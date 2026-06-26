Νέα-προεκλογική-«πίστα»-φέρνει-η-παγίωση-Τσίπρα-στη-2η-θέση

Της -

Ως μια ευνοϊκή για τη διαμόρφωση της προεκλογικής στρατηγικής της Ν.Δ. εξέλιξη αντιματωπίζουν στην κυβέρνηση τη σταθεροποίηση, δημοσκοπικά, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και περιμένουν να δουν αν αυτή η τάση θα επιβεβαιωθεί από τις επόμενες δημοσκοπήσεις και θα παγιωθεί.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα σε ρόλο βασικού αντιπάλου διευκολύνει την προσπάθεια επανασυσπείρωσης των ψηφοφόρων της Ν.Δ. και τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων του πολιτικού Κέντρου που επέλεξαν το κυβερνών κόμμα στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε σημαντικό βαθμό γιατί ήταν νωπή και τραυματική η εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του κυβερνώντος κόμματος είναι να υπενθυμίζουν διαρκώς τα πεπραγμένα εκείνης της περιόδου. Να μην επιτρέψουν, δηλαδή, στον κ. Τσίπρα να διαμορφώσει ένα αφήγημα ότι έρχεται ως κάτι νέο και να ενεργοποιήσουν ξανά την αντίδραση μέρους του πολιτικού σώματος στην υπόμνηση της περιόδου 2015 – 2019.

Όπως επισημαίνει κυβερνητικό στέλεχος με συμμετοχή στον σχεδιασμό της προεκλογικής στρατηγικής, είναι πιο εύκολο για τη Ν.Δ. να θέσει συγκεκριμένα διλήμματα έχοντας απέναντι τον κ. Τσίπρα. Είναι κάτι που το έχουν ξανακάνει και μάλιστα με επιτυχία. Τώρα, σχηματικά, απέναντι στο κεντρικό σύνθημα της κυβέρνησης «το είπαμε, το κάνουμε» μπαίνει το σύνθημα «άλλα υποσχέθηκε, άλλα έκανε», με το οποίο θα επιδιωχθεί η αποδόμηση του αφηγήματος του πρώην πρωθυπουργού και θα τεθεί το ερώτημα της αξιοπιστίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το έθεσε χθες με απόλυτη σαφήνεια, επικαλούμενος την παροιμία «άλλαξε ο Μανωλιός» για να αναφερθεί στον νέο πολιτικό φορέα, την ΕΛ.Α.Σ.. «Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα funds. Όσο και αν άλλαξε το περίβλημα, το όνομα, το σήμα, ο ίδιος είναι» τόνισε. Απαντώντας, δε, σε ερώτηση για τη «σκιώδη» κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού, έσπευσε να σχολιάσει ότι «η κανονική κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυποινιτών και εγκληματιών και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες, 27η στις 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης».

Η κυβερνητική πλειοψηφία επενδύει, επίσης, στο χαρτί της σταθερότητας απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Θεωρούν στην κυβέρνηση και στη Ν.Δ. ότι η εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. ενισχύει την εικόνα κατακερματισμού του κεντροαριστερού πολιτικού χώρου και την απουσία ενός ισχυρού πόλου απέναντι στη Ν.Δ.. Οπότε, το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι στην προοπτική ακυβερνησίας θα εξακολουθήσει να μπαίνει στο τραπέζι όλο και πιο επιτακτικά.

Η μάχη για τη μεσαία τάξη είναι επίσης καθοριστική. Και σε αυτό το πεδίο δίνει βαρύτητα η κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς είναι αυτή η ομάδα των ψηφοφόρων που γέρνει αποφασιστικά την πλάστιγγα κάθε φορά. Κάθε άλλο παρά τυχαία, κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν χθες ότι η υπερφορολόγηση της κυβέρνησης Τσίπρα έπληξε τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά ασθενέστερους. Και ανέφεραν ενδειτικά την αύξηση ΦΠΑ από 23% σε 24% και τη μετάταξη προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από τον μειωμένο ΦΠΑ 13% στο 24%, την μονιμοποίηση και αύξηση του ΕΝΦΙΑ που είχε υποσχεθεί πριν το 2015 ότι θα καταργήσει, την αύξηση των συντελεστών φορολογικής κλίμακας το 2016, την αύξηση φόρων στα καύσιμα, την αύξηση προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τηναύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, κ.ά. Απέναντι σε αυτά, η κυβέρνηση παραθέτει τις κινήσεις που έγιναν τα τελευταία επτά χρόνια για μείωση μιας σειράς φόρων.

Πάνω σε αυτά τα πεδία ξεδιπλώνεται σταδιακά η στρατηγική της προεκλογικής περιόδου, με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα να αναδιαμορφώνει τα διλήμματα και το αφήγημα της κυβέρνησης, αλλά με το διακύβευμα να παραμένει το ίδιο: η εκλογική επικράτηση.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.