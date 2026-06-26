Ενισχύεται-διαρκώς-η-στρατηγική-αξία-της-κινεζικής-αγοράς

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Από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η 7η Σύνοδος Κορυφής Επικεφαλής Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην πόλη Τσινγκντάο της ανατολικής Κίνας, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Κυβέρνηση της Επαρχίας Σαντόνγκ και το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Με κεντρικό θέμα «Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Κίνα: Μαζί στο 15ο Πενταετές Σχέδιο προς την Καινοτομία και το Μέλλον», η φετινή Σύνοδος περιέλαβε περισσότερες από 50 συντονισμένες εκδηλώσεις.

Όπως τόνισαν πολλοί επικεφαλής πολυεθνικών επιχειρήσεων, η σχέση μεταξύ των ξένων επενδύσεων και της κινεζικής οικονομίας εξελίσσεται: από το μοντέλο «παραγωγή και πώληση στην Κίνα», περνάμε πλέον στην «έρευνα και ανάπτυξη στην Κίνα, τη συνδημιουργία και την παγκόσμια επέκταση με αφετηρία την Κίνα». Ως εκ τούτου, η στρατηγική αξία της κινεζικής αγοράς συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο.

Ο Σάιμον Λίχτενμπεργκ, ιδρυτής του Ομίλου Trayton και ιδρυτικός πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Δανίας-Κίνας, δραστηριοποιείται στην Κίνα για σχεδόν σαράντα χρόνια και γνωρίζει σε βάθος την εγχώρια αγορά, έχει ζήσει από κοντά την αλματώδη πρόοδο της κινεζικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η Κίνα πέτυχε μια ανάπτυξη χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, τόσο σε κλίμακα όσο και σε ταχύτητα, ενώ η πορεία των ξένων κεφαλαίων στη χώρα μπορεί να χωριστεί σε τρία βασικά στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, η Κίνα καθιερώθηκε ως παγκόσμιος κόμβος μεταποίησης, μια περίοδος κατά την οποία πολλές πολυεθνικές αναπτύχθηκαν χέρι-χέρι με τη χώρα.

Στο δεύτερο στάδιο, η Κίνα εξελίχθηκε σε κορυφαία παγκόσμια αγορά κατανάλωσης, και η βαθιά διείσδυση σε αυτήν υπήρξε ικανή να αναδιαμορφώσει τη διεθνή επιχειρηματική δομή των πολυεθνικών ομίλων.

Σήμερα, περνώντας στο τρίτο στάδιο, η Κίνα αναδεικνύεται σε σημαντικό παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας.

Ο κ. Λίχτενμπεργκ επεσήμαινε ότι η σύγχρονη στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Κίνα ξεπερνά τα στενά όρια της τοπικής επιτυχίας, στοχεύοντας πλέον στην εδραίωση και τη θωράκιση της διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ξένοι επιχειρηματικοί κολοσσοί καλούνται να αντλήσουν πολύτιμη τεχνογνωσία από την κινεζική ταχύτητα υλοποίησης, τις αναδυόμενες τάσεις της ψηφιακής κατανάλωσης, την υψηλή ικανότητα καθετοποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και την πρωτοπορία της χώρας στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της βιώσιμης μετάβασης. Τα προϊόντα που σχεδιάζονται στην Κίνα μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν ολόκληρη την παγκόσμια αγορά.

Η μετάβαση αυτή της Κίνας από ένα παγκόσμιο κέντρο μεταποίησης και πωλήσεων σε μια διεθνή κοιτίδα καινοτομίας, όχι μόνο επιβεβαιώνεται στην πράξη, αλλά αποδεικνύεται και άκρως επωφελής για τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Λι Χιουκ-τζουν, Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Νότιας Κορέας-Κίνας και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Hyundai Motor, υπογράμμισε ότι η Κίνα συνιστά, αφενός, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου σε παγκόσμιο επίπεδο και, αφετέρου, την τεχνολογική αιχμή της ηλεκτροκίνησης και των ευφυών συστημάτων, λειτουργώντας ως το βαρόμετρο των καταναλωτικών τάσεων.

Αναγνωρίζοντας την Κίνα ως τον πυρήνα της παγκόσμιας αναπτυξιακής της στρατηγικής, η Hyundai Motor ενισχύει διαρκώς τις επενδύσεις της στην χώρα για την έρευνα και ανάπτυξη.

Ήδη, στην πόλη Γιεντάι της επαρχίας Σαντόνγκ, ο νοτιοκορεατικός κολοσσός λειτουργεί το μεγαλύτερο ερευνητικό του κέντρο εκτός έδρας, υλοποιώντας εμβληματικά έργα, όπως το Κέντρο Προηγμένης Ψηφιακής Έρευνας και τη μονάδα παραγωγής κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία αναβαθμίζει ριζικά το επιχειρηματικό της πρότυπο, μεταβαίνοντας από το μοντέλο «Στην Κίνα, για την Κίνα» στο «Από την Κίνα, για τον Κόσμο»· διοχετεύει πλέον στις διεθνείς αγορές καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα που έχουν ήδη δοκιμαστεί και ωριμάσει στην κινεζική αγορά, διασυνδέοντας αποτελεσματικά τη χώρα με το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

Επίσης, ο Κλέμενς Μπρένερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του γερμανικού ομίλου Heraeus, τόνισε ότι η έμφαση των ξένων επενδύσεων στην Κίνα έχει μετατοπιστεί πλήρως από την παραδοσιακή παραγωγική ικανότητα προς την πρωτοποριακή Έρευνα και Ανάπτυξη. Ενδεικτικά, πέρυσι, η Heraeus εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας στην πόλη Ζαογιουάν της Σαντόνγκ, ενώ το σύνολο των θυγατρικών της στη χώρα έχει ήδη αναπτύξει εξειδικευμένες πλατφόρμες τεχνολογικής αιχμής, απόλυτα εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις της εγχώριας βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία επενδύει δυναμικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξειδικευμένη κατάρτιση στελεχών στον στρατηγικό τομέα των ημιαγωγών.

