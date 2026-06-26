Η-chevron-εξετάζει-περισσότερες-συμφωνίες-με-κέντρα-δεδομένων-σε-όλες-τις-ΗΠΑ

Η Chevron διερευνά πρόσθετες συμφωνίες για κέντρα δεδομένων σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Μεσοδυτικών πολιτειών, των Βραχωδών Ορέων και της Ακτής του Κόλπου, μετά το συμβόλαιό της δύο δεκαετιών για την τροφοδοσία ενός κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Δυτικό Τέξας, δήλωσε στέλεχος της εταιρείας στο Reuters.

Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η Chevron Exxon Mobil, επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ρεκόρ υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργείται από την επέκταση των κέντρων δεδομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, προσφέροντας το φυσικό αέριο και την εμπειρία τους στην ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων ενεργειακών έργων.

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Η Chevron ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία για την ανάπτυξη μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, με την ονομασία Project Kilby, η οποία θα έχει χωρητικότητα 2,67 γιγαβάτ και θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά στην πανεπιστημιούπολη του κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Πέκος του Τέξας. Το έργο είναι το πρώτο του είδους του για την Chevron και θα είναι αρκετά μεγάλο για να ηλεκτροδοτήσει μια πόλη στο μέγεθος του Σαν Φρανσίσκο.

Η πετρελαϊκή εταιρεία βλέπει δυνατότητες για πρόσθετα έργα στη Δυτική Τέξας, η οποία αποτελεί μέρος της Πέρμιας Λεκάνης, του κορυφαίου πετρελαϊκού πεδίου των ΗΠΑ που διαθέτει άφθονους πόρους φυσικού αερίου, δήλωσε ο Τζεφ Γκούσταβσον, πρόεδρος νέων πηγών ενέργειας της Chevron, σε συνέντευξή του την Τετάρτη.

Άλλες περιοχές ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τη Μεσοδυτική Αμερική και την ακτή του Κόλπου – μια σημαντική περιοχή παραγωγής και ναυτιλίας ενέργειας – καθώς και κοντά στα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο, είπε. Η εταιρεία εξετάζει επίσης συμφωνίες για κέντρα δεδομένων στη Γιούτα, όπου η Chevron διαθέτει εγκατάσταση υδρογόνου.

«Θα εξετάσουμε και άλλα μέρη της χώρας. Θα το εξετάσουμε με τη Microsoft. Θα το εξετάσουμε και με άλλους πιθανούς πελάτες», είπε ο Γκούσταβσον. «Εάν μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα σωστά κομμάτια για να ανταποκριθούμε στα όρια απόδοσης, μπορείτε να δείτε περισσότερες ανακοινώσεις με την πάροδο του χρόνου».

Ο Kilby παρέχει στην Chevron μια ξεχωριστή ροή εσόδων που δεν εκτίθεται στον κίνδυνο τιμών των βασικών προϊόντων της κύριας δραστηριότητάς της. Ο Γκούσταβσον είπε ότι η Chevron και οι συνεργάτες της ολοκληρώνουν τις λεπτομέρειες σχεδιασμού του έργου και αρνήθηκαν να αποκαλύψουν το εκτιμώμενο κόστος.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι αυτή την εβδομάδα είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν η παροχή ενέργειας σε κέντρα δεδομένων θα γίνει μια σημαντική ροή εσόδων για την Chevron.

Η Chevron αναμένει να λάβει μια τελική επενδυτική απόφαση μέχρι το τέλος του έτους. Η πρώτη ενέργεια από το Kilby αναμένεται το 2028, με το έργο να χρειάζεται αρκετά χρόνια για να φτάσει σε πλήρη ισχύ.

Το έργο, το οποίο θα απαιτήσει επτά ανεμογεννήτριες GE Vernova και πολλαπλές μικρότερες ανεμογεννήτριες από την Caterpillar, μπορεί τελικά να επεκταθεί πέρα ​​από την αρχική του χωρητικότητα των 2,67 γιγαβάτ.

- Reuters