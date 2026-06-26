Ο Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πώληση κινητήρων για το μαχητικό KAAN – «Σημαντικός σύμμαχος ο Ερντογάν»

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφους KAAN σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

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Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών, ομογενών και μη, για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική χειρονομία προς την κυβέρνηση Ερντογάν ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα και προς τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο ο Τραμπ θεωρεί σημαντικό σύμμαχο.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό του πρακτορείου.

Συζήτηση για τις δυνατότητες του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους έχει ανοίξει στο μεταξύ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ προσανατολίζονται στην έγκριση εξαγωγής κινητήρων για το πρόγραμμα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk επισημαίνει ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα, το KAAN θα πετά με αμερικανικούς κινητήρες F-110 τέταρτης γενιάς, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, περιορίζει ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τους κινητήρες F-110 το KAAN δεν θα μπορεί να διατηρεί σταθερή υπερηχητική ταχύτητα χωρίς χρήση μετάκαυσης (supercruise), ενώ το υψηλό θερμικό ίχνος και η συμβατική σχεδίαση των ακροφυσίων εξαγωγής δεν θα του επιτρέπουν να διαθέτει πλήρεις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth).

Το Κογκρέσο έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες για να καταθέσει κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας, εάν θέλει να μπλοκάρει την πώληση. Ένα τέτοιο ψήφισμα θα έπρεπε να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και θα μπορούσε να τεθεί υπό βέτο από τον Τραμπ.

Αντιδράσεις από Δημοκρατικούς

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς της Νέας Υόρκης, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και εξέχων επικριτής της πώλησης των κινητήρων, είχε εκφράσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια μιας άτυπης διαδικασίας ελέγχου της κυβέρνησης και δεν έχει δώσει το πράσινο φως για το πακέτο, δήλωσαν δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, μεταξύ των οποίων και Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε δήλωσή του την Τετάρτη, ο Μικς επέκρινε αυτό που περιέγραψε ως αποτυχία της κυβέρνησης να καταβάλει μια «καλή τη πίστει» προσπάθεια να τον ενημερώσει για τις επιπτώσεις της πώλησης των κινητήρων στις διμερείς σχέσεις, καθώς και για την κατοχή των S-400 από την Τουρκία.

«Αυτά τα είδη δεν θα παραδοθούν για χρόνια, και η κυβέρνηση αγνόησε επανειλημμένα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με βασικές πτυχές της πολιτικής των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μικς.

Την Πέμπτη, αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές δήλωσαν επίσης ότι αντιτίθενται στην πώληση των κινητήρων και προειδοποίησαν την κυβέρνηση σχετικά με την πώληση οποιωνδήποτε F-35 στην Άγκυρα.

«Δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε την κυβέρνηση Ερντογάν ενώ συνεχίζει να παραβιάζει τη νομοθεσία των ΗΠΑ και να απειλεί τους αξιόπιστους, δημοκρατικούς συμμάχους μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Κρις Πάπας του Νιου Χάμσαϊρ. «Απολύτως κανένα F-35 στην Τουρκία», πρόσθεσε.

«Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίσει σε αυτή την πορεία, θα καταθέσω κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμερικανίδα βουλευτής Ντίνα Τάιτους, Δημοκρατική από τη Νεβάδα, αναφερόμενη στην πώληση των κινητήρων αεροσκαφών.



- sofokleous10.gr

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