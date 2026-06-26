Λύση-«σοκ-και-δέος»-από-τη-volkswagen-απέναντι-στην-κινεζική-επέλαση:-Έως-100.000-απολύσεις-και-λουκέτο-σε-4-εργοστάσια-στη-Γερμανία

Η Volkswagen ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ευρωπαϊκή επιχείρηση, σχεδιάζοντας την κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας και τον τερματισμό της παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times.

Εφόσον υλοποιηθεί, το σχέδιο θα οδηγήσει στην κατάργηση σχεδόν μίας στις έξι θέσεις εργασίας του ομίλου, ο οποίος απασχολεί περίπου 625.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Πρόκειται για δραστική επιτάχυνση του ήδη ανακοινωμένου προγράμματος εξυγίανσης, το οποίο προέβλεπε 50.000 περικοπές θέσεων στη Γερμανία έως το τέλος της δεκαετίας.

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Νέο κύμα αναδιάρθρωσης

Σύμφωνα με τους Financial Times, η διοίκηση της Volkswagen εξετάζει την κατάργηση ακόμη 50.000 θέσεων εργασίας πέραν όσων είχαν ήδη ανακοινωθεί, ενώ οι τελικές προτάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν στο εποπτικό συμβούλιο του ομίλου στις 9 Ιουλίου.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη διακοπή της παραγωγής στα εργοστάσια της Volkswagen σε Έμντεν, Τσβικάου και Ανόβερο, καθώς και στο εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία είχε ήδη αποφασίσει το κλείσιμο της μονάδας στη Δρέσδη, ενώ αναζητούσε αγοραστή για το εργοστάσιο του Όσναμπρικ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε είχε κατά το παρελθόν υποστηρίξει ότι προτιμά «έξυπνες λύσεις» αντί για οριστικά λουκέτα, όπως η αξιοποίηση εργοστασίων για την παραγωγή κινεζικών μοντέλων του ομίλου ή ακόμη και η μεταβίβασή τους σε άλλες βιομηχανίες ή εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

Η πίεση από την Κίνα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις. Ο ανταγωνισμός από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εντείνεται διαρκώς, με τα κινεζικά μοντέλα να αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν ένα στα δέκα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η εταιρεία επικαλείται τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και την επιδείνωση των συνθηκών στην κινεζική αγορά ως παράγοντες που καθιστούν αναγκαία μια ακόμη πιο επιθετική μείωση του κόστους. Όπως είχε δηλώσει ο Μπλούμε στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, «ποτέ άλλοτε το επίπεδο κινδύνου δεν ήταν τόσο υψηλό».

Πώληση περιουσιακών στοιχείων για ενίσχυση της ρευστότητας

Η νέα αναδιάρθρωση ακολουθεί την πώληση της μονάδας ναυτικών κινητήρων Everllence στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Bain έναντι 7,4 δισ. ευρώ, κίνηση που ενισχύει τη ρευστότητα του ομίλου και εντάσσεται στη στρατηγική του Μπλούμε για επικέντρωση στον βασικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο στόχος της Volkswagen παραμένει η εξοικονόμηση περίπου 6 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030, με τη διοίκηση να θεωρεί ότι το κόστος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο παρέμβασης.

Σφοδρές αντιδράσεις από τα συνδικάτα

Οι πληροφορίες για το νέο σχέδιο προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων της Volkswagen, Ντανιέλα Καβάλο, μαζί με την επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάνε Μπένερ, και τον επικεφαλής του συνδικάτου στην Κάτω Σαξονία, Θόρστεν Γκρέγκερ, προειδοποίησαν ότι θα αντιταχθούν στις προτάσεις «με όλες τους τις δυνάμεις».

«Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι η διοίκηση να κάνει επιτέλους τη δουλειά της, αντί να αντιδρά σπασμωδικά», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.