Ο-ΟΗΕ-«πάγωσε»-το-σχέδιο-εκκένωσης-πλοίων-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ-μετά-την-επίθεση-σε-εμπορικό-πλοίο-στο-Ομάν

Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) στην απόφαση να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του σχεδίου εκκένωσης πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, έως ότου αποσαφηνιστούν οι συνθήκες ασφαλείας.

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Σύμφωνα με ενημέρωση του IMO, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Dahit του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά (starboard) από άγνωστο βλήμα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή περιβαλλοντική ρύπανση. Οι περιφερειακές αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πλήγμα από πύραυλο ή μη επανδρωμένο αερόχημα (drone).

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Arsenio Dominguez, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκκένωσης, το οποίο είχε ήδη επιτρέψει την ασφαλή αποχώρηση αρκετών εμπορικών πλοίων από την περιοχή.

Όπως δήλωσε: «Μετά την έναρξη του σχεδίου εκκένωσης του IMO, μέσω του οποίου αρκετά πλοία έχουν ήδη απομακρυνθεί με επιτυχία, αποφάσισα να αναστείλω προσωρινά την εφαρμογή του προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο εκκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για την επίθεση σε πλοίο που είχε διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν συμμετείχε στο πλαίσιο εκκένωσης του IMO.

«Η ασφάλεια των ναυτικών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα. Για να διασφαλιστεί ένας συντονισμένος χειρισμός και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το σχέδιο εκκένωσης θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ημέρα του Ναυτικού με χιλιάδες εγκλωβισμένους ναυτικούς

Η ανακοίνωση του IMO συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα του Ναυτικού, γεγονός στο οποίο αναφέρθηκε και ο Arsenio Dominguez, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση της επιχείρησης εκκένωσης των χιλιάδων ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν αποκλειστεί ο κίνδυνος να μετατραπούν σε παράπλευρα θύματα της γεωπολιτικής κρίσης που εξελίσσεται στην περιοχή.

Νέα ένοπλη επιβίβαση και στα Στενά της Σιγκαπούρης

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό θαλάσσιας ασφάλειας σημειώθηκε και στη Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με ειδοποίηση της EOS Marine, τρεις δράστες, οι οποίοι φέρονται να ήταν οπλισμένοι με αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, επιβιβάστηκαν σε πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulk carrier) κατά τη διέλευσή του από το κανάλι Phillip στα Στενά της Σιγκαπούρης.

Οι αρχές και οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας συνιστούν στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επιφυλακή, συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, να εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες λιμενικές και ναυτιλιακές αρχές.

Τα δύο περιστατικά, σε δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου, αναδεικνύουν την επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας για τη διεθνή ναυτιλία και εντείνουν την ανησυχία της ναυτιλιακής κοινότητας για την προστασία των πληρωμάτων και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου.