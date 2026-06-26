Εξάρχου – «AKTOR 2031»: Νέα «δύναμη πυρός» 1 δισ. για επενδύσεις 3 δισ. σε Κατασκευή/Παραχωρήσεις, LNG, FSRU/ΑΠΕ

Στις 21 Ιουλίου αναμένεται να «ανοίξει το βιβλίο προσφορών» σε εξωτερικό και Ελλάδα για την σχεδιαζόμενη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ.. Ερχεται και ομολογιακό 300 εκατ.. «Σφραγίδα» BofA, UBS, Goldman Sachs στις διαδικασίες. Οι παλαιοί και νέοι μέτοχοι. Μπίζνες και εξαγορές σε κατασκευή, παραχωρήσεις, LNG, ΑΠΕ. Οι νέοι στόχοι και τα ebitda των 600 εκατ. το 2031.

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Στις 21 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (16/07) αναμένεται να «ανοίξει το βιβλίο προσφορών» σε εξωτερικό και Ελλάδα (με ποσοστό 80% – 20%) για την σχεδιαζόμενη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ που προωθεί ο όμιλος AKTOR. Ώστε, σε συνδυασμό με την επιπλέον χρηματοδότηση μέσω ομολογιακού δανείου (300 εκατ.) να ενισχύσει με σχεδόν 1 δισ. ευρώ την κεφαλαιακή του ισχύ και να υποστηρίξει επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ.

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, επιταχύνοντας την επόμενη φάση της ανάπτυξής του. Με την στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισ. για την επόμενη πενταετία που αφορά την μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ, από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG, όπως χτες ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της εισηγμένης, Αλέξανδρος Έξαρχου, στο πλαίσιο σχετικής ενημέρωσης – παρουσίασης.

Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων, κυρίως, επενδυτών που δείχνουν εμπιστοσύνη στο equity story του ομίλου που περιλαμβάνει εξαγορές εντός κι εκτός Ελλάδας (π.χ. πάρκα με μπαταρίες στη Βουλγαρία), ενίσχυση των κατασκευών και παραχωρήσεων, projects στη Ρουμανία με έμφαση σε παραχωρήσεις και τον διάδρομο από Κωστάντζα έως Αλεξανδρούπολη, μπίζνες στο LNG, στις ΑΠΕ (και αγορές retail) και σε FSRU (π.χ. εντός Ελλάδας ακόμα και σε υφιστάμενες υποδομές) κ.α..

Επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου για την περίοδο 2027-2031, με επενδύσεις τόσο σε υπάρχοντα έργα όσο και σε νέες ευκαιρίες με εστίαση σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες:

Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG & FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050.

Περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών.

Καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA.

Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει φυσικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου ο οποίος θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Με βάση τη βελτιωμένη επιχειρησιακή και στρατηγική ευελιξία, η Νέα Στρατηγική της Εταιρείας αποσκοπεί: (i) στην επέκταση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μέσω της κατασκευής εξ ιδίων δυνατοτήτων (in house construction) και υλοποίησης έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, (ii) στην επέκταση της πλατφόρμας ΥΦΑ (LNG), και (iii) στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) του Ομίλου.

Οι νέοι στόχοι

Βασική προτεραιότητα του Ομίλου AKTOR είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η σημαντική αύξηση τόσο της κλίμακας, όσο και της ποιότητας των εσόδων σε βάθος χρόνου, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων στο μείγμα του EBITDA του Ομίλου και μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων από δραστηριότητες στους κλάδους των Υποδομών και της Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η αύξηση του EBITDA από 207 εκατ. σε pro forma βάση για το 2025 σε 600 εκατ. – 650 εκατ. σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και περίπου το 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές εσόδων (Παραχωρήσεις και Ενέργεια).

Ο Όμιλος θα στοχεύσει σε έναν συνδυασμό υψηλής ανάπτυξης και σταδιακής απομόχλευσης και μεσοπρόθεσμα σε έσοδα €2,3 δισ. – €2,8 δισ. και EBITDA €375 εκατ. – €425 εκατ., και μακροπρόθεσμα σε έσοδα €4,5 δισ. – €5 δισ. και EBITDA €600 εκατ. – €650 εκατ. Ήδη, έχει διασφαλιστεί μακροπρόθεσμο EBITDA άνω των €300 εκατ. μέσα από μακροπρόθεσμες συμβάσεις LNG, το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, τις ΑΠΕ και το ανεκτέλεστο της Κατασκευής. Επίσης, στόχος είναι η καθαρή δανειακή μόχλευση να κυμαίνεται μεσοπρόθεσμα σε περίπου 4.0x και μακροπρόθεσμα σε 3.5x – 4.0x του EBITDA.

Η ΑΜΚ, οι μέτοχοι, οι ξένοι, το ομολογιακό

Όπως σημειώθηκε, την ΑΜΚ υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE., επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στην αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου και το στρατηγικό πλάνο μετεξέλιξης του για την επόμενη πενταετία. Η AMK απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR θα προχωρήσει στην έκδοση Ομολόγου και έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να κάνει underwrite την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου τόσο η ΑΜΚ όσο και το ομολογιακό θα έχουν ολοκληρωθεί εντός καλοκαιριού, αναμένοντας από την πρώτη διαδικασία ισχυρούς ξένους μετόχους με long term ορίζοντα, κατά προτίμηση… Αμερικανούς. Για τη δεύτερη διαδικασία, η UBS και μόνο θα ασχοληθεί με την εξασφάλιση ομολογιούχων.

Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited (40,5% και 19,5% αντίστοιχα), έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση ύψους έως 300 εκατ., δηλώνοντας την ισχυρή τους στήριξη στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, ενώ ο τρίτος βασικό μέτοχος ενημερώθηκε ήδη και αναμένεται η απάντησή του. Εχοντας αθροιστικά ποσοστά τώρα κοντά στο 60%, μετά την ΑΜΚ οι δύο βασικοί πόλοι θα διατηρήσουν τουλάχιστον συνολικά το 51%. Όπως, επίσης, σημειώθηκε για την ΑΜΚ, όσοι μέτοχοι έχουν ποσοστό έως 3% τη μέρα της Γ.Σ. θα πάρουν ανάλογο ποσοστόύ και προστατεύονται ενώ όσοι έχουν πάνω από 3% δεν έχουν προνόμια. «Δεν γίνεται η ΑΜΚ για να φύγουν μέτοχοι, αλλά να έρθουν ξένοι επενδυτές, η παρουσία ξένων τραπεζών δείχνει ότι η AKTOR έχει equity story». Το κόστος της έκδοσης θα ανέλθει σε 4% ενώ ξεκινούν σύντομα road shows σε Λονδίνο, ΗΠΑ ίσως και Φρανκφούρτη.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω προσφοράς μετοχών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (non-preemptive fully marketed offering).

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της έκδοσης του Ομολόγου, αναμένεται ο Όμιλος AKTOR να έχει αντλήσει συνολικά μέσα σε 4 χρόνια κεφάλαια ύψους περίπου 1,5 δισ., μέσω ΑΜΚ και έκδοσης ομολόγων.

Τα ebitda και ο κρίσιμος συντελεστής

Ο κ. Εξάρχου έθεσε ως βασικό στόχο διατήρησης της «υγείας» της AKTOR όχι μόνο την επίτευξη ebitda ύψους 650 εκατ. ευρώ το 2031, αλλά και τη διατήρηση του δείκτη δανεισμός προς ebitda ίσο ή κάτω του 4. «Θέλουμε ξένους μετόχους αλλά να μην επηρεαστεί το management, όμως, σημαντικός είναι ο συντελεστής 4 για την υγεία του ομίλου, είπε χαρακτηριστικά.

Οι κλάδοι αιχμής

Κατασκευή: Ο Όμιλος εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης από θέσης ισχύος στην Κατασκευή, διαθέτοντας ισχυρό ανεκτέλεστο (ύψους €4,7 δισ.) που προσφέρει ορατότητα στην παραγωγή εσόδων, με σημαντικά αναμενόμενα έσοδα και ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για καλύτερο έλεγχο του κόστους, την επίβλεψη των έργων και τη βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας των έργων. Η Κατασκευή παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αποτελεί καταλύτη στον ευρύτερο μετασχηματισμό του, ενώ θα εισφέρει μελλοντικά το 35% των ebitda, μιωμένο μεν ως ποσοστό επί του συνόλου αλλά αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν (απλώς θα αλλάξει το μίγμα για όρους ασφάλειας). Από το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δις τα 300 εκατ. θα κατευθυνθούν στην κατασκευή, ενώ η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί και για working capital (λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από δημόσιο). Πιθανές είναι επίσης μικρού μεγέθους εξαγορές, ενώ η ΑKTOR δεν εστιάζει ιδιαίτερα στα ιδιωτικά έργα. «είμαι επιφυλακτικός στα ιδιωτικά έργα, κάνουμε υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ο τουρισμός μας ενδιαφέρει αλλά επιλεκτικά, όχι έργα που απαιτούν μεγάλα κεφάλαια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ: Τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ εξελίσσονται σε κύρια πηγή μελλοντικών εσόδων που υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο έργων με υπολειπόμενο κύκλο ζωής 20-30 ετών. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA του τομέα είναι €100- €150 εκατ. και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €900 εκατ. σε έργα νέας γενιάς, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, η Πυλία Οδός, ο ΒΟΑΚ και το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ του Ταυρωπού, τα οποία έχουν έναρξη λειτουργίας το 2028 – 2029 και διάρκεια παραχώρησης 25 – 30 έτη. Επίσης, στοχεύει στην ανάληψη νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στο εξωτερικό, πέραν της Ρουμανίας. Το μοντέλο του Ομίλου σχεδιάστηκε ώστε να παράγει αξία τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, υποστηρίζοντας έτσι την καλύτερη απόδοση σε επίπεδο έργου. Όπως αναφέραμε, ο κ. Εξάρχου θεωρεί μονόδρομο να προχωρήσουν παραχωρήσει στη Ρουμανία όπως π.χ. με τον οδικό/σιδηροδρομικό κάθετο διάδρομο Κωστάντζα – Βουλγαρία – Ελλάδα ή την αξιοποίηση του ρουμανικού λιμένα. Επίσης, «βλέπει» και μερίδια σε άλλες παραχωρήσεις δίχως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ποντάροντας σε άνοδο ebitda από τον κλάδο. Στην Ελλάδα αναμένονται κινήσεις με τις πρότυπες προτάσεις ενώ ο ίδιος «βλέπει» μοντέλο παραχώρησης και για υλοποίηση έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων (υπάρχει ήδη συνεργασία με Suez) ή και ανακύκλωσης. Επίσης, αναμένεται και ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας (συνεργασία με Onex).

