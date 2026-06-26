ΕΥΔΑΠ:-Διαγωνισμός-76-εκατ.-για-«λίφτινγκ»-στο-Υδραγωγείο-Μόρνου

Η εισηγμένη εισηγμένη προωθεί την «Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων στη Διώρυγα Θηβών του Υδραγωγείου Μόρνου», προφανώς στο πλαίσιο αναβάθμισης υποδομών της και με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Το έργο αποσκοπεί στην συντήρηση της λειτουργικότητας του υδραγωγείου.

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Διαγωνισμό ύψους 75,9 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ) για την «Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων στη Διώρυγα Θηβών του Υδραγωγείου Μόρνου», προφανώς στο πλαίσιο αναβάθμισης υποδομών της και με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, προωθεί η ΕΥΔΑΠ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του κυρίου του έργου, ήτοι της εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη, όλες οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας θα εκτελεστούν εντός ή πλησίον της Διώρυγας Θηβών. Η Διώρυγα Θηβών χωροθετείται στο Νομό Βοιωτίας και βρίσκεται στα νότια της Θήβας και του ποταμού Ασωπού και στα βόρεια των όρων Κιθαιρώνα και Πάστρα και των οικισμών Λεύκτρα, Καπαρέλλι και Ερυθρές.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι υδραυλικό και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη στεγανοποίηση, σταθεροποίηση και επισκευή της Διώρυγας Θηβών (ΔΘ) και των συνοδών της έργων. Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΘΗΒΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ» αποσκοπεί στην συντήρηση της λειτουργικότητας του υδραγωγείου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η.07.2026.

Το τεχνικό αντικείμενο του υδραυλικού έργου

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται: • Στεγανοποίηση της Διώρυγας Θηβών σε δέκα επιμέρους τμήματα (τμήματα Β΄ Φάσης), συνολικού μήκους 23,20 km, με επένδυση στον πυθμένα και στα πρανή έως τα χείλη της, με γεωσύνθετο αποτελούμενο από μεμβράνες από PVC-Ρ πάχους 2,5 mm με εργοστασιακά επικολλημένο γεωύφασμα 500 gr/m2 από πολυπροπυλένιο. Συνολική επιφάνεια μεμβράνης 414.000 m2. • Προσωρινά έργα εκτροπής της παροχής της Διώρυγας Θηβών για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του υδραγωγείου στα δέκα επιμέρους τμήματα στεγανοποίησης, (Προσωρινή Διώρυγα Παράκαμψης επενδεδυμένη με μεμβράνες από LLDPE, πάχους 1,0 mm, συνολικής επιφάνειας 336.000 m2, τοποθέτηση και αφαίρεση θυροφραγμάτων απομόνωσης Διώρυγας Θηβών και Προσωρινής Διώρυγας Παράκαμψης, επεκτάσεις οχετών της ΔΘ και άλλα αναγκαία έργα). • Έργα προσωρινής τροφοδότησης των διϋλιστήριων την πόλης της Θήβας και των κοινοτήτων Λεύκτρων, Καπαρελίου – Μελισσοχωρίου, Ερυθρών-Βιλίων (αντλίες, αγωγοί). • Συμπλήρωση της στεγανοποίησης της Διώρυγας Θηβών σε επτά επιμέρους τμήματα (τμήματα Α’ Φάσης), συνολικού μήκους 13,70 km. Η υφιστάμενη επένδυση έχει ύψος 2,45 m και θα συμπληρωθεί η επένδυση με στεγανωτική μεμβράνη από PVC-Ρ πάχους 2,5 mm τοποθετούμενη επί γεωϋφάσματος 500 gr/m2 από πολυπροπυλένιο έως τα χείλη της ΔΘ (ύψος 3,10 m). Συνολική επιφάνεια μεμβράνης 42.500 m2.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και: • Αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα προστασίας της Διώρυγας Θηβών στο σύνολο του μήκους της (38,75 km), που περιλαμβάνουν στραγγιστήρια, τάφρους επενδεδυμένες με σκυρόδεμα ή συρματοκιβώτια και οχετούς (69 σωληνωτούς οχετούς D800 εως D1400, συνολικού μήκους 870m και 14 κιβωτοειδείς οχετούς 2,00X1,00 εως 4,00Χ1,70, συνολικού μήκους 169 m). • Ανακατασκευές και αποκαταστάσεις των έργων εισόδου και εξόδου των πενήντα δύο (52) οχετών της ΔΘ. • Επισκευές (σφράγιση ρωγμών, αρμών, επισκευές υπάρχουσας μεμβράνης) και ανακατασκευές τοιχωμάτων και πυθμένα της Διώρυγας Θηβών πριν την τοποθέτηση της μεμβράνης. • Ανακατασκευή δεκαπέντε (15) γεφυρών της ΔΘ, μήκους περί τα 15,00 m και πλάτους 7,30 m. Θεμελίωση με φρεατοπασσάλους. • Επισκευές καταστρώματος και πεζοδρομίων δεκαεπτά (17) γεφυρών και επισκευές στους ρυθμιστές ροής. • Κατασκευή πασσαλότοιχου μήκους 120m για την ενίσχυση της αντιστήριξης κατάντη της ΔΘ πλησίον του ρυθμιστή Λ11. • Κατασκευή αντιβάρων ποδός στην περιοχή της Δαφνούλας, με συρματοκιβώτια για την ενίσχυση της αντιστήριξης σε δύο θέσεις κατάντη και σε δύο θέσεις ανάντη της ΔΘ μήκους 44m και 120m, και 80m και 116m, αντιστοίχως. Επιμήκη στραγγιστήρια βάθους 4,0m για την αποστράγγιση του ανάντη της ΔΘ πρανούς, μήκους 120m και 190m. • Επίστρωση των δύο εκατέρωθεν της ΔΘ παράπλευρων οδών, με αμμοχαλικώδη υλικά σε συνολικό μήκος 77.150 m.