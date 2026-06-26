Ο άνθρωπος με τα 800 (προς πώληση) ιδιωτικά νησιά – Έφυγε στα 14 από το σπίτι και έζησε για ένα χρόνο στο δρόμο

Θες να αγοράσεις, πουλήσεις ή ενοικιάσεις ένα ιδιωτικό νησί; Τότε ο άνθρωπός σου είναι ο 53χρονος Κρις Κρόλοου.

Ο Κρόλοου είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Private Islands, μιας εταιρείας που κάνει ακριβώς αυτό: διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους ιστότοπους καταχωρίσεων στον κόσμο για (πάρα πολύ πλούσια) άτομα που θέλουν να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να νοικιάσουν νησιά.

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Σήμερα το πορτοφόλιο του Κρόλοου αποτελείται από περίπου 800 νησιά, με τις διαθέσιμες επιλογές να καλύπτουν όλα τα γούστα, από τους καρτποσταλικούς παραδείσους της Καραϊβικής μέχρι ελληνικές βραχώδεις περιοχές και τεχνητά κοραλλιογενή νησιά του Ινδικού Ωκεανού.

Από τις πιο φθηνές επιλογές είναι ένα ακατοίκητο νησί στο αρχιπέλαγος του Μπόκας ντελ Τόρο στον Παναμά, για το οποίο απαιτούνται 49.900 δολάρια. Στον αντίποδα, η πιο ακριβή επιλογή αφορά ένα ιδιωτικό νησί που βρίσκεται μέσα σε μια παρθένα λιμνοθάλασσα έκτασης 155 στρεμμάτων στις Μαλδίβες, για το οποίο απαιτείται το ποσό των 450 εκατ. δολαρίων.

Οι πελάτες της Private Islands είναι συνήθως άνδρες, Αμερικανοί, συντηρητικοί και πολύ πλούσιοι. Για τον Κρόλοου πάντως δεν χρειάζεται να είναι κανείς πλούσιος για να μπορέσει να αγοράσει ένα ιδιωτικό νησί. Αρκεί μόνο λίγη τρέλα, όπως υποστηρίζει.

Έζησε ένα χρόνο στον δρόμο

Ο Κρόλοου έφυγε από το σπίτι του όταν ήταν 14 ετών και έζησε έναν χρόνο στο δρόμο στον Καναδά, προτού μαζέψει αρκετά χρήματα για να αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο για το Λονδίνο. Στην πορεία επέστρεψε για λίγο στον Καναδά για να προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, αλλά τελικά επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 18 του για να εργαστεί στον κλάδο της εστίασης.

Όσο εργαζόταν στον τομέα της φιλοξενίας, κατάλαβε ότι του ταίριαζε ο κλάδος του τουρισμού και αποφάσισε να γίνει ξεναγός για τους Ευρωπαίους που ήθελαν να εξερευνήσουν τη Βόρεια Αμερική.

Από tour guide… πωλητής νησιών

Ο Κρόλοου πουλάει νησιά εδώ και 27 χρόνια και ξεκίνησε χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των ακινήτων.

Η εμμονή του με τα νησιά ξεκίνησε όταν ήταν 19 ετών και εργαζόταν ως tour guide στον Καναδά για μια ομάδα Γερμανών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς τους Ευρωπαίους να βρεθούν σε μέρη και νησιά όπου κανείς δεν είχε ξαναπάει, να κατασκηνώνουν και να βρίσκονται στην άγρια ​​φύση.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Καναδάς έχει πάνω από 50.000 νησιά, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή του τουριστικού εισοδήματος της χώρας.

Κάθε ένας από αυτούς τους τουρίστες πλήρωνε 5.000 δολάρια για το ταξίδι του ενώ η εταιρεία του Κρόλοου μπορούσε να ενοικιάσει νησιά για 20 δολάρια για τη νύχτα. Κάπως έτσι τα έβαλε κάτω και θεώρησε ότι είχε βρει μια καλή ευκαιρία.

Το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργήσει μία σελίδα όπου καταχώρησε όλα τα διαθέσιμα προς πώληση νησιά.

Η δραστηριότητα της σελίδας άλλαξε ριζικά όταν κάποια στιγμή ο Κρόλοου δέχθηκε μία προσφορά. Επικοινώνησε μαζί του ένας ιδιοκτήτης νησιού στην Μπελίζ ζητώντας του να καταχωρηθεί το νησί στη σελίδα. Δεν ήθελε όμως να πληρώσει για την καταχώρηση. Ήθελε να δώσει προμήθεια στον ίδιο στην περίπτωση που πουλήσει το νησί. Και ο Κρόλοου το πούλησε λαμβάνοντας αμοιβή 60.000 δολάρια, προμήθεια δηλαδή 5% επί της τιμής πώλησης.

Αυτή ήταν κομβική στιγμή καθώς αμέσως η σελίδα ονομάστηκε Private Islands και πήρε τη μορφή και την αποστολή που έχει ως σήμερα.

Η δεύτερη πώληση άργησε να έρθει, αλλά όταν ήρθε μετέτρεψε το project σε εργασία πλήρους απασχόλησης για τον Κρόλοου.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην εστίαση στη διαφήμιση, η Private Islands είναι αναμφισβήτητα ο ηγέτης στην αγορά.

Η αγορά

Η συγκεκριμένη αγορά, όπως εξηγεί, διαφέρει από την αγορά ακινήτων στο ότι οι αγοραστές βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο και επιθυμούν να αγοράσουν οπουδήποτε. Φυσικά, συνήθως έχουν τα μέσα να ταξιδέψουν πολύ μακριά, πολύ γρήγορα. Είναι επίσης «σχεδόν πάντα αγοραστές που πληρώνουν με μετρητά», καθώς τα νησιά συνήθως δεν υποθηκεύονται.

Παράλληλα, είθισται να έχουν καλή σχέση με τα σκάφη. «Αν δεν ταξιδεύουν με σκάφος ή δεν έχουν μπει ποτέ σε σκάφος, πιθανότατα δεν θα αγοράσουν» νησί.

Από εκεί και πέρα αυτό που αγοράζουν είναι ένα όνειρο, ένα όνειρο η αναζήτηση του οποίου κάποιες φορές παρακινείται από το άγχος. «Ο Covid έφερε μια τρέλα για την επιχείρηση ιδιωτικών νησιών. Κυριολεκτικά είχαμε γιοτ γύρω από τις Μπαχάμες ψάχνοντας να αγοράσουν νησιά που δεν ήταν καν προς πώληση. Επειδή τα νησιά έγιναν αυτό που ονομάζουμε πολυτελές καταφύγιο. Δεν είναι ένα μέρος όπου κρύβεσαι, είναι το αντίθετο: είναι ένα μέρος όπου ζεις».

Με πληροφορίες από Telegraph, Business Insider