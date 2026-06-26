Η-ειρηνευτική-συμφωνία-του-Τραμπ-με-το-Ιράν-κοστίζει-στον-Πούτιν-110-εκατ.-δολάρια-την-ημέρα

Η ειρηνευτική συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν κοστίζει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν 110 εκατ. δολάρια την ημέρα λόγω των χαμένων εσόδων από το πετρέλαιο, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει πλήξει τις πωλήσεις πετρελαίου της Ρωσίας.

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Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, η τιμή του αργού πετρελαίου μπρεντ υποχώρησε από τα 87 δολάρια το βαρέλι στα 72-74 – χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν.

Μία πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά 15 δολάρια θα μείωνε τα έσοδα του Πούτιν από το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου κατά 110 εκατ. δολάρια την ημέρα σε σύγκριση με τα επίπεδα του Μαΐου, όπως υπολογίζει ο Μπέντζαμιν Χίλγκενστοκ, διευθυντής του Center for Geoeconomics and Resilience στο Ινστιτούτο KSE

«Κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στην αγορά όπως ήταν πριν από τον πόλεμο του Ιράν και ενδεχομένως να έχουμε μια αγορά από ακόμα πιο μεγάλη προσφορά», ανέφερε. «Επομένως, η κατάσταση για τη Ρωσία θα επιδεινωθεί και το πλήγμα θα είναι σοβαρό, καθώς ο ρωσικός προϋπολογισμός δεν είχε καλές επιδόσεις ούτε καν κατά την περίοδο των απροσδόκητα υψηλών εσόδων», πρόσθεσε.

Μετά την εκτόξευση των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου, τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου είχαν υπερδιπλασιαστεί από τα 10,4 δισ. δολάρια που ανέρχονταν στις αρχές του έτους.

Αυτά τα έσοδα λειτούργησαν ως μια σανίδα σωτηρίας για την ρωσική οικονομία που βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης.

Κατά τον Χίλγκενστοκ, με την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, είναι πιθανό να αυξήσει ραγδαία την οικονομική πίεση στον Πούτιν. Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω εάν επιτευχθεί μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, ιδίως εάν αυτή επαναφέρει το ιρανικό πετρέλαιο στην αγορά.

Με πληροφορίες από Telegraph