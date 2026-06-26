Ελεγχόμενη διόρθωση στις 2.449 μονάδες με φρένο στον τζίρο — Πίεση σε τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά στις 2.449,29 μονάδες (-0,10%) σφραγίζοντας μια εβδομάδα διόρθωσης -1,08%· το βλέμμα παραμένει στραμμένο στην αναβάθμιση του Σεπτεμβρίου και στο διεθνές sell–off της τεχνολογίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Δείκτης Κλείσιμο Ημ. Μεταβ. Ημ. % Εβδ. % 2026 % Γενικός Δείκτης 2.449,29 -2,33 -0,10% -1,08% +15,49% FTSE/ΧΑ Large Cap 6.205,69 -10,91 -0,18% -1,38% +15,93% FTSE Χρημ. Υπηρεσίες 12.791,02 -59,37 -0,46% -3,98% +19,16% Τραπεζικός (ΔΤΡ) 2.735,99 -12,79 -0,47% -4,00% +19,20% ATHEX ESG 2.904,37 -4,56 -0,16% -1,26% +16,07%

Συνολικός τζίρος: ~218,97 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων ~137,07 εκατ. στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση). Ενδοσυνεδριακό εύρος Γενικού Δείκτη: ~2.446–2.457 μονάδες (εκτίμηση από το ενδοσυνεδριακό διάγραμμα — χρήζει επίσημης επιβεβαίωσης).

Ημερήσιες τιμές/μεταβολές βάσει πραγματικού χρόνου ΧΑ (17:19)· εβδομαδιαίες και από αρχές έτους αποδόσεις βάσει εβδομαδιαίων κλεισιμάτων δεικτών της Beta Χρηματιστηριακής.

Πρωταγωνιστές της συνεδρίασης (υψηλή κεφαλαιοποίηση)

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος ΑΔΜΗΕ 4,85 +5,21% 2,07 εκατ. ΕΛΠΕ (HelleniQ Energy) 11,03 +3,47% 219 χιλ. ΔΑΑ 10,67 +0,95% 109 χιλ. ΜΠΕΛΑ (Jumbo) 22,48 +0,81% 209 χιλ. ΟΤΕ 19,52 +0,51% 188 χιλ. ΜΟΗ (Motor Oil) 38,10 -3,30% 85.739 ΒΙΟΧΑΛΚΟ 19,04 -2,86% 144 χιλ. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 5,14 -2,84% 395 χιλ. ΤΙΤΑΝ 52,20 -1,51% 34.737 ALPHA BANK 3,91 -1,41% 2,68 εκατ.

Η εικόνα της συνεδρίασης

Με ελεγχόμενο ρυθμό και υποτονικό τζίρο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.449,29 μονάδες με απώλειες 2,33 μονάδων ή -0,10%, παραμένοντας εγκλωβισμένος σε στενό εύρος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 0,18% στις 6.205,69 μονάδες, ενώ τη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε εκ νέου ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ), ο οποίος έχασε 0,47% και διαμορφώθηκε στις 2.735,99 μονάδες· παράλληλα ο δείκτης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών έκλεισε στις 12.791,02 μονάδες (-0,46%) και ο ATHEX ESG στις 2.904,37 μονάδες (-0,16%).

Σε εβδομαδιαία βάση η εικόνα ήταν διορθωτική: ο Γενικός Δείκτης έγραψε απώλειες 1,08%, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν στην υποχώρηση χάνοντας περίπου 4% μέσα στην εβδομάδα — τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των βασικών κλαδικών δεικτών. Παρ’ όλα αυτά, η ετήσια απόδοση παραμένει ισχυρή: ο βασικός δείκτης διατηρεί κέρδη 15,49% από τις αρχές του 2026, με τις τράπεζες να προηγούνται με άνοδο άνω του 19%. Πρόκειται, δηλαδή, για μια κλασική κατοχύρωση κερδών έπειτα από την επίσκεψη στα υψηλά των 2.500 μονάδων, και όχι για αλλαγή τάσης.

Χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν η περαιτέρω συρρίκνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας: ο συνολικός τζίρος περιορίστηκε στα ~219 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα από τη μέση ημερήσια αξία της εβδομάδας (~302 εκατ.) και τον φετινό μέσο όρο (~343 εκατ.). Η αποκλιμάκωση του όγκου στις πτωτικές ημέρες λειτουργεί ενθαρρυντικά, καθώς υποδηλώνει ότι η προσφορά προέρχεται κυρίως από κατοχύρωση κερδών και όχι από μαζικές ρευστοποιήσεις.

Μετοχές & κλάδοι στο προσκήνιο

Στον τραπεζικό κλάδο, η εικόνα ήταν εκ νέου αδύναμη. Η Alpha Bank υποχώρησε 1,41% στα 3,91 ευρώ και η Πειραιώς 1,16% στα 8,896 ευρώ, ενώ η Εθνική υποχώρησε ελαφρά (-0,27%) στα 15,01 ευρώ. Αντίθετα, η Eurobank κατάφερε να κινηθεί κόντρα στο ρεύμα με άνοδο 0,49% στα 4,09 ευρώ, ενώ θετικά έκλεισε και η Τράπεζα Κύπρου (+0,21%). Η εβδομαδιαία αδυναμία του κλάδου έρχεται έπειτα από ένα παρατεταμένο ράλι, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν μέρος των υπεραξιών εν αναμονή των επόμενων καταλυτών.

Πρωταγωνιστής της ανόδου ήταν η ΑΔΜΗΕ, η οποία εκτινάχθηκε κατά 5,21% στα 4,85 ευρώ με αυξημένο όγκο (πάνω από 2 εκατ. τεμάχια), αποτελώντας τη μετοχή με τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Στον ευρύτερο κλάδο ενέργειας ξεχώρισε και η HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) με κέρδη 3,47% στα 11,03 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ παρέμεινε αμετάβλητη στα 23,02 ευρώ. Στον αντίποδα, η Motor Oil ήταν η μεγαλύτερη χαμένη της ημέρας με πτώση 3,30% στα 38,10 ευρώ, υπό την πίεση της υποχώρησης των διεθνών τιμών του αργού.

Έντονη ήταν η πίεση στον κλάδο μετάλλων και πρώτων υλών: η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,86% στα 19,04 ευρώ, η ElvalHalcor 2,84% στα 5,14 ευρώ και η Cenergy 0,67% στα 23,74 ευρώ, με τον κλαδικό δείκτη Πρώτων Υλών να χάνει περίπου 3,5% μέσα στην εβδομάδα. Πτωτικά κινήθηκε και ο Τιτάνας (-1,51% στα 52,20 ευρώ). Στήριξη στον δείκτη προσέφεραν επιλεγμένα βαριά χαρτιά, με την Coca-Cola HBC (+0,36%), τον ΟΤΕ (+0,51%), την Jumbo (+0,81%) και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (+0,95%) να κλείνουν σε θετικό έδαφος.

Στο μέτωπο των εταιρικών γεγονότων, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σωρεία αποκοπών μερισμάτων: τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για Fourlis και Alter Ego Media, την Τρίτη 30 Ιουνίου για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Profile και Safe Bulkers, την Τετάρτη 1 Ιουλίου για HelleniQ Energy, Alpha Bank, ΟΤΕ, Flexopack και Titan, και την Παρασκευή 3 Ιουλίου για Πετρόπουλο και Mevaco. Παράλληλα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των Αττικών Πολυκαταστημάτων.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης επιχείρησε νωρίτερα να προσεγγίσει τα υψηλά των 2.500 μονάδων, όπου όμως συνάντησε σημαντική προσφορά και αναγκάστηκε σε διορθωτική κίνηση. Το κλείσιμο στις 2.449,29 μονάδες τοποθετεί τον δείκτη ακριβώς στο μέσο της πρόσφατης συσσώρευσης, με τις διακυμάνσεις να παραμένουν ελεγχόμενες και τα ημερήσια «σώματα» των κεριών μικρά — ένδειξη ότι δεν υπάρχει επιθετική ρευστοποίηση, αλλά σταδιακό «χώνεμα» των τιμών.

Η πρώτη και κρισιμότερη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στην περιοχή του ανοδικού χάσματος μεταξύ 2.396 και 2.415 μονάδων· όσο ο δείκτης κινείται πάνω από εκεί, η μεσοπρόθεσμη ανοδική δομή παραμένει ανέπαφη. Ενδιάμεση στήριξη προσφέρει το εβδομαδιαίο χαμηλό των 2.438,97 μονάδων. Στην αντίθετη κατεύθυνση, η ζώνη αντίστασης παραμένει το συγκρότημα 2.500–2.506 μονάδων, με το φετινό υψηλό των 2.506,50 μονάδων να αποτελεί τον επόμενο στόχο σε περίπτωση επανεκκίνησης της ανοδικής κίνησης.

Ως προς τους κινητούς μέσους όρους, η εικόνα παραμένει δομικά ανοδική: με κέρδη 15,49% από τις αρχές του έτους, ο δείκτης διαπραγματεύεται σαφώς υψηλότερα από τους μακροπρόθεσμους μέσους (ΚΜΟ-200), ενώ ο ΚΜΟ-50 λειτουργεί ως δυναμική στήριξη στην ευρύτερη περιοχή της τρέχουσας συσσώρευσης. Οι ακριβείς τιμές των κινητών μέσων δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία κλεισίματος και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από επίσημη πηγή.

Στους ταλαντωτές, η εικόνα έχει εξομαλυνθεί: σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση RSI και MACD έχουν αποφορτιστεί από τις υπερτιμημένες ζώνες στις οποίες βρίσκονταν στα πρόσφατα υψηλά, ενώ στα ωριαία διαγράμματα προσεγγίζουν υποτιμημένα επίπεδα — συνθήκη που μπορεί να τροφοδοτήσει τεχνικές αντιδράσεις. Σημειώνεται ότι οι ενδείξεις RSI/MACD και το ενδοσυνεδριακό εύρος (~2.446–2.457 μονάδες) προκύπτουν από ανάγνωση διαγραμμάτων και αποτελούν εκτιμήσεις που χρήζουν επίσημης επιβεβαίωσης.

Με βάση τα παραπάνω, το πιθανότερο σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα είναι αυτό της συσσώρευσης/πλάγιας κίνησης πάνω από τις στηρίξεις, με τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του τζίρου να λειτουργεί ως «βαρόμετρο» για την εξάντληση των ρευστοποιήσεων. Θετικό σενάριο: επιστροφή του τζίρου και διάσπαση των 2.500 μονάδων ανοίγει τον δρόμο προς νέα υψηλά. Αρνητικό σενάριο: απώλεια της ζώνης 2.396–2.415 θα σηματοδοτούσε βαθύτερη διόρθωση προς χαμηλότερα επίπεδα.

Διεθνές φόντο

Το ελληνικό ταμπλό κινήθηκε σε ένα εξωτερικό περιβάλλον υπό πίεση, με κύριο πρωταγωνιστή ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας. Στην Ευρώπη, οι δείκτες έκλειναν χαμηλότερα, με τον Euro Stoxx 50 να υποχωρεί περί το 0,2% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 περίπου 0,5%, καθώς οι ημιαγωγοί (ASML, Infineon, STMicroelectronics) βρέθηκαν στο επίκεντρο των πωλήσεων. Σε εβδομαδιαία βάση ο Stoxx 50 έχανε περίπου 0,3%, ενώ ο Stoxx 600 διατηρούσε μικρά κέρδη της τάξης του 0,7%.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινούνταν επίσης πτωτικά: ο S&P 500 υποχωρούσε περί το 0,75%, ο Nasdaq Composite έχανε περίπου 1,25% και ο Dow Jones γύρω στο 0,4%, με μοναδική εξαίρεση τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, ο οποίος κινούνταν θετικά (+0,7%). Καταλύτης των πιέσεων ήταν οι αυξανόμενες ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχυμένες από δημοσιεύματα ότι η OpenAI εξετάζει αναβολή της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο για το 2027, καθώς και από τις ανακοινώσεις Apple και Microsoft για αυξήσεις τιμών στα προϊόντα τους. Την προηγούμενη ημέρα, η μετοχή της Apple είχε υποχωρήσει περίπου 6%, οδηγώντας τον Nasdaq στην τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα της Micron.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Federal Reserve υπό τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh διατηρεί τα επιτόκια στο εύρος 3,50%–3,75%, έχοντας στείλει αυστηρό μήνυμα στη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου με την απόσυρση της «καθοδήγησης» (forward guidance). Η αγορά αποτιμά πλέον περίπου 30% πιθανότητα νέας αύξησης στην επόμενη συνεδρίαση και προεξοφλεί πλήρως αύξηση 25 μονάδων βάσης έως τον Οκτώβριο. Καθοριστική για τις προσδοκίες θα είναι η έκθεση απασχόλησης Ιουνίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου, με την αγορά να αναμένει περίπου 115.000 νέες θέσεις εργασίας και ανεργία στο 4,3%.

Σταθεροποιητικά λειτούργησε η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου: το αργό υποχωρεί προς τα επίπεδα προ της κρίσης, καθώς όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και η πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν αμβλύνει τις πληθωριστικές ανησυχίες, παρά την αναφορά για επίθεση σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Η υποχώρηση του αργού, αν και θετική για το γενικότερο πληθωριστικό κλίμα, πίεσε τις μετοχές διύλισης — εξ ου και η αδυναμία της Motor Oil. Παράλληλα, ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά (~+0,4%, πάνω από τα 4.060 δολάρια/ουγγιά).

Γνώμες ειδικών

Από την πλευρά των διεθνών αναλυτών, η κυρίαρχη ανάγνωση είναι ότι η υποχώρηση της τεχνολογίας αποτελεί υγιή «εκτόνωση» υπερεκτεταμένων αποτιμήσεων παρά αρχή αντιστροφής τάσης. Στρατηγικοί αναλυτές της RGA Investments χαρακτηρίζουν την πτώση ως φυσιολογική διόρθωση μετοχών που είχαν «τρέξει» υπερβολικά, ενώ από τη Baird επισημαίνεται ότι οι παραβολικές ανοδικές κινήσεις δεν είναι διατηρήσιμες όταν προεξοφλείται η τελειότητα. Από τη Vital Knowledge τονίζεται ότι μια ενδεχόμενη αναβολή της εισαγωγής της OpenAI θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό των επενδύσεων σε υποδομές ΤΝ, ενώ από την Edward Jones υπογραμμίζεται ότι, με τα ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία, η χαλάρωση της Fed έχει «βγει από το τραπέζι» για φέτος και η επόμενη κίνηση ενδέχεται να είναι αύξηση.

Για την ελληνική αγορά ειδικότερα, το επενδυτικό αφήγημα παραμένει συνδεδεμένο με την επικείμενη αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι πρόσθετη στήριξη για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μπορεί να προέλθει από την αναβάθμιση από STOXX και FTSE τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI το 2027, ενώ στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan επιβεβαιώνουν την πορεία προς το καθεστώς της ανεπτυγμένης αγοράς. Από την AXIA–Alpha Finance επισημαίνεται ότι η αλλαγή κατηγορίας μπορεί να διευρύνει την επενδυτική βάση, να ενισχύσει τη ρευστότητα και να οδηγήσει σε re-rating, τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount άνω του 30% έναντι δεικτών όπως ο STOXX Europe 600, με όρους P/E και EV/EBITDA.

Την εβδομαδιαία ανάγνωση της αγοράς συνοψίζει ο επικεφαλής ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακής, Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος στην εβδομαδιαία επισκόπηση (Weekender) με τίτλο «Μηχανή ανάπτυξης» σημειώνει αυτολεξεί τα εξής:

Με λίγες μόνο συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη της τάξης του 15% από τις αρχές του έτους. Παρά τις αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, τον επίμονο πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η πλειονότητα των εισηγμένων μετοχών κινείται με θετικό πρόσημο από την αρχή του έτους, οι διανομές μερισμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται κοντά στα 344 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Το πραγματικό «ταμείο» του πρώτου εξαμήνου, ωστόσο, βρίσκεται στην ένταση της άντλησης κεφαλαίων. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων εταιρικών πράξεων της Άκτωρ και της ElvalHalcor τον Ιούλιο, ανέρχονται πλέον στα 6,8 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν και οι εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις, το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί μέσω της αγοράς φθάνει τα 7,5 δισ. ευρώ, προσφέροντας ισχυρή χρηματοδοτική ώθηση στις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Ακόμη και αν δεν πραγματοποιηθεί καμία άλλη αντίστοιχη συναλλαγή έως το τέλος του έτους, το 2026 αποτελεί ήδη χρονιά-ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά έχει ανακτήσει πλήρως τον διττό ρόλο της ως μηχανή άντλησης κεφαλαίων και προσέλκυσης επενδυτών από το εξωτερικό. Αυτός ο ρόλος μάλιστα επιτελείται με επιτυχία για όλους: Οι αυξήσεις υπερκαλύπτονται, οι επενδυτές έχουν άμεσα αποτέλεσμα υπεραξίας στις κινήσεις τους και οι κινητικότητα συνεχίζεται μέχρι ενδεχομένως να σπάσει η αλυσίδα των θετικών αποδόσεων. Όπως και να έχει και ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις η «μηχανή» έχει πάρει για τα καλά μπροστά και η δυναμική ενισχύεται από νέες ιδέες που διατηρούν ψηλά το ενδιαφέρον.

Οι αμερικανικές αγορές μετοχών οδεύουν προς ένα κλείσιμο μικτών εβδομαδιαίων αποδόσεων. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 και ο Dow Jones καταγράφουν κέρδη, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq 100 κινούνται πτωτικά, καθώς οι μετοχές των λεγόμενων «Magnificent Seven» συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών καθώς πλησιάζει το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026. Μέχρι στιγμής, ο Russell 2000 υπεραποδίδει έναντι του Nasdaq 100, σημειώνοντας άνοδο περίπου 21% από την αρχή του έτους, έναντι περίπου 17% του τεχνολογικού δείκτη. Η μεταστροφή αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποιούν οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και την αβεβαιότητα σχετικά με το πότε οι επενδύσεις αυτές θα μεταφραστούν σε κερδοφορία ικανή να δικαιολογήσει τις σημερινές αποτιμήσεις. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου να απέχει μόλις τρεις εβδομάδες, οι προσδοκίες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των κερδών κατά περίπου 22% στο δεύτερο τρίμηνο, μετά την εντυπωσιακή άνοδο 29% του πρώτου τριμήνου, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις για αύξηση μόλις 9%.

Πριν την εκκίνηση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων η ανακοίνωση των στοιχείων απασχόλησης για τον Ιούνιο (Πέμπτη 2 Ιουλίου 15:30) αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο μακροοικονομικό γεγονός της εβδομάδας, καθώς θα επηρεάσει τις προσδοκίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve. Για τον Ιούνιο, η αγορά αναμένει τη δημιουργία περίπου 115.000 νέων θέσεων εργασίας, με την ανεργία να διατηρείται στο 4,3%. Μετά το πιο αυστηρό μήνυμα που έστειλε η Fed στη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου, ένα ισχυρότερο των εκτιμήσεων αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, ενώ μια ασθενέστερη μέτρηση θα περιόριζε τα σχετικά σενάρια. Η αγορά επιτοκίων αποτιμά σήμερα περίπου 30% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση, ενώ έχει προεξοφλήσει πλήρως μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Οκτώβριο.

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης επισκέφθηκε τα υψηλά των 2.500 μονάδων όπου συνάντησε αξιοσημείωτη προσφορά μπαίνοντας αυτή την φορά σε καθαρά διορθωτική κίνηση. Προς ώρας οι διακυμάνσεις είναι ελεγχόμενες και η κίνηση συντελείται με μικρά ημερήσια σώματα. Παρόλα αυτά το περιθώριο διόρθωσης αφήνει αρκετό χώρο «χωνέματος» των τιμών καθώς η βασική στήριξη βρίσκεται στην γνώριμη περιοχή του ανοδικού χάσματος μεταξύ 2.396-2.415 μονάδων. Οι ταλαντωτές πλέον έχουν αποφορτιστεί από τις υπερτιμημένες ζώνες ημερήσια και εβδομαδιαία βάση ενώ στα ωριαία διαγράμματα ακουμπούν σε υποτιμημένες ζώνες. Η συσσώρευση είναι το βασικό σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα ενώ σημαντικές πληροφορίες για την εκτόνωση των ρευστοποιήσεων από την κατοχύρωση κερδών θα αντληθούν από την συρρίκνωση του ημερήσιου τζίρου, γεγονός το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι νέες μετοχές των Αττικών Πολυκαταστημάτων ξεκινούν την διαπραγμάτευση τους την προσεχή Πέμπτη 2 Ιουλίου. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επόμενες αποκοπές μερισμάτων, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ακολουθούν οι Fourlis (€0,15) και Alter Ego Media (€0,12), ενώ την Τρίτη 30 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί οι αποκοπές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (€0,40), Profile (€0,08) και Safe Bulkers ($0,06). Την Τετάρτη 1 Ιουλίου σειρά παίρνουν οι Helleniq Energy (€0,40), Alpha Bank (€0,015), ΟΤΕ (€0,88), Flexopack (€0,18) και Titan (€1,10), ενώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου ακολουθούν οι Πετρόπουλος (€0,35) και Mevaco (€0,25).

Πηγή σχολίου: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ — Weekender, 26 Ιουνίου 2026 (Μάνος Χατζηδάκης).