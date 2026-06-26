ΟΛΘ:-Δικαίωση-από-το-ΣτΕ-στην-προσφυγή-για-το-λιμάνι-του-Βόλου

Η υπόθεση αναπέμπεται στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να εξεταστούν επί της ουσίας οι λόγοι που έχουν προβληθεί κατά της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

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Δικαιώθηκε η ΟΛΘ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην προσφυγή της κατά της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το λιμάνι του Βόλου. Αναλυτικά, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε συνέχεια της από 21.02.2025 ανακοίνωσης αναφορικά με τη ματαίωση του διαγωνισμού για την απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στην «Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε.», στον οποίο είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής, ανακοινώνει τα εξής:

Κατόπιν προσφυγής της ΟΛΘ Α.Ε. ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για ζητήματα γνωστοποίησης και νομιμότητας της αιτιολογίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 869/2026 απόφασή του, δικαίωσε την ΟΛΘ Α.Ε. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε γνώση της αιτιολογίας για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής που είχε ασκήσει λόγω της μη προηγούμενης κοινοποίησης της σχετικής απόφασης ματαίωσης.

Η υπόθεση αναπέμπεται στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να εξεταστούν επί της ουσίας οι λόγοι που έχουν προβληθεί κατά της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.