Κατά τον ίδιο, το ολοκληρωμένο βιομηχανικό οικοσύστημα της χώρας, το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό, η άμεση εγγύτητα με την τελική αγορά, καθώς και η αξιοσημείωτη δεκτικότητα απέναντι στις τεχνολογίες αιχμής, συνιστούν τα θεμέλια του πρωτοποριακού πλεονεκτήματος της Κίνας. Σε σύγκριση με τις διεθνείς αγορές, ο ρυθμός με τον οποίο οι εγχώριες καινοτομίες μετατρέπονται σε εμπορεύσιμα προϊόντα είναι εντυπωσιακός, επιτρέποντας την άμεση υλοποίηση πρωτοποριακών ιδεών σε κλάδους-κλειδιά, όπως οι ημιαγωγοί, τα οχήματα νέας ενέργειας και η προηγμένη μεταποίηση.

Παράλληλα, η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αναδεικνύεται σε καταλύτη για τον επανακαθορισμό της στρατηγικής των πολυεθνικών ομίλων. Αρκετοί συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η Κίνα, ως διεθνές επίκεντρο ανάπτυξης της ΤΝ, πρόκειται να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στα μελλοντικά επιχειρηματικά τους σχέδια. Όπως είπε ο Ζαν Τζινγκτάο, αντιπρόεδρος της Siemens Κίνας, ο πυρήνας της βιομηχανικής ΤΝ έγκειται στην οργανική της ενσωμάτωση σε παραγωγικά σενάρια και στην κλιμάκωση των εφαρμογών της, πράγμα που καθιστά την κινεζική αγορά τον ιδανικό προορισμό για την άνθιση του κλάδου. Διαθέτοντας το ισχυρότερο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της ΤΝ στην Ευρώπη, η Siemens έχει ήδη συμπράξει με περισσότερες από 60 κινεζικές επιχειρήσεις, επιταχύνοντας τη συνδημιουργία και την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ντενί Ντεπού, ανώτερος εταίρος και παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος στη Roland Berger, νόμισε ότι η Φυσική ΤΝ (Physical AI) αποτελεί την επόμενη μεγάλη τάση της βιομηχανίας, με την Κίνα να αναδεικνύεται στο ιδανικό περιβάλλον για τη σύζευξη της ψηφιακής νοημοσύνης με την υλική πραγματικότητα. Η χώρα διαθέτει ήδη ένα εξαιρετικά στιβαρό υπόβαθρο αυτοματοποίησης, καθώς ο ετήσιος ρυθμός εγκατάστασης νέων ρομποτικών συστημάτων υπερβαίνει το 50% του παγκόσμιου συνόλου, διαμορφώνοντας ένα ακλόνητο θεμέλιο για την πρακτική εφαρμογή της ΤΝ. Επιπλέον, χάρη στο συγκριτικό πλεονέκτημα του κόστους και της ταχύτητας απόκρισης, η χώρα επιτυγχάνει τη ραγδαία κλιμάκωση των εφαρμογών. Υποστηριζόμενη από ένα άρτια δομημένο ψηφιακό οικοσύστημα, η Κίνα μπορεί να ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια στις εξειδικευμένες ανάγκες των καταναλωτών, βελτιστοποιώντας τη διαδικασία από τη σύλληψη της ιδέας έως το εμπορικό λανσάρισμα των προϊόντων. Υπό αυτό το πρίσμα, η Roland Berger διατηρεί μια αδιατάρακτα αισιόδοξη μακροπρόθεσμη οπτική για το μέλλον του κλάδου στη χώρα, παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένη στις προοπτικές της κινεζικής αγοράς.

Η στρατηγική της «βαθιάς εδραίωσης στην Κίνα και αμοιβαίας ανάπτυξης» αποτελεί πλέον κοινό τόπο για την ελίτ των ξένων επενδυτών. Όπως ανέφερε η Ζάι Τζινγκλί, αντιπρόεδρος του Ομίλου Asia Pulp & Paper, η σύμπραξη μεταξύ της Κίνας και των διεθνών επιχειρήσεων εισέρχεται επίσημα σε μια νέα εποχή κοινής έρευνας και συνδημιουργίας. Απέναντι στις αναταράξεις της διεθνούς αγοράς, ο Όμιλος, με μια επιτυχημένη πορεία που ξεπερνά τα τριάντα έτη στη χώρα, παραμένει σταθερά προσηλωμένος στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του. Η φιλοσοφία αυτή δεν συνιστά απλώς ένα θεωρητικό εταιρικό δόγμα, αλλά μια δοκιμασμένη πρακτική που έχει δικαιωθεί επανειλημμένα μέσα από τους διαδοχικούς κύκλους της οικονομίας.

Παράλληλα, η ίδια επεσήμανε ότι ο Όμιλος συμπράττει με τοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα για την ανάπτυξη πλατφορμών επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα συγκροτεί μια «πράσινη συμμαχία» με εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθοδηγώντας τους προμηθευτές προς την πλήρη εναρμόνιση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση). Επιπροσθέτως, μέσω της διαρκούς μεταφοράς τεχνογνωσίας, της συνδιαμόρφωσης προτύπων και του συγχρονισμού των παραγγελιών, η εταιρεία συμβάλλει καθοριστικά στην κοινή ανάπτυξη και την ευημερία του συνόλου της αλυσίδας αξίας.