Μπράλος – Άμφισσα: Νέα αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα του έργου

Νέα αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα του έργου Μπράλος – Άμφισσα ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται πλέον στις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Η απόφαση προβλέπει παράταση διάρκειας δέκα μηνών και 22 ημερών, η οποία αποδίδεται στις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει από την κατασκευή των δίδυμων σηράγγων, την εκκρεμή έγκριση της μελέτης της γέφυρας Γ3 έπειτα από νέες παρατηρήσεις του ΟΣΕ, αλλά και στη μη απομάκρυνση δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της γέφυρας Γ8. Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Άβαξ και, για τον λόγο αυτό, ενέκρινε την παράταση με αναθεώρηση και ισόχρονη μετάθεση του κρίσιμου χρόνου για την πρόσθετη καταβολή (πριμ).

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Η αρχική σύμβαση του έργου ήταν αξίας 256,9 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Στη συνέχεια υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 69,25 εκατ. ευρώ για την κατασκευή δίδυμων σηράγγων μήκους 2.225 και 2.485 μέτρων. Οι νέες σήραγγες αντικατέστησαν τον αρχικό σχεδιασμό με σήραγγες αμφίδρομης κυκλοφορίας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του άξονα.

Με τη νέα απόφαση παρατείνονται και οι βασικές τμηματικές προθεσμίες του έργου. Η ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, πλην των σηράγγων, μεταφέρεται έως τις 14 Μαΐου 2027, ενώ οι εργασίες διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης των σηράγγων έως τις 25 Ιανουαρίου 2027, εξέλιξη που συμπαρασύρει και τη συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 15 Φεβρουαρίου 2023 με διάρκεια 54 μηνών και προθεσμία ολοκλήρωσης την 15η Αυγούστου 2027. Είχε ήδη προηγηθεί παράταση πέντε μηνών και 25 ημερών, με αποτέλεσμα το χρονοδιάγραμμα να έχει επιμηκυνθεί συνολικά κατά περίπου 16,5 μήνες σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.

Το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή του τμήματος Μπράλος – Άμφισσα, μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων, του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Με την ολοκλήρωσή του θα βελτιωθεί η σύνδεση του ΠΑΘΕ και του Ε65 με την Ιόνια Οδό, τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και την Ολυμπία Οδό. Παράλληλα, η διαδρομή από τη Λαμία προς την Πάτρα θα μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς διέλευση από την Αττική και την Κορινθία σε περίπου 80 λεπτά.