LNG: Στον κλάδο LNG, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα. Η στρατηγική του Ομίλου στο LNG στοχεύει, επίσης, σε επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Αλβανία και ένα FSRU στην Ελλάδα με στόχο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επαναεροποίησης του LNG και να βελτιωθούν τα περιθώρια κερδοφορίας του τομέα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA του τομέα είναι €75 εκατ. – €125 εκατ., και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €200 εκατ. Η στρατηγική στο LNG σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιήσει τις ευρύτερες αλλαγές στις περιφερειακές ροές αερίου και στην ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη.

ΑΠΕ: Στις ΑΠΕ, το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ήδη απολαμβάνει συμβασιοποιημένα έσοδα (ταρίφες) κατά ποσοστό 97%. Ο όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και Συστημάτων Αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 1,1 GW – 1,2 GW έως το 2031 αλλά και στην επέκτασή του στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού με σκοπό τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου μοντέλου που θα συνδέει παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη Συστημάτων Αποθήκευσης στο εξωτερικό. Για τον κλάδο των ΑΠΕ στόχος είναι EBITDA €125 εκατ. – €175 εκατ. και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €1,1 δισ. Έως το τέλος του 2026 θα βρίσκεται σε λειτουργία χαρτοφυλάκιο έργων 515 MW περίπου το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 1,2 GW το 2031. Το μείγμα των έργων ΑΠΕ θα είναι τέτοιο ώστε να προσφέρει ισορροπία και διαφοροποίηση μεταξύ τεχνολογιών.

Δυναμικά στο πρώτο τρίμηνο 2026

Ο όμιλος εμφάνισε ήδη ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026), με το Προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 να είναι αυξημένο κατά 61% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς το μείγμα της κερδοφορίας μετατοπίζεται προς δραστηριότητες υποδομών που βασίζονται σε συμβάσεις υποδομών.

Τα έσοδα παρέμειναν ανθεκτικά στα €324,8 εκατ., παρά τη σχεδιαζόμενη ομαλοποίηση της δραστηριότητας του υφιστάμενου κατασκευαστικού χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο τρίμηνο, με τη συμβολή για πρώτη φορά της Aktor Παραχωρήσεις A.E. να παρέχει στήριξη στα αποτελέσματα. Το μικτό κέρδος ξεπέρασε τα €41 εκατ. (αύξηση 38,7% από την αντίστοιχη περίοδο), με σχετική επέκταση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 12,8% (από 9,4% στο Q1 του 2025) αντανακλώντας τη θεμελιώδη μεταβολή στην ποιότητα των εσόδων, η οποία οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και διαχείρισης εγκαταστάσεων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το EBITDA ανήλθε σε €39,8 εκατ. (αύξηση 46,9% από την αντίστοιχη περίοδο) και το Προσαρμοσμένο EBITDA σε €46,7 εκατ. (αύξηση 61,0% από την αντίστοιχη περίοδο), καταδεικνύοντας την ισχυρή λειτουργική μόχλευση του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου, καθώς και τη θετική συμβολή του χαρτοφυλακίου της Aktor Concessions A.E.. Τα κέρδη προ φόρων υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ανερχόμενα σε €7,5 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (backlog) παρέμεινε ισχυρό, στα €4,6 δισ., καθώς η ανάθεση νέων συμβάσεων συνέχισε να αναπληρώνει το προς εκτέλεση έργο, διασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα έτη.

Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος διαμορφώθηκε σε €1,0 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, με την αύξηση σε σύγκριση με το τέλος του έτους να αντανακλά κυρίως τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων για λειτουργικούς και επενδυτικούς σκοπούς, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση στο ακαθάριστο ποσό δανεισμού.