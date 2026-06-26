Μάνος (Dotsoft): Σημείο καμπής με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης – Ψήφος εμπιστοσύνης από DECA

Ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης μέσω της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής από το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama Investments II RAIF

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Την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης μέσω της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής από το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama Investments II RAIF, το οποίο διαχειρίζεται η DECA Investments, ανακοίνωσε η Dotsoft. Όπως τονίζει η εισηγμένη, η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου της και ενισχύει την ικανότητά της να επιταχύνει την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Η Dotsoft έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με κύκλο εργασιών €24,8 εκατ. και EBITDA €9,2 εκατ. για τη χρήση 2025, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων υπερβαίνει τα €50 εκατ. Η στρατηγική συνεργασία με την Deca Investments αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω:

• Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και πλατφορμών λογισμικού στους τομείς των Έξυπνων πόλεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και της επιχειρησιακής ευφυΐας.

• Την ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας σε διεθνείς αγορές και σε έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

• Την περαιτέρω οργανωτική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Εταιρείας, ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο έργων και πελατών.

• Την αξιοποίηση νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DOTSOFT ΑΕ, κ. Αναστάσιος Μάνος, δήλωσε: «Η είσοδος της DECA Investments, ενός ισχυρού θεσμικού επενδυτή, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία της εταιρείας, στην ομάδα μας και στις προοπτικές της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η εταιρεία έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ισχυρό χαρτοφυλάκιο λύσεων και πελατών και θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, όπου οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι σημαντικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η διοίκηση και η στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας παραμένουν σταθερές. Αυτό που αλλάζει είναι η δυνατότητα να επιταχύνουμε ορισμένες πρωτοβουλίες που ήδη βρίσκονται στον σχεδιασμό μας, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών, η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, η περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές και η αξιοποίηση ευκαιριών εξαγορών ή στρατηγικών συνεργασιών όπου αυτές προκύψουν. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην κεφαλαιαγορά και η μετάβαση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens όταν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις το επιτρέψουν».

Η συνεργασία στοχεύει στη σημαντική ανάπτυξη της Dotsoft ΑΕ μέσω της επέκτασης των εργασιών της τόσο στις υφιστάμενες αλλά και σε νέες αγορές, γεγονός που συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική του Diorama II, να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αλλά και της Dotsoft ΑΕ, για συνέχιση της καινοτόμου πορείας και την εδραίωση της στις διεθνείς αγορές καθώς και στις λύσεις προς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μάνος και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Άννα Κουρελιά συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, διασφαλίζοντας τη διοικητική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού πλάνου της DOTSOFT.

Το Diorama Investments II RAIF S.C.A. δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο του 2022 με σκοπό την αγορά πλειοψηφικών ή μεγάλων μειοψηφικών πακέτων μετοχών ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους. Οι επενδυτές είναι Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία, Ελληνικοί και Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές και διακεκριμένοι Έλληνες Επιχειρηματίες. Η διοίκησή του ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η νέα μετοχική σύνθεση της Dotsoft

Με άλλη χρηματιστηριακή ανακοίνωση η εταιρεία ενημερώνει συμπληρωματικά το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης των μετόχων για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την 23η .06.2026, ημέρα Τρίτη και τη νέα μετοχική σύνθεση:

• Οι κ. Αναστάσιος Μάνος και Giuseppe Giano σύστησαν Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) με επωνυμία «ΚΕΜ ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΤΖΙΑΝΟ», στην οποία:

o Ο κ. Αναστάσιος Μάνος, ο οποίος κατείχε 43,60% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, από τις 1.360.300 μετοχές του μετέφερε στην ΚΕΜ τις 916.700 μετοχές, και έπειτα κατείχε 443.600 μετοχές με 14,22% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου.

o Ο κ. Giuseppe Giano, ο οποίος κατείχε 24,87% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, από τις 775.980 μετοχές του μετέφερε στην ΚΕΜ τις 332.380 μετοχές, και έπειτα κατείχε 443.600 μετοχές με 14,22% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου.

Ως εκ τούτου, η ΚΕΜ ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΤΖΙΑΝΟ κατέχει πλέον συνολικά 1.249.080 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 40,03%.

• Ο κ. Αναστάσιος Μάνος πώλησε στην DIORAMA INVESTMENTS II RAIF S.C.A. το υπόλοιπο των 443.600 μετοχών του και από 14,22% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, πλέον έχει 0,00%.

• Ο κ. Giuseppe Giano πώλησε στην DIORAMA INVESTMENTS II RAIF S.C.A. το υπόλοιπο των 443.600 μετοχών του και από 14,22% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, πλέον έχει 0,00%.

• Η CASTELLANO PROPERTIES LIMITED από τις 344.000 μετοχές της με ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 11,03% πώλησε στην DIORAMA INVESTMENTS II RAIF S.C.A. 105.800 μετοχές της και πλέον κατέχει 238.200 μετοχές με 7,63% ποσοστό δικαιωμάτων

ψήφου.

• Ο κ. Αθανάσιος Κουλουτμπάνης από τις 265.000 μετοχές του με ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,49%, πώλησε στην DIORAMA INVESTMENTS II RAIF S.C.A. 160.000 μετοχές και πλέον κατέχει 105.000 μετοχές με 3,37% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου.

• Η EFG BANK AG ZURICH από τις 95.000 μετοχές της με ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 3,04% πώλησε στην DIORAMA INVESTMENTS II RAIF S.C.A. και τις 95.000 μετοχές της και πλέον έχει 0,00% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου.

• Η DIORAMA INVESTMENTS II RAIF S.C.A. απέκτησε συνολικά 1.248.000 μετοχές της Εταιρείας (443.600 μετοχές από τον κ. Αναστάσιο Μάνο, 443.600 μετοχές από τον κ. Giuseppe Giano, 105.800 μετοχές από την CASTELLANO PROPERTIES LIMITED, 160.000 μετοχές από τον κ. Αθανάσιο Κουλουτμπάνη και 95.000 μετοχές από την EFG BANK AG ZURICH), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 40,00%.

Συνολικά η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας μετά την πραγματοποίηση των ως άνω συναλλαγών έχει, αναφορικά με τους μετόχους που εξακολουθούν να έχουν ειδική συμμετοχή στην Εταιρεία, ως ακολούθως:

