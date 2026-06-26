Παπαθανάσης:-«Τα-χρήματα-του-ΕΣΠΑ-φτάνουν-στις-επιχειρήσεις,-σε-κάθε-γωνιά-της-χώρας»

«Τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν μένουν στα χαρτιά. Φτάνουν στις επιχειρήσεις, σε κάθε γωνιά της χώρας με στόχο να υπάρξει στήριξη εκεί όπου πραγματικά παράγεται αξία», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

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«Τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν μένουν στα χαρτιά. Φτάνουν στις επιχειρήσεις, σε κάθε γωνιά της χώρας με στόχο να υπάρξει στήριξη εκεί όπου πραγματικά παράγεται αξία. Μέσω των Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουν ήδη εγκριθεί επενδυτικά σχέδια και δάνεια συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και συμμετέχει στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζοντας το μέλλον, μέσα από την Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και τις νέες προτεραιότητες στην Άμυνα.

Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Κρατικές ενισχύσεις με έμφαση στις ΜμΕ και νέες προτεραιότητες STEP-Άμυνα» που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ του ΥΠΕΘΟΟ.

Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε δράσεις για:

ενίσχυση των ΜμΕ σε στρατηγικές τεχνολογίες και στην άμυνα, με συνολικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ, μέσω δύο προσκλήσεων: μία για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, με ενίσχυση 50%, και μία για τις νέες και υπό σύσταση, με ενίσχυση που φτάνει το 67%.

ενίσχυση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, με 120 εκατομμύρια ευρώ, για αρχικές επενδύσεις που δημιουργούν νέα οικονομική δραστηριότητα, εκτός Αττικής και

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, μέσω της «STEP UP», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι νέες προτεραιότητες των Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα» και «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή», καθώς και των παρεμβάσεων STEP–Defence για την περίοδο 2021-2027, με έμφαση στις επενδύσεις και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων σε στρατηγικές τεχνολογίες, όπως ψηφιακές εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, drones και τεχνολογίες διττής χρήσης, καθώς και στα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις άμυνας.

Στην παρουσίαση έγινε ειδική αναφορά στο αποτύπωμα των κρατικών ενισχύσεων, όπου μέσω του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” υλοποιούνται 9 υποδράσεις με 18.224 εγκεκριμένα έργα, ενώ στο Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή – Επιχειρηματικότητα 2021-2027, έχουν εγκριθεί 8.305 έργα και μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν χορηγηθεί 11.499 δάνεια συνολικού ύψους 2,91 δισ. ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη για κρατικές ενισχύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, με σημαντική γεωγραφική διασπορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ+, Βασίλης Σιαδήμας, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις STEP και STEP–Defence αποτελούν στοχευμένο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2021 2027, με έμφαση τόσο στη χρηματοδότηση επενδύσεων όσο και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων σε στρατηγικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μικροηλεκτρονική, η κυβερνοασφάλεια, τα drones και η ρομποτική, υπογραμμίζοντας ότι «δημιουργούμε ένα συνεκτικό πλέγμα εργαλείων που επιτρέπει σε ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ΜμΕ, να συμμετέχουν πιο ενεργά σε έργα άμυνας, ασφάλειας και τεχνολογιών διττής χρήσης».

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Ιωάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, η Βασιλική Παντελοπούλου, Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, η Αικατερίνη Οικονόμου, Γενική Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ο Βασίλειος Γεωργιάδης, Υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, ο Γεώργιος Μπίκας, Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, η Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ο Δημήτριος Τερζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας.

Ακολούθησε θεματικό πάνελ με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων σε τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας & Ασφάλειας (Defence)», με τη συμμετοχή των Αγγελικής Φέτση, Προϊσταμένης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», Ανδριάνας Μανώλη, Προϊσταμένης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή», Γεωργίου Σφυρή, ως εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και Δήμητρας Μαρίας Γιορδαμλή, Corporate Affairs της Prisma Electronics ως εκπροσώπου της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (ΕΕΕΛΕΑΑ). Στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης τόσο για τις ΜμΕ, όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της άμυνας, η σημασία των τεχνολογιών διπλής χρήσης.