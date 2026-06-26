Κασκάρι-(fed):-Θα-χρειαστεί-μία-αύξηση-επιτοκίων-φέτος

Την άποψή του ότι θα χρειαστεί μία αύξηση επιτοκίων φέτος εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι.

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Την άποψή του ότι θα χρειαστεί μία αύξηση επιτοκίων φέτος εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι. Σε δηλώσεις του λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου η FOMC ψήφισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ο Κασκάρι τόνισε ότι βλέπει μια αύξηση πιθανή φέτος, καθώς η οικονομία συνεχίζει να δέχεται το πλήγμα από την άνοδο του πληθωρισμού που συνδέεται με τις μάχες στη Μέση Ανατολή και άλλους παράγοντες.

«Τον Μάρτιο, είχα προβλέψει μία μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Τον Ιούνιο, το άλλαξα σε μία αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους», επεσήμανε ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στο Φεστιβάλ Ιδεών Άσπεν. Με τον προτιμώμενο δείκτη της Fed, τον PCE, τον δείκτη προσωπικών δαπανών να κλιμακώνεται 4,1%, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2023.

Αφαιρώντας το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός ήταν στο 3,4%, σημειώνοντας επίσης υψηλό από τον Οκτώβριο του 2023. Ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed εδώ και πέντε χρόνια. Πλέον, ο Κασκάρι υπογράμμισε ότι η προσέγγισή του στα επιτόκια έχει αλλάξει, καθώς παραμένει επιφυλακτικός ότι οι αυξήσεις στο κόστος που προκαλούνται από τις τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν σύντομα, καθώς η ανησυχία συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Παρασκευή ότι το Ιράν παραβίασε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones εναντίον πλοίων που διέπλεαν στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία.