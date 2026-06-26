Δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές: Πώς θα γίνει η εφαρμογή του μέτρου – Οι δέκα οδηγίες

Διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό τέλος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται στην εγκύκλιο 2029/2026 της ΑΑΔΕ.

Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

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Ο νέος δασμός

Από την 1η Ιουλίου 2026, τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών από τρίτες χώρες μέσω e-commerce και επιβάλλεται νέο εισαγωγικό ειδικό τέλος 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού.

Το νέο τέλος αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Οι δέκα οδηγίες για την εφαρμογή του τέλους

Mέχρι τότε όμως, όπως αναφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε ανακοίνωσή του, θα ισχύουν οι παρακάτω δέκα οδηγίες:

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται τέλος 9 ευρώ συνολικά στο οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ. Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής. Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, το τέλος που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες. Η εφαρμογή του νέου τέλους δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS). Το καθεστώς ΦΠΑ ισχύει κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements). Οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.