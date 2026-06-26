Βασίλης Ψάλτης: Σε ποιους τομείς επεκτείνεται η Alpha Bank – Tα απτά αποτελέσματα από τη συνεργασία με Unicredit

Δεν έχουν θέση και δεν φαίνεται να έχουν θέση οι neobanks σε σοβαρές αποφάσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σημείωσε ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης κατά τη διάρκεια ερωτήσεων και απαντήσεων κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας.

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Σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας η Revolut για παράδειγμα έχει μια μη συστημική τράπεζα, διαθέτει ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας της την οποία και χρησιμοποιεί προς όφελός της στην πρόσκτηση πελατών. Συγχρόνως οι μέτοχοί της, private equity funds μπορούν να επενδύουν δεχόμενοι το ζημιογόνο αποτέλεσμα, έως ότου αυτό καταστεί κερδοφόρο κάτι που είναι απαγορευτικό για τράπεζες όπως η Alpha Bank.

Προς το παρόν η neobank διατηρεί μια καταθετική – επενδυτική βάση προϊόντων. Όταν εισέλθουν στο πεδίο του δανεισμού η εκτίμηση είναι πως θα αλλάξει και το μοντέλο του αυξημένου ανταγωνισμού.

H επέκταση των δραστηριοτήτων της τράπεζας

Αναφερόμενος σε απτά αποτελέσματα στη συνεργασία με Unicredit ο κ. Ψάλτης είπε πως δίνεται η δυνατότητα στην τράπεζα να δραστηριοποιείται σε 13 χώρες και η συνεργασία αφορά προϊόντα και πεδία. Την άλλη εβδομάδα και οι δύο πλευρές θα είναι στη Βουλγαρία με στόχο να βοηθήσουν επιχειρήσεις ελληνικές να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα.

Συγχρόνως δίδεται στους πελάτες της Alpha Bank η επενδυτική δυνατότητα σε πράγματα οργανισμών όπως η Fidelity, η Capital Shroeders και άλλοι ενώ οι δύο πλευρές έχουν δώσει δάνεια περίπου 0,5 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και συγχρηματοδοτούν εταιρίες κυρίως στην ενέργεια και σε ΑΠΕ των Βαλκανίων.

Η Unicredit έχει προσφέρει στην Alpha Bank πρωτόκολλα σύγχρονης τραπεζικής και know how, ενώ τα στελέχη της τράπεζας μιλούν με στελέχη σε 13 χώρες στην τραπεζική αγορά. Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Βασίλης Ψάλτης στην επέκταση της ασφαλιστικής δραστηριότητας της τράπεζας.

Η τράπεζα ενεργοποιεί τον 2ο πυλώνα, επιχειρώντας να προσφέρει σε εταιρίες ενεργή διαχείριση αποταμιεύσεων, ομαδικά προγράμματα και συνταξιοδοτικά.

Παράλληλα η τράπεζα εισέρχεται στην πρωτασφάλιση ενοποιώντας τις ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Κύπρο ενώ βλέπει και γεωγραφική ανάπτυξη στο χώρο. Σε ότι αφορά γενικότερα την επέκταση της τράπεζας στο εξωτειρκό ο κ. Ψάλτης σημείωσε το άνοιγμα σε Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Μέση Ανατολή και Ινδία σε μια προσπάθεια να εισέλθουν από τις τελευταίες χώρες επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα.

Σε ότι αφορά ακίνητα σημείωσε πως η τράπεζα την ενδιαφέρουν μόνον ακίνητα προσόδου και μιλώντας για τη συνεργασία με τα ΕΛΤΑ υπογράμμισε πως ήδη έχει ξεκινήσει ο επαναπροσδιορισμός των projects.

Περισσότερα για όλα αυτά θα ειπωθούν κατά την ανακοίνωση του business plan της τράπεζας.