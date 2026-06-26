Ο-Κωνσταντίνος-Τασούλας-παρέστη-στην-εκδήλωση-«snf-nostos-2026»-του-Ιδρύματος-Σταύρος-Νιάρχος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη νωρίτερα σήμερα στην εκδήλωση «SNF Nostos 2026» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και παρακολούθησε τη συζήτηση με θέμα: «Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ: Νοσοκομεία ΙΣΝ», που διεξήχθη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

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Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκε ο Πρέσβης και Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Βασίλης Κασκαρέλης.

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