Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη: Βόλτα στα μαγαζιά και τάβλι σε καφέ της περιοχής – Βίντεο

Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την περιοδεία του από τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.

Στη συνέχεια, μετέβη σε καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης. Μάλιστα είχε και λίγη ώρα χαλάρωσης συμμετέχοντας σε μια γρήγορη παρτίδα τάβλι.

Ακολούθησε βόλτα στην οδό Ομήρου, τον δρόμο της κεντρικής αγοράς της Νέας Σμύρνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.

- sofokleous10.gr

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