόπος που συνεργάζονται, που λαμβάνουν αποφάσεις, που δημιουργούν αξία. Και μόνο τότε αλλάζει πραγματικά η εικόνα τους. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Alpha Bank.

Φέτος, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η εξωτερική μας εικόνα θα αντικατοπτρίζει αυτό που ήδη είμαστε. Νέ ο Κεντρικό . Νέα Ταυτότητα. Νέα Καταστήματα. Αυτά δεν είναι σημεία εκκίνησης. Είναι σημεία άφιξης. Η αλλαγή συνέβη μέσα στην τράπεζα, στις σχέσεις, στους ανθρώπους. Αυτό που έρχεται απλώς το κάνει ορατό. Η εικόνα μιας τράπεζας δεν μπορεί να προηγείται της ουσίας της. Πρέπει να είναι η φυσική συνέπεια αυτού που πραγματικά είναι. Και γι α αυτό , η νέα ταυτότητα της Alpha Bank δεν σηματοδοτεί το τέλος ενός μετασχηματισμού. Σηματοδοτεί την αρχή της επόμενης φιλοδοξίας.

Τα σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια ιστορίας μας δεν είναι βάρος. Είναι θεμέλιο. Και αυτό που χτίζουμε πάνω του , το χτίζουμε τιμώντας αυτό που πάντα ήμασταν και εξελίσσοντας αυτό που μπορούμε να γίνουμε.

Κυρίες και κύριοι,

Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια η τραπεζική θα αλλάξει περισσότερο από όσο άλλαξε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Οι πελάτες δεν θα αξιολογούν μια τράπεζα μόνο από την ταχύτητα μιας συναλλαγής. Θα την αξιολογούν από την ικανότητά της να κατανοεί τις ανάγκες τους. Από την ποιότητα της συμβουλής που προσφέρει. Από τη δυνατότητά της να τους συνοδεύει σε κάθε σημαντική οικονομική απόφαση.

Η τραπεζική θα γίνει περισσότερο προσωποποιημένη, περισσότερο συμβουλευτική και περισσότερο διασυνδεδεμένη με κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής του πελάτη. Αυτή είναι η εξέλιξη που βλέπουμε. Και για αυτήν προετοιμαζόμαστε. Αυτός είναι ο επόμενος κύκλος της Alpha Bank.

Πρώτον, ενισχύουμε την αξία της σχέσης με τον πελάτη , μια σχέση που δεν βασίζεται μόνο σε προϊόντα, αλλά στη γνώση του πελάτη, στην εξατομίκευση , στην εξυπηρέτηση , στη διαχρονική εμπιστοσύνη. Για τον ιδιώτη, αυτό σημαίνει καθοδήγηση για τη δημιουργία πλούτου και το ν σχεδιασμό της σύνταξης. Για τον επιχειρηματία, σημαίνει έναν συνεργάτη δίπλα του σε κρίσιμες αποφάσεις, από την ανάπτυξη μέχρι τη διαδοχή. Και συνολικά, μια πιο οργανωμένη προσέγγιση στη διαχείριση και μεταβίβαση περιουσίας, σε μια περίοδο που η επόμενη γενιά αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο.

Δεύτερον, κατευθύνουμε το κεφάλαιό μας συνειδητά σε τομείς όπου υπάρχει πραγματικός χώρος ανάπτυξης και εξωστρέφειας: ενέργεια, υποδομές, logistics, μεταποίηση, τουρισμός , ναυτιλία . Και η χρηματοδότηση είναι μόνο η αρχή. Η αξία βρίσκεται στη συνολική σχέση, στον σχεδιασμό των επενδύσεων, στην πρόσβαση σε νέα κεφάλαια , και στη συμβουλευτική στήριξη που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεγαλώνουν και να γίνονται πιο ανταγωνιστικές , σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρίτον, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα για να ενισχύσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, που αποφασίζουμε , και που εξυπηρετούμε τον πελάτη, με τα ψηφιακά κανάλια να γίνονται βασικό σημείο επαφής προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και προσωποποίηση. Η Alpha Bank έχει ήδη πάνω από 55 μοντέλα προηγμένης ανάλυσης σε παραγωγική λειτουργία. Είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέπτυξε chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματική κλίμακα με πάνω από 20.000 συνομιλίες την εβδομάδα. Τα μ ετρήσιμα οφέλη έχουν ήδη φτάσει τα €10 εκατ. σε ετήσια βάση.

Τέταρτον, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας με μικρότερη κατανάλωση κεφαλαίου: transaction banking, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες, ασφάλιση. Δραστηριότητες που ενισχύουν τη σταθερότητα των εσόδων και αξιοποιούν πιο απο δοτικά τα κεφάλαιά μας.

Έτσι , διαμορφώνεται ένα μοντέλο που αντέχει και αποδίδει καθ όλο ν τον οικονομικό κύκλο. Ένα μοντέλο που δημιουργεί αξία για τον πελάτη, στηρίζει την οικονομία, δίνει προοπτική στους ανθρώπους μας και ανταμείβει με συνέπεια τους μετόχους μας.

Τους επόμενους μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα το στρατηγικό σχέδι ό μας για το ν επόμενο κύκλο στην ολότητά του: με αριθμούς, με συγκεκριμένους στόχους, με αρχιτεκτονική. Από το νέο μας κτίριο, με τη διοικητική ομάδα που έχει αποδείξει πως ό,τι λέει, το κάνει. Και είμαι πεπεισμένος ότι με τους ανθρώπους μας θα πετύχουμε και τους νέους στόχους, όπως κάναμε και κατά την τριετία που έκλεισε φέτος.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Δεν επιδιώκουμε απλώς να είμαστε η μεγαλύτερη τράπεζα. Επιδιώκουμε να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών μας , όταν καλούνται να πάρουν μια σημαντική οικονομική

απόφαση. Η πρώτη επιλογή της ελληνικής επιχείρησης που σχεδιάζει την επόμενη επένδυσή της. Η πρώτη επιλογή του ανθρώπου που θέλει να οργανώσει το οικονομικό του μέλλον. Η πρώτη επιλογή του επενδυτή που αναζητά αξιόπιστο θεσμικό εταίρο. Κλείνω με αυτό που πιστεύω βαθύτατα.

Η Ελλάδα έχει φέρει εις πέρας το πιο δύσκολο μέρος της δοκιμασίας . Έχει επιστρέψει. Τώρα έρχεται το πιο απαιτητικό: να πάει μπροστά με πιο γρήγορο ρυθμό και με σταθερή κατεύθυνση. Και αυτό δεν θα το κάνει μόνη της η Κυβέρνηση, μόνοι τους οι επιχειρηματίες, μόνες τους οι τράπεζες. Αυτό ή θα το κάνουμε όλοι μαζί ή δεν θα το καταφέρουμε .

Η Alpha Bank είναι εδώ. Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικητική Ομάδα, Συνάδελφοι έμπειροι και νέοι, με την ίδια ορμή, στο κέντρο και στην περιφέρεια. Με ξεκάθαρη κατεύθυνση, με αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης του σχεδιασμού και με βαθιά πεποίθηση ότι η καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στους μετόχους μας, στους πελάτες μας και στη χώρα, είναι να είμαστε τράπεζα που κάνει τη διαφορά. Όχι αύριο. Σήμερα . Σας ευχαριστώ