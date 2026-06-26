Γιατί η συνεργασία Τειρεσίας – Equifax αποτελεί game changer για την κυβερνοαπάτη στην Ελλάδα

Οι νέες υπηρεσίες αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό οικοσύστημα.

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Η ψηφιακή οικονομία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και καταναλωτές. Ωστόσο, η ίδια τεχνολογική πρόοδος που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργεί παράλληλα ένα νέο πεδίο προκλήσεων: την αύξηση των περιστατικών κυβερνοαπάτης, κλοπής ψηφιακής ταυτότητας και κακόβουλης χρήσης δεδομένων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συνεργασία της Τειρεσίας με την Equifax έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, εισάγοντας προηγμένες λύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και την αξιολόγηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο. Η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας και η πρόληψη της απάτης δεν αποτελούν πλέον απλώς τεχνολογικές επιλογές, αλλά στρατηγική ανάγκη για τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία της ψηφιακής οικονομίας.

Η κυβερνοαπάτη ως πρόκληση για την ψηφιακή οικονομία

Η συνεχής ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο καταναλωτές και επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι online εφαρμογές αποτελούν πλέον βασικό μέρος της καθημερινής οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα όμως, η αύξηση της ψηφιακής παρουσίας συνοδεύεται από ολοένα πιο σύνθετες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά εξελίσσονται σε οργανωμένες πρακτικές που στοχεύουν προσωπικά δεδομένα, λογαριασμούς χρηστών και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι απώλειες από απάτες με κάρτες ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ καταγράφηκαν περισσότερα από 398.000 περιστατικά απάτης, επιβεβαιώνοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για ολόκληρη την αγορά. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι οι δράστες χρησιμοποιούν πλέον πιο εξελιγμένες τεχνικές, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μετάβαση από την απλή ανίχνευση περιστατικών σε προληπτικά μοντέλα πρόβλεψης και άμεσης αντίδρασης.

Ο ρόλος της Τειρεσίας σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Η Τειρεσίας, ως το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, έχει διαχρονικά κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου περιβάλλοντος συναλλαγών. Μέσα από τη συσσώρευση τεχνογνωσίας στη διαχείριση δεδομένων, στην αξιολόγηση κινδύνου και στην υποστήριξη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς.

Η στρατηγική της πλέον επεκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες πληροφόρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος λύσεων που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της ψηφιακής σχέσης μεταξύ επιχείρησης και πελάτη.

Νέες υπηρεσίες που ενισχύουν την ασφάλεια των συναλλαγών και την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον

Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την Equifax, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς δεδομένων και αναλύσεων, η Τειρεσίας εισάγει στην ελληνική αγορά τις νέες υπηρεσίες Tiresias Identity & Fraud Services. Οι νέες λύσεις αξιοποιούν διεθνή τεχνογνωσία, προηγμένα αναλυτικά μοντέλα και τεχνολογίες αξιολόγησης κινδύνου, προσφέροντας στις επιχειρήσεις και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εργαλεία για την έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων συμπεριφορών.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Tiresias Account Protection Powered by Equifax Tiresias Payment Fraud Powered by Equifax

Οι δύο αυτές λύσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν την προστασία της ψηφιακής ταυτότητας, την πρόληψη δόλιων συναλλαγών και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το σημαντικό στοιχείο της νέας προσέγγισης είναι η μετάβαση από την αντιμετώπιση της απάτης αφού αυτή συμβεί, στην πρόληψή της πριν προκαλέσει οικονομική ζημιά.

Οφέλη για επιχειρήσεις, οργανισμούς και καταναλωτές

Οι νέες υπηρεσίες δημιουργούν ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και μειώνοντας τους κινδύνους για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Για τις επιχειρήσεις και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα οφέλη περιλαμβάνουν:

έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και συμπεριφορών

αξιολόγηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο

περιορισμό οικονομικών απωλειών από περιστατικά απάτης

αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών ελέγχου

μείωση λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου

Παράλληλα, η συνεργασία με την Equifax μεταφέρει στην ελληνική αγορά διεθνείς πρακτικές και τεχνογνωσία που εφαρμόζονται σε ώριμα ψηφιακά οικοσυστήματα παγκοσμίως.

Ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας

Η ασφάλεια αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών. Η δυνατότητα ασφαλούς ταυτοποίησης χρηστών και προστασίας των συναλλαγών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ευρύτερη χρήση ψηφιακών προϊόντων και ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Τειρεσίας επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως οργανισμός που συμβάλλει στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ παράλληλα διευρύνει τη δραστηριότητά της σε νέους τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης: «Η κυβερνοαπάτη δεν αποτελεί πλέον μόνο τεχνολογικό κίνδυνο αλλά επιχειρηματικό κίνδυνο πρώτης γραμμής. Με τη συνεργασία μας με την Equifax φέρνουμε στην Ελλάδα τεχνολογίες διεθνούς εμβέλειας που επιτρέπουν σε τράπεζες και επιχειρήσεις να προλαμβάνουν την απάτη σε πραγματικό χρόνο και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές».

Στρατηγική ανάπτυξη και επόμενα βήματα

Η συνεργασία με την Equifax αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Τειρεσίας για τη μετεξέλιξή της σε έναν σύγχρονο οργανισμό δεδομένων, αναλύσεων και επιχειρηματικών λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (deep analytics), αλλά και λύσεων που υποστηρίζουν τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και επισφαλών απαιτήσεων μέσω του λογισμικού προτύπου IFRS9.

Καθοριστική είναι και η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μετά την εξαγορά της Statistical Decisions, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες της Τειρεσίας στον τομέα των αναλύσεων και της αξιολόγησης κινδύνου. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την επέκταση της δραστηριότητάς της πέρα από την ελληνική αγορά, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού περιφερειακής εμβέλειας στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης συναλλαγών και πιστωτικού κινδύνου.

Ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης για το μέλλον

Η νέα στρατηγική κατεύθυνση της Τειρεσίας σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στον ρόλο των οργανισμών δεδομένων στη σύγχρονη οικονομία. Η εμπιστοσύνη αποτελεί πλέον το σημαντικότερο κεφάλαιο της ψηφιακής εποχής και η δυνατότητα πρόβλεψης, ανίχνευσης και πρόληψης της απάτης θα καθορίσει την επόμενη ημέρα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Με τις νέες υπηρεσίες Tiresias Identity & Fraud Services και τη συνεργασία με την Equifax, η Τειρεσίας τοποθετείται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα πιο ασφαλές, ανθεκτικό και τεχνολογικά προηγμένο ψηφιακό οικοσύστημα για την ελληνική οικονομία.»