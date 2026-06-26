Γερουλάνος-στον-ΣΚΑΪ:-Ρευστό-το-πολιτικό-σκηνικό,-στόχος-του-ΠΑΣΟΚ-ο-προοδευτικός-κόσμος-που-δεν-ψηφίζει

Για ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι το εκλογικό τοπίο παραμένει ανοιχτό και χαρακτηρίζοντας απαραίτητη την ψυχραιμία στην αποτίμηση των πολιτικών εξελίξεων.

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Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί γρήγορες μεταβολές στη δυναμική των κομμάτων, υπενθυμίζοντας ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ανάδειξη της Πλεύσης Ελευθερίας σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο κόσμος έχει αποφασίσει ότι είναι ώρα να αντικατασταθεί ο κ. Μητσοτάκης και ψάχνει να δει τα θέματα που αναδεικνύει το κάθε κόμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βασική στόχευση του ΠΑΣΟΚ είναι η παρουσία του «σε κάθε χωριό και κάθε γειτονιά», ώστε να πείσει για τη σοβαρότητα της αντιπολιτευτικής του πρότασης.

Ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι κεντρικός στόχος του κόμματος είναι η προσέγγιση του προοδευτικού ακροατηρίου που απέχει από τις κάλπες, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργοποίηση των πολιτών και η άμεση επαφή με την κοινωνία μπορούν να ενισχύσουν τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στο πολιτικό διακύβευμα, τόνισε ότι η βασική μάχη αφορά την πειθώ για την ύπαρξη αξιόπιστου προγράμματος που θα αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες.

Για το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων με φόντο τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι νέα πολιτικά σχήματα συνήθως αποκτούν αρχικά δυναμική, αποφεύγοντας ωστόσο να κάνει περαιτέρω εκτίμηση για την πορεία των εξελίξεων. «Πάντα όταν έχουμε μια αλλαγή στα κόμματα, τα κόμματα αυτά παίρνουν μια δυναμική στην αρχή. Δεν θέλω να προϊδεάσω πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, αλλά δεν είναι μια κατάσταση την οποία τώρα μπορώ να σας σχολιάσω και να σας πω», υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά κοινός στόχος παραμένει η μείωση των ανισοτήτων, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Αναφερόμενος στον εκλογικό χρόνο, σημείωσε το εξής:

«Ούτε ο πρωθυπουργός ξέρει αυτή τη στιγμή πότε θα προκηρύξει εκλογές. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο στόχος του ήταν για την άνοιξη, αλλά ότι οποιοδήποτε σαββατοκύριακο μέχρι τότε τον βολεύει θα τις κάνει. Και αυτό φέρνει ένα άλλο θέμα: το κατά πόσον θα αλλάξουμε αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν ωραία μοντέλα στη Σκανδιναβία που λένε ότι μπορείς να κάνεις πρόωρες εκλογές, αλλά υποχρεούσαι να κάνεις και αυτές στο τέλος της τετραετίας. Και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά. Ωραία είναι αυτά».

- sofokleous10.gr

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