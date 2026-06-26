Ο-Δημήτρης-Αβραμόπουλος-ζητά-από-τον-Άρειο-Πάγο-να-ακυρωθεί-το-ευρωπαϊκό-ένταλμα-σύλληψής-του

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητάει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.

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Αναλυτικότερα, ο κ. Αβραμόπουλος κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος.

Συγκεκριμένα αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να περιλαμβάνονται.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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