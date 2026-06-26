Η-ΕΕΕΠ-βάζει-στο-μικροσκόπιο-τη-διαφήμιση-των-τυχερών-παιγνίων

Νέο σύστημα παρακολούθησης για τηλεόραση και ψηφιακά μέσα – Στόχος η μέτρηση της έκθεσης του κοινού και η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς

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Σε μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο εποπτείας της αγοράς τυχερών παιγνίων τα επόμενα χρόνια, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχωρά στην εφαρμογή συστήματος μέτρησης της έκθεσης του κοινού στη διαφήμιση τυχερών παιγνίων.

Η Αρχή υπέγραψε σχετική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων που αφορούν τη διαφημιστική δραστηριότητα των παρόχων τυχερών παιγνίων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με στόχο τη συστηματική αποτύπωση της συχνότητας, της έντασης και της κατανομής της εμπορικής επικοινωνίας, καθώς και της έκθεσης του κοινού σε αυτή.

Πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της εποπτείας της διαφήμισης των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Τι θα παρακολουθεί η ΕΕΕΠ

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η παρακολούθηση θα καλύπτει την ελεύθερη τηλεόραση, τη συνδρομητική τηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα (open web), παρέχοντας στην ΕΕΕΠ αναλυτικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των παρόχων.

Το νέο σύστημα θα καταγράφει τον αριθμό και τη συχνότητα των διαφημίσεων, την κατανομή τους ανά τηλεοπτική ζώνη, το είδος του περιεχομένου στο οποίο προβάλλονται, καθώς και την ψηφιακή προβολή των παρόχων μέσω μετρήσεων impressions.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα, καθώς προβλέπεται ξεχωριστή παρακολούθηση της έκθεσης των ηλικιακών κατηγοριών 7-11 ετών, 12-17 ετών και 18-64 ετών.

Έμφαση στην προστασία των ανηλίκων

Η πρόβλεψη για ανάλυση της διαφημιστικής έκθεσης των ανηλίκων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πρωτοβουλίας.

Η προστασία των ευάλωτων ομάδων και ιδιαίτερα των ανηλίκων βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για τα τυχερά παίγνια. Η δυνατότητα μέτρησης του βαθμού έκθεσης ανηλίκων σε διαφημίσεις τυχερών παιγνίων δίνει στην ΕΕΕΠ ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων περιορισμών.

Παράλληλα, δημιουργεί μια βάση δεδομένων που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές κανονιστικές παρεμβάσεις.

Προετοιμασία για την επόμενη φάση της αγοράς

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων βρίσκεται σε φάση μετάβασης.

Η αύξηση της δραστηριότητας στο online gaming, οι νέες επενδύσεις στον τομέα των καζίνο και η συνεχής ενίσχυση της διαφημιστικής παρουσίας των παρόχων δημιουργούν αυξημένες ανάγκες εποπτείας και παρακολούθησης της αγοράς.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η απόφαση της ΕΕΕΠ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας, με έμφαση στη συλλογή δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία.

Από την εποπτεία στη χάραξη πολιτικής

Η νέα βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για εποπτικούς σκοπούς.

Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, στην παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών για τη διαφήμιση των τυχερών παιγνίων.

Με άλλα λόγια, η ΕΕΕΠ δεν αποκτά απλώς ένα ακόμη εργαλείο ελέγχου. Αποκτά έναν μηχανισμό συστηματικής παρακολούθησης της αγοράς, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τις αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας στον κλάδο των τυχερών παιγνίων.