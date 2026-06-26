Ηράκλειο:-Το-Κέντρο-Καινοτομίας-στο-Πανεπιστήμιο-Κρήτης,-εγκαινίασε-η-Σοφία-Ζαχαράκη

Το πέμπτο, κατά σειρά, Κέντρο Καινοτομίας, από τα 13 συνολικά που θα δημιουργηθούν στη χώρα -ένα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- εγκαινίασε σήμερα στο Ηράκλειο, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Το Κέντρο Καινοτομίας φιλοξενείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, στο Ηράκλειο.

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Η κ. Ζαχαράκη, με αφορμή τα εγκαίνια, επανέλαβε τη στόχευση, τα Κέντρα αυτά να προσφέρουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, υποστηρίζοντας άμεσα τις ανάγκες τόσο της πανεπιστημιακής όσο και της σχολικής/εκπαιδευτικής κοινότητας της Κρήτης.

Στις δηλώσεις της η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην ενίσχυση της καινοτομίας στην εκπαίδευση, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας στη σύγχρονη εκπαίδευση και επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν ουσιαστικές ψηφιακές δεξιότητες. Όπως τόνισε, «τα παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν με τη “γλώσσα” του προγραμματισμού, τη χρήση εργαλείων όπως οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές (3D printers), αλλά και με σύγχρονες εφαρμογές που θα αξιοποιήσουν στη μαθησιακή διαδικασία».

Σχετικά με τα Κέντρα Καινοτομίας που υλοποιούνται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι θα ενισχύουν γνώσεις των μαθητών μέσα από οργανωμένα εκπαιδευτικά σενάρια και τη συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες. Θα δίνεται επίσης, όπως σημειώθηκε, η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό και των σχολείων τους, ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί η διασύνδεση με τους διαδραστικούς πίνακες -οι οποίοι στο Ηράκλειο ξεπερνούν ήδη τους 1.300- αλλά και τα 6.500 σετ ρομποτικής, που βρίσκονται ήδη στα σχολεία, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, τονίζοντας τη σημασία των μόνιμων διορισμών, οι οποίοι στο Ηράκλειο έχουν ξεπεράσει τους 2.000 από το 2019, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της στέγασης των αναπληρωτών, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο.

«Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και για τη διαμονή και στέγαση των αναπληρωτριών και αναπληρωτών» είπε χαρακτηριστικά η κ. Ζαχαράκη, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως «πρέπει να ενισχυθεί κάθε παιδί που του ζητάμε και έρχεται με διάθεση και ζέση για να υπηρετήσει ως λειτούργημα τη δημόσια εκπαίδευση».

Η Σοφία Ζαχαράκη επίσης, μίλησε για τις αλλαγές που προωθούνται και σε ό,τι αφορά τα σχολικά βιβλία, γνωστοποιώντας ότι εκπαιδευτικοί επιλέγουν μέσα από το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου, με στόχο από τον Σεπτέμβριο του 2027 να έχουν ανανεωθεί τα βιβλία από την Α’ Δημοτικού έως και την Α’ Λυκείου. Όπως σημείωσε, πολλά από τα υφιστάμενα εγχειρίδια παραμένουν αμετάβλητα εδώ και δύο δεκαετίες.

Παράλληλα, η κ. Ζαχαράκη, στις δηλώσεις της, στάθηκε στην ανάγκη για ένα σχολείο ασφαλές και σύγχρονο, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά ανακαινίστηκαν 15 σχολεία στο Ηράκλειο, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την ανακαίνιση οκτώ ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη συνέχιση των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα έως το 2029, σε περισσότερα από 2.000 σχολεία σε όλη τη χώρα.

Κλείνοντας, η υπουργός υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά απαιτεί μια «ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει την τεχνολογία, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στόχος είναι η ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών, ώστε κάθε παιδί, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση».

Την τελετή των εγκαινίων πραγματοποίησε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο γγ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τοπικοί βουλευτές, οι πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ, ο πρόεδρος του ΙΤΕ, προϊστάμενοι εκπαίδευσης κά. Αμέσως μετά τα εγκαίνια, μαθητές και μαθήτριες του σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, συμμετείχαν σε δραστηριότητες με τον εξοπλισμό του Κέντρου στους βασικούς χώρους, παρουσιάζοντας δραστηριότητες προηγμένων συστημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογιών αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ, αλλά και συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνολογιών ψηφιακής κατασκευής, τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης.

Νωρίτερα, η κ. Ζαχαράκη βρέθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον προϊστάμενο Μανώλη Καρτσωνάκη.

Στη συνέχεια, η Σοφία Ζαχαράκη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρόκειται να επισκεφθεί τις νέες φοιτητικές εστίες που κατασκευάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχολείο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», σχολεία που θα λειτουργήσουν ως Ωνάσεια από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και το ΚΕΔΑΣΥ. Επίσης, θα έχει συνάντηση, στο Ηράκλειο, με τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Το απόγευμα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα έχει συνάντηση με στελέχη της ΝΔ και της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου, ενώ θα παραστεί και σε εκδήλωση με θέμα την στρατηγική διεθνοποίησης και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

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