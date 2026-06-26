Νόμος Κατσέλη: Νέο πλαίσιο για τον εκτοκισμό των δανείων – Τι αλλάζει στις δόσεις των δανειοληπτών

Τη μεθοδολογία υπολογισμού των τόκων και των δόσεων για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί με δικαστικές αποφάσεις στον νόμο Κατσέλη αποσαφηνίζει η νέα νομοθετικεεή παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών, σε συνέχεια της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (Ολ. ΑΠ 6/2026).

Σύμφωνα με την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), η νέα ρύθμιση ξεκαθαρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο εκτοκισμός των συγκεκριμένων δανείων, παρέχοντας σαφέστερο πλαίσιο τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων όσο και για την αναδρομική εφαρμογή των προβλέψεων.

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Οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, όπως αναφέρουν, είχαν επισημάνει την ανάγκη άμεσης διευκρίνισης της ερμηνείας της απόφασης του Αρείου Πάγου και πλέον προχωρούν στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις στα πληροφοριακά τους συστήματα.

Στόχος είναι τα νέα δοσολόγια των δανειοληπτών να προσαρμοστούν πλήρως στις προβλέψεις της νέας νομοθεσίας. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού δανείων που επηρεάζονται αλλά και της ανάγκης ανάπτυξης νέων υπολογιστικών διαδικασιών, η πλήρης επικαιροποίηση των προγραμμάτων αποπληρωμής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Τι ισχύει στο μεταβατικό στάδιο

Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσαρμογών, οι δανειολήπτες που καλύπτονται από τη νέα ρύθμιση – δηλαδή όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις βάσει του Νόμου Κατσέλη ή ρυθμίσεις που δεν έχουν καταστεί έκπτωτες – θα καταβάλλουν αποκλειστικά το κεφαλαιακό μέρος της δόσης των υφιστάμενων προγραμμάτων αποπληρωμής.

Η ΕΕΔΑΔΠ διευκρινίζει ότι το ύψος της μηνιαίας δόσης που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο δεν θα αλλάξει κατά τη μεταβατική περίοδο.

Παράλληλα, ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από δανειολήπτες και προκύπτει ότι υπερβαίνουν όσα προβλέπει η νέα ρύθμιση, θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες χρονικά δόσεις του εγκεκριμένου δικαστικού προγράμματος αποπληρωμής.

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής προσαρμογής των εταιρειών διαχείρισης, ώστε τα νέα δεδομένα να αποτυπωθούν στα προγράμματα αποπληρωμής των δανειοληπτών.