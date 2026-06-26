«Μπράλος – Άμφισσα» (ΑΒΑΞ): Για το τέλος 2028 μεταφέρθηκε η ολοκλήρωση του οδικού έργου

Για ποιους λόγους δόθηκε από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών νέα παράταση σχεδόν 11 μηνών, μετά την αρχική των περίπου 6 μηνών πέρυσι, για την ολοκλήρωση του οδικού έργου των 300 εκατ.. Χωρίς ευθύνη του αναδόχου ΑΒΑΞ οι καθυστερήσεις. Η συμπληρωματική σύμβαση. Ποιο είναι το project.

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Νέα παράταση σχεδόν 11 μηνών, η οποία «σπρώχνει» περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο» (αρχικού κόστους άνω των 285 εκατ.), αναδόχου εταιρείας «ΑΒΑΞ A.E», ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αν λάβουμε υπόψη μας και μια προηγούμενη παράταση σχεδόν 6 μηνών, τότε το χρονοδιάγραμμα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα και εφόσον δεν έχουμε νέα ανατροπή, «ξεχειλώνει» κατά σχεδόν ενάμιση έτος.

Όπως προκύπτει, λόγω καθυστερήσεων σε βασικά στοιχεία του έργου (όπως οι δίδυμες σήραγγες που έχουν από καιρό προστεθεί στο αντικείμενό του, με τη μελέτη γέφυρας λόγω νεότερων παρατηρήσεων του Ο.Σ.Ε. κ.α.), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο τελευταίος ζήτησε νέες παρατάσεις σε τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης «κομματιών» του project. Με το υπουργείο να χορηγεί από σχεδόν 11 έως 14 μήνες σε ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (με αναθεώρηση), που συμπαρασύρουν και την «Συνολική Προθεσμία του έργου, κατά δέκα (10) μήνες και είκοσι δύο (22) ημέρες, ήτοι έως 31-12-2028, με αναθεώρηση, με ισόχρονη μετάθεση του κρίσιμου χρόνου για την πρόσθετη καταβολή (πριμ), διότι ο ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις σημειωθείσες καθυστερήσεις».

Ως γνωστόν, το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», στο τμήμα «Μπράλος – Άμφισσα», μήκους 25 περίπου χλμ. Αναλυτικά, το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα: • 1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300). • 2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700).

Η πρώτη παράταση και οι «δίδυμες» σήραγγες

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αρχική σύμβαση συνολικής κατ’ αποκοπή δαπάνης 256.877.408,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) υπεγράφη στις 15 Φεβρουαρίου 2023, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου που ορίστηκε σε 54 μήνες, ήτοι μέχρι 15-08-2027. Ωστόσο, όπως έχουμε αποκαλύψει, πέρυσι τον Φεβρουάριο χορηγήθηκε παράταση κατά επιπλέον 6 μήνες (ειδικότερα 5 μήνες και 25 ημέρες), έως τις 9 Φεβρουαρίου 2028, αντί 15 Αυγούστου 2027 (με αναθεώρηση και ισόχρονη μετάθεση του κρίσιμου, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνου – πριμ). Όπως προκύπτει, βέβαια, ο ανάδοχος δεν ευθύνονταν για τις καθυστερήσεις, για αυτό και οι αρμόδιες διευθύνσεις συναίνεσαν στο αίτημα της ΑΒΑΞ για νέα παράταση, καθώς δεν είχαν επιλυθεί τα ζητήματα με απαλλοτριώσεις σε σημεία που έπρεπε να γίνουν εργασίες για σήραγγες. Για να ακολουθήσει η προ ημερών απόφαση για επιπλέον παράταση που αθροιστικά σημαίνει πρόσθετο χρόνο 17 μηνών περίπου για την ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.

Να θυμίσουμε, επίσης, ότι παλιότερα είχε γίνει γνωστό ότι τελικά το έργο προχωρά με δίδυμες σήραγγες μήκους 2,2 χλμ., αντί για δύο κλασικές σήραγγες διπλής κυκλοφορίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των μετακινήσεων και η ανθεκτικότητα. Όπως αναφέρονταν σε σχετική απόφαση, η τεχνική λύση κατασκευής δίδυμων σηράγγων με κυκλοφορία μονής κατεύθυνσης ανά κλάδο, παρουσιάζει συντριπτικά υψηλότερη διαθεσιμότητα, 15 φορές μεγαλύτερη, έναντι της «συμβατικής» λύσης, καθώς η διευρυμένη διατομή 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση αφενός επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών εντός της σήραγγας με ταυτόχρονη κυκλοφορία, και αφετέρου εξασφαλίζει την δυνατότητα διεκπεραίωσης της κυκλοφορίας στις περισσότερες περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων.

Για την τεχνική αυτή αλλαγή απαιτούνταν σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΑΒΑΞ ποσού 69,25 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις). Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα σχετικά είχαν «κλειδώσει» σχετικές διεργασίες για τη Συμπληρωματική Σύμβαση που σχετίζεται με τις «δίδυμες σήραγγες». Η σύμβαση αυτή αφορά την προσθήκη στο αντικείμενο του έργου των περίφημων «δίδυμων σηράγγων» (κόστους 69,25 εκατ.), μήκους 2.225 μ. και μήκους 2.485 μ. αντίστοιχα, μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των μετακινήσεων και η ανθεκτικότητα.

Γιατί δόθηκε επιπλέον χρόνος

Για να επανέλθουμε στην τωρινή απόφαση, το υπουργείο αποφάσισε, πέραν της συνολικής παράτασης, την έγκριση χορήγησης παράτασης της: 3ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου (ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των τεχνικών έργων του Έργου, πλην σηράγγων), κατά δεκατρείς (13) μήνες και είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως 14-05-2027, «με αναθεώρηση», όπως και της 4ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου, όπως ορίζεται στην παρ. 8.3 της Ε.Σ.Υ. (ολοκλήρωση των εργασιών διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης όλων των σηράγγων του Έργου), κατά έντεκα (11) μήνες και δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως 25-01-2027, «με αναθεώρηση».

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, «όσον αφορά την παράταση της 3ης Τμηματικής Προθεσμίας, αυτή κρίνεται αναγκαία καθότι, δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα η μελέτη της Γέφυρας Γ3 λόγω νεότερων παρατηρήσεων του Ο.Σ.Ε. που αφορούσαν την έκδοση AsBo και ΝοΒο, καθώς και την εκπόνηση μελέτης «Ανάλυσης και Διακινδύνευσης» της υπόψη Γέφυρας. Επίσης απαιτείται η απομάκρυνση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή κατασκευής της Γέφυρας Γ8, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί». Όσον αφορά την παράταση της 4ης Τμηματικής Προθεσμίας, αυτή κρίνεται αναγκαία καθότι «στις 12-12-2025 υπεγράφη η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου η οποία περιελάμβανε εργασίες αντικατάστασης των δύο σηράγγων αμφίδρομης κυκλοφορίας και των συνοδών σηράγγων διαφυγής με διαχωρισμένες σήραγγες, μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Οι εργασίες για την κατασκευή του κάθε κλάδου των σηράγγων πρέπει να εκτελούνται και από τα δύο στόμια (εισόδου και εξόδου), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών στον Αριστερό κλάδο της σήραγγας Σ2 ταυτίζεται με τον αντίστοιχο χρόνο του Δεξιού κλάδου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και είναι δεκατρείς (13) μήνες και δεκατρείς (13) ημέρες, από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε.».

Κατά συνέπεια, «όσον αφορά την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, αυτή κρίνεται αναγκαία καθότι οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας Σ2, βρίσκονται στην κρίσιμη διαδρομή του εγκεκριμένου Προγράμματος Μελέτης και Κατασκευής του έργου με αποτέλεσμα η ως άνω αιτούμενη παράταση της 4ης Τμηματικής Προθεσμίας να έχει ως άμεση συνέπεια την ισόχρονη παράταση της Συνολικής Προθεσμίας αυτού».

Ποιο είναι το έργο

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», στο τμήμα «Μπράλος – Άμφισσα», μήκους 25 περίπου χλμ..

Αναλυτικά, το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα:

1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300)

2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700).

Το τμήμα Μπράλος – Άμφισσα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα τμήματα του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα- Αντίρριο και η υλοποίηση του ανοίγει τον δρόμο για την μελλοντική ολοκλήρωση και των άλλων τμημάτων που χρίζουν αναβάθμισης. Ο διαγώνιος άξονας ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και τον Ε 65 (Λαμία-Καρδίτσα-Εγνατία), με την Ιόνια Οδό (Αντίρριο-Ιωάννινα), την Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και κατ` επέκταση την Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος). Με την ολοκλήρωση του έργου θα μπορεί κάποιος να μετακινείται από την περιοχή της Λαμίας στην Πάτρα χωρίς να περνά από την Αττική και την Κορινθία, σε περίπου 80 λεπτά.