Μαγιάρ:-Η-Ουγγαρία-στοχεύει-να-εκπληρώσει-τους-όρους-ένταξης-στο-ευρώ-περίπου-έως-το-2030

Η Ουγγαρία, η οποία επί του παρόντος δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ, θα μπορούσε να πληροί αυτές τις προϋποθέσεις περίπου το 2030, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η μείωση του επιπέδου του δημόσιου χρέους της χώρας θα ήταν το πιο δύσκολο έργο.

Τα προεκλογικά μέτρα δαπανών του πρώην ηγέτη της δεξιάς Βίκτορ Όρμπαν ώθησαν το έλλειμμα του προϋπολογισμού πολύ πάνω από τα αρχικά σχέδια και ώθησαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ουγγαρίας στο χείλος μιας μείωσης κάτω από το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας, αν και οι οίκοι αξιολόγησης ανέφεραν ότι οι προσπάθειές της για ένταξη στο ευρώ θα είναι πιστωτικά θετικές.

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Υπενθυμίζεται ότι η Ουγγαρία έθεσε τέλος στην 16χρονη διακυβέρνηση του Όρμπαν τον Απρίλιο με μια σαρωτική εκλογική νίκη.

Στήριξη του Eurogroup για ένταξη στην ευρωζώνη

Η Ουγγαρία καλωσόρισε τον Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη για συνομιλίες στη Βουδαπέστη την Παρασκευή. Ο κ. Πιερρακάκης αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουγγαρίας στο ευρώ, αλλά δήλωσε ότι το Eurogroup θα υποστηρίξει τις προσπάθειές της να ενταχθεί στο νομισματική ένωση.

Παράλληλα, η νέα κυβέρνηση υπό τον Μαγιάρ επέκρινε την κυβέρνηση Όρμπαν για παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τα κρατικά οικονομικά στην ενημέρωση της Παρασκευής.

Στο επίκεντρο το έλλειμμα

Ο Ούγγρος υπουργός Οικονομικών Άντρας Κάρμαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ενημερώσει την κυβέρνηση για την αναθεώρηση των δημόσιων οικονομικών σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το Σαββατοκύριακο.

Είπε ότι αυτή η αναθεώρηση θα αποτελέσει τη βάση ενός αναθεωρημένου προϋπολογισμού του 2026 που θα υποβληθεί στο κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το έλλειμμα φέτος θα μπορούσε να ανέλθει στο 6,8% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από τα αρχικά σχέδια για έλλειμμα 5% και περισσότερο από το διπλάσιο του επιπέδου του 3% που απαιτείται για την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος.

Η φιλοευρωπαϊκή στροφή της Ουγγαρίας και οι σαρωτικές μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς για να διασφαλιστεί η αποδέσμευση των παγωμένων κονδυλίων της ΕΕ έχουν προκαλέσει ανάκαμψη στις ουγγρικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

- Reuters