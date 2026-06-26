ΗΠΑ:-Απότομη-αύξηση-του-ελλείμματος-του-εμπορικού-ισοζυγίου-κατά-27,4%-τον-Μάιο

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε απότομα τον Μάιο, καθώς οι επιχειρήσεις αύξησαν τις εισαγωγές για να αποφύγουν τις ελλείψεις και τις υψηλότερες τιμές που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τους οικονομολόγους σε μείωση των εκτιμήσεών τους για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του δεύτερου τριμήνου.

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών αυξήθηκε κατά 27,4% στα 105,8 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής του υπουργείου Εμπορίου την Παρασκευή. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει το έλλειμμα στα 85,0 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια στα 313,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια στα 207,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το εμπόριο αποτελούσε τροχοπέδη για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη για το δεύτερο τρίμηνο συγκλίνουν γύρω στο 2,5% σε ετήσια βάση.

Η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% το τελευταίο τρίμηνο, μετά από επέκταση 0,5% στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

- Reuters