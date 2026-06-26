Ιταλία:-Η-ρυθμιστική-αρχή-ερευνά-τη-microsoft-για-την-αύξηση-της-τιμής-του-«microsoft-365»

Η ιταλική αρχή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε έρευνα κατά της Microsoft σχετικά με φερόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την αύξηση της τιμής της συνδρομής της «Microsoft 365».

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία των Windows δεν ενημέρωσε επαρκώς τους καταναλωτές ότι η υπηρεσία Microsoft 365 είχε ενσωματωθεί με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης Copilot και Designer.

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Οι καταναλωτές μεταφέρονταν αυτόματα σε ένα πιο ακριβό πρόγραμμα συνδρομής, εκτός εάν επέλεγαν ενεργά να διαγραφούν, ενώ παράλληλα λάμβαναν ανεπαρκείς πληροφορίες για να αποφασίσουν εάν θα ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους, πρόσθεσε ο εποπτικός φορέας στην ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι η πρακτική του τεχνολογικού γίγαντα θα μπορούσε να θεωρηθεί επιθετική επειδή περιόρισε αδικαιολόγητα την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών.

- Reuters