Ελλάκτωρ:-Πώληση-ακινήτου-στο-Χαλάνδρι-έναντι-18,950-εκατ.-ευρώ

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου στο Χαλάνδρι Αττικής υπεγράφη στις 26.06.2026 για την Ελλάκτωρ ενώ το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €18,950 εκατ.

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Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου στο Χαλάνδρι Αττικής υπεγράφη στις 26.06.2026 για την Ελλάκτωρ ενώ το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €18,950 εκατ.

Το ακίνητο, κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 12.229 τ.μ., πωλήθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.)/ Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, προκειμένου να στεγάσει τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», ενός από τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και καινοτομίας της χώρας.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» περιλαμβάνει ινστιτούτα και ερευνητικά προγράμματα που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων, τα πληροφοριακά συστήματα και η ρομποτική. Αποτελεί έναν από τους βασικούς δημόσιους φορείς τεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα και απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους, στην πλειονότητά τους επιστήμονες της πληροφορικής και των θετικών επιστημών